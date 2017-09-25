إجراء 6 عمليات لطفلة غير قادرة على السير

الرصافة تدرّب الملاكات التدريسية بشأن فحص الثدي

بغداد ــ قصي منذر

وجهت دائرة صحة بغداد الرصافة بتدريب الملاكات التدريسية بشأن الفحص الذاتي للثدي للطالبات في سن الانجاب . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مديرة شعبة السيطرة في الدائرة ايمان جلوب غالي القول انه (لابد من تدريب الملاكات

من اجل متابعة وتعليم الطالبات في سن الانجاب بشأن هذا الفحص لغرض الوقاية والتشخيص المبكر للمرض).

داعية الى (اجراء الفحص الذاتي للمراجعات للمركز الصحي من طبيبة المركز الصحي واقامة المحاضرات والندوات للنساء بشأن اهمية الفحص الذاتي للثدي والقيام بحملات استثنائية بالتعاون مع وحدات تعزيز الصحة والاعلام لتوعية النساء وتدريبهن على الفحص في مراكز النازحين والمناطق العشوائية فضلا عن ضرورة تدريب الملاكات التدريسية والطالبات في مرحلتي المتوسطة والاعدادية بالتعاون مع وحدات تعزيز الصحة).

وحدة انتقالية

فيما نظمت وحدة تعزيز الصحة وبالتنسيق مع وحدة الانتقالية في قطاع الصدر والشرطة المجتمعية حملات توعية رقابية لفحص نسبة الكلور في المناطق التابعة للمراكز الصحية .

وقال مدير القطاع باسم عبود الكناني ان (الوحدة الانتقالية وبالتنسيق مع وحدة تعزيز الصحة وبالتعاون مع الشرطة المجتمعية قامت بحملات توعية ورقابية لفحص نسبة الكلور بالماء للمناطق التابعة للرقعة الجغرافية للمراكز الصحية وايضا اجرت وحدة تعزيز الصحة بتنفيذ لقاءات فردية مع المواطنين داخل المناطق بشأن مرض الكوليرا وطرق الوقاية منه وتوزيع حبوب تعقيم المياه).

مؤكدا ان (القطاع وضع خطة استباقية للسيطرة على الامراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء اذا تمت متابعة تصفية ماء الشرب ومدى مطابقته للمعايير القياسية .كما جرى فحص نسبة الكلور في الماء وثبتت مطابقته للشروط الصحية فيما تم سحب نماذج ماء من اماكن متفرقة لغرض ارسالها الى مختبر الصحة المركزي لبيان صلاحيتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين).

من جهتها اوعزت لجنة صرف المعينات الطبية في مستشفى ابن القف لإصابات الحبل الشوكي التابعة للدائرة بصرف 20 كرسياً اعتياديا للكبار والصغار خلال الشهر الماضي .

وقال مدير المستشفى ضياء كاظم ان (لجنة صرف الكرسي الاعتيادي تقوم بفحص المرضى المعاقين من جانب الرصافة حيث استقبلت نحو 44 مريضا خلال يوم واحد).

منوها الى ان (اللجنة استقبلت الفئات العمرية لغرض صرف الكرسي الاعتيادي حسب الاستحقاق الطبي لكل حالة مرضية). الى ذلك اجرت مدينة الامامين الكاظمين الطبية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ 6 عمليات لمريضة تبلغ من العمر 8 سنوات . وقال رئيس الفريق احمد اسماعيل جودة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق تمكن من اجراء 6عمليات لمريضة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت تعاني الالم في الظهر وعدم الأتزان في المشي اضافة لذلك قصر في الساق الأيمن).

خلع الورك

مضيفا (وبعد اجراء الفحوصات اتضح وجود خلع الورك الولادي للجهة اليمنى حيث تم اجراء العملية بدءاً بفتح المفصل وارجاع خلع الورك مع تنظيف فنجان الحوض بالاضافة الى اطالة اوتار الحوض).

وتمكن مستشفى الكرخ من اجراء عملية رتق فتق مع ازالة 8 كيلو غرامات من الشحوم لمريض يبلغ من العمر 60 عاما.

وقال مدير المستشفى رائد عبدلله الانباري ان (فريقا طبيا نجح في اجراء عملية معقدة لمريض يبلغ من العمر 60 عام يعاني من فتق سروي مع تشحم جدار البطن وترهله ولديه أرتفاع ضغط الدم المزمن).

مشيراً الى انه (و بعد اكمال الفحوصات الطبية والسريرية ونتائج التحاليل المختبرية اجريت للمريض عملية رتق الفتق مع ازالة الشحوم والجلد المترهل بما يقارب 8 كيلوغرامات وتجميل البطن).