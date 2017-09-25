تنفيذ حملة لمكافحة أمراض النخيل في المحافظات

صرف مستحقات مزارعي الشعير والذرة بكركوك

بغداد – داليا احمد

باشرت وزارة الزراعة بصرف المستحقات المالية لفلاحي محصولي الشعير والذرة الصفراء في محافظة كركوك، بعد أكمال إجراءات المطابقة لقوائم الأسماء واستحصال موافقة الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي. وقال بيان امس انه (إشارة الى قرار مجلس الوزراء المرقم 287 لسنة 2016 واستنادا الى موافقة اللهيبي، يستأنف أصوليا صرف المستحقات المالية لفلاحي محصولي الحنطة والشعير في المحافظة بعد إكمال إجراءات المطابقة الخاصة بقوائم الأسماء قبل صرفها، واجراء الآليات والكشوفات اللازمة المقدمة من قبل المركز والمعمل لمحصولي الشعير والذرة الصفراء من قبل شركة مابين النهرين العامة للبذور).

صرف مستحقات

واضاف ان (عدد الفلاحين المشمولين بصرف المستحقات المالية يبلغ 556 فلاحا لمحصول الشعير، و472 فلاحا لمحصول الذرة الصفراء). فيما ناقشت لجنة دعم المزارعين في دائرة وقاية المزروعات مبالغ دعم المزارعين الخاصة بتأمين مستلزمات خطة حملات مكافحة الآفات الزراعية للعام 2017 ووضع الخطط الأولية للحملات واعتماد الطرق البديلة في المكافحة.وتابع البيان ان (اللجنة ناقشت أهم الآفات التي من شأنها التأثير على المزروعات كماً و نوعاً كتلك التي تصيب النخيل من أمراض وحشرات كالدوباس والحميرة وعنكبوت الغبار، كذلك حشرات التوتا على الطماطة وذبابة فاكهة البحر المتوسط وذبابة الياسمين، إضافة الى مكافحة القوارض وآفات النحل)، واوضح ان (المجتمعين اكدوا ضرورة التقليل من استخدام المبيدات الكيميائية والاعتماد على المبيدات الصديقة للبيئة حفاظاً على سلامة البيئة والمستهلك). واقامت شركة دبانة الزراعية وبالتعاون مع الوزارة ورشة عمل للمبيدات الكيمياوية في محافظة اربيل، بحضور باحثين من الوزارة وتشكيلاتها في المحافظات اضافة الى باحثين من خارج العراق فضلا عن اعضاء مجلس ادارة الشركة في العالم . واوضح البيان انه (تم خلال الورشة عقد شراكة بين الوزارة ومجموعة دبانة الزراعية وتناولت اعمال الورشة عرض اربعة انواع من المبيدات الجديدة والتي تتميز بفعاليتها العالية في مكافحة الافات الزراعية والقوارض والعناكب كما انها تعد من المبيدات الصديقة للبيئة، وتعد من التقانات العلمية الجديدة من اجل القضاء على جميع الافات التي تصيب النباتات، فضلا عن الادغال .وتتميز بشموليتها لمختلف المحاصيل الزراعية وصولا للبساتين)، واضاف ان (من ضمن اختصاصات الوزارة وضع خطط في تطوير العملية الزراعية من خلال فتح افاق للتعاون المشترك بينها والقطاع الخاص وفي مختلف مجالات الانتاج الزراعي وخاصة في مجال مكافحة الافات واختيار مبيدات معتمدة عالميا، فضلا عن البذور العالية الانتاجية والاسمدة والتقانات الحديثة التي تسهم في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا).وعلى صعيد اخر بحث اللهيبي مع محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال الواقع الزراعي في المحافظة وسبل النهوض به.

تقديم دعم

وتابع البيان انه (جرى خلال اللقاء التاكيد بضرورة تقديم الدعم للفلاحين باعتبار المحافظة من اوائل المحافظات المنتجة للمحاصيل الستراتيجية خلال السنوات الاخيرة وتميزها بوفرة الثروة الحيوانية)،.

واضاف ان (اللهيبي ابدى التزام الوزارة واستمرارها بدعم الفلاحين والمزارعين في المحافظة بشكل خاص والمحافظات الاخرى بشكل عام بغية النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير الامن الغذائي للمواطن والذي تسعى اليه الوزاره).

واوضح البيان ان (طلال ثمن دور الوزارة في تقديم الدعم اللازم للمحافظة من اجل النهوض بالقطاع الزراعي) .