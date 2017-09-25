المنتجات النفطية تؤمّن إحتياجات المواكب الحسينية

إستعدادات مستمرة في كربلاء لطوارئ العاشر من محرم

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

أنهت دائرة صحة كربلاء استعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بزيارة العاشر من محرم .

وقال مدير عام دائرة صحة كربلاء الدكتور صباح نور الموسوي لـ (الزمان) امس . ان الدائرة قد هيأت ملاكاتها الطبية والفنية وبما يتناسب مع هذه الزيارة لتقديم الخدمات الصحية والطبية للزوار والمواطنين معاً كما تم تهيأت المستشفيات والمراكز الصحية والمفارز حيث سيتم أدارتها من خلال غرفة عمليات الدائرة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة المحلية للامانتين العاميتن الحسينية والعباسية والدوائر الصحية في المحافظات وقيادة عمليات الفرات الاوسط (الطبابة العسكرية) ومديرية شرطة المحافظة والدوائر الخدمية الساندة لها).موضحاً ان ( الخطة تضمنت توزيع 91 عجلة أسعاف وتهيئة 30 مفرزة طبية و7 مستشفيات حكومية بالاضافة الى تهيئة 23 فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والاغذية المقدمة للزائرين).

فتح مراكز

واضاف الموسوي أنه ( تم فتح مراكز طوارئ في مركز المدينة القديمة وخصوصاً في المراكز الصحية (العباسية الغربية والشرقية وباب بغداد حيث تحتوي هذه المراكز على ردهة طوارئ وصالة للعمليات الصغرى).

وتابع الموسوي قوله ( ان قسم الصيدلة وبالتعاون مع الشركة العامة للادوية وفر الادوية والمستلزمات الطبية وخاصة المنقذة للحياة حيث تم توزيعها على المستسفيات والمفارز الطبية والمراكز الصحية كما سيقوم مصرف الدم حملات التبرع خلال المدة التي تسبق الزيارة لغرض توفير كميات مناسبة من جميع الاصناف وخاصة السالبة منها ).

مسيراً الى انه (سيتم اخلاء المستشفيات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من السابع من محرم ولغاية انهاء الزيارة ).

تذليل صعوبات

مؤكداً ان ( وزارة الصحة والحكومة المحلية قد اوعزتا بتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض القطاع الصحي في الزيارة ووضع كافة الامكانيات لدعم واسناد الجهد الطبي والصحي للدائرة كما سيتم استدعاء فريق وزاري لمعالجة السموم).

فيما أعلنت مديرية توزيع المنتجات النفطية فرع كربلاء عن تهيئة كافة الاستعدادات لتأمين احتياجات المواكب الحسينية والزائرين من المستشفيسات لزيارة العاشر من محرم . واوضح مدير المنتجات النفطية فرع المحافظة المهندس حسين مجيد الخرسان لـ(الزمان) امس . انه ( تم وضع الخطط اللازمة لتوفير احتياجات المواكب الحسينية والافران والمخابز والمولدات والآليات المشاركة في مراسيم الزيارة من الوقود اللازم والغاز السائل).

مبيناً انه ( تم توفير الخزين الكافي في مستودعات المحافظة والمناطق المحيطة لها وبمختلف انواع المنتجات النفطية بهدف تجهيز المواطنين والجهات المعنية بأنسيابية عالية). موضحا ( كما تم اشراك اكثر من 340 وكيلاً جوالاً لتوزيع الغاز السائل بالاضافة الى 30 سيارة حوضية متنقلة لتوزيع منتوجي النفط الابيض وزيت الغاز لسد إحتياجات المواكب والافران والهيئات).

مضيفاً انه ( تم تقسيم المحافظة الى 11 قطاعاً للسيطرة على التجهيز خلال مدة الزيارة وتهيئة ونصب محطات وقود متنقلة بحدود 6 في الكراجات لتجهيز المركبات التي تنقل الزائرين بالوقود فضلاً عن توفير حوضيات ساندة كما تم تهيئة وتوفير خزين جيد في كافة المحطات الحكومية والاهلية على الطرق الخارجية المؤدية الى كربلاء والعمل على مدار الساعة ).

مشيراً الى انه ( تم تسمية ممثلين من مقر الشركة والفرع لتمثيل الوزارة في غرفة العمليات فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات في مقر فرع الشركة في كربلاء للاشراف والمتابعة الميدانية ).