 محامي الاخوان لـ (الزمان):ثلاثة من أسرة عاكف تسلموا جثمانه ودفنوه ليلاً

القاهرة – مصطفى عمارة -انقرة – الزمان

اكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين ان الامن لم يسمح سوى لـ 3 من افراد اسرة مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف وهم زوجته وابنته وحفيده بالحضور لاستلام جثمانه بعد وفاته حيث تم دفنه بمقابر الاسرة فى مدينة نصر ليلا بناء على وصيته ولم يسمح لانصاره واقربائه بحضور مراسم الدفن . واضاف ان المرشد السابق شكا اكثر من مره من سوء خدمة التمريض وتم رفع الامر الى ادارة المستشفى وان اسرته كانت تتكفل بكل مصاريف علاجه . وعن لحظات وفاة المرشد قالت مصادر بمستشفى القصر العينى ان فرد الامن المكلف بحراسته خرج مسرعا من غرفه المرشد وقد تغيرت معالمه بعد ان سمع اجهزه الانذار فى العناية المركزة فاسرع الى الطبيب الذى جاء بعد دقيقتين ليعلن خبر وفاته .

واوضحت المصادر ان قوات الامن فرضت حراسه مشددة على المستشفى ثم جاءت اسرته لاستلام الجثمان ودفنه فى مسقط رأسه بالدقهليه الا ان ادارة المستشفى رفضت حتى يتم عرضه على الطبيب الشرعى ثم انهى محامى عاكف جميع الاوراق وغسلت الاسره الجثمان وادت الصلاه عليه داخل مستشفى السجن وتم دفنه بعد ذلك فى مقابرالاسرة بمدينة نصر بناء على وصيته بجوار المرشدين السابقين واكد مصدر امنى طلب عدم ذكر اسمه ان قوات الامن اتخذت اجراءات مشدده تحسبا لردود فعل غاضبه من انصار الجماعة حيث احاطت قوات من الشرطه السرية والامن المركزى باسوار المقابر كما استدعت اثنين ليس لهما علاقه بالمرشد بدفنه وقرأت ابنته وزوجته القرآن لمدة نصف ساعه وغادرتا المقابر وكان مهدى عاكف قد اكد فى حوار خاص اجرته الزمان معه ان الاخوان يرفضون عملية التوريث وانه اذا تم المفاضلة بين حسنى مبارك وجمال مبارك فسوف يختار الاخوان حسنى مبارك لان جمال ليس مؤهل لقيادة البلاد. في السياق ذاته اكد عدد من القيادات السابقة والمنشقة للجماعة ان مهدى عاكف لم يكن افضل المرشحين لمنصب المرشد العام ولكنه حصل عليه بحكم الاقدمية. وفى هذا الاطار قال د/ ناجح ابراهيم القيادى السابق بالجماعة الاسلامية ان عاكف لم يكن ذو فكر وعلم ولم يسع لتطوير الجماعه بل ركز على تماسك التنظيم ولكنه استطاع ان يعقد صفقات مع نظام مبارك ولم يكن لديه مانع فى قبول التوريث مقابل السماح للجماعه باقامة حزب لهم واشار انه كان يجب على الحكومة ان تتصف بالحكمه وتفرج عنه خاصة ان عمره وصل الى 91 عاما من جانبه قال مختار نوح الاخوانى المنشق ان دور عاكف فى ادارة الاخوان كان صوريا وان القرار الحقيقى كان فى يد التنظيم السرى واتفق معه فى الراى صبره القاسمى مؤسسة الجبهة الوسطية واوضح واوضح ان عاكف استطاع ان يعبر بالاخوان من العديد من الازمات ومنع صدامهم مع الدوله وعقد صفقات مع نظام مبارك .

من ناحيه اخرى طالب عدد من نشطاء حقوق الانسان باصدار قانون يكفل بالافراج عن الذين يعانون من ظروف صحيه حرجه وخاصة ان وفاة المرشد العام السابق والذى توفي عن عمر 91 عاما بعد تدهور حالته الصحيه اكدت ان صدور هذا القرار اصبح ضرورة لدواع انسانية بغض النظر عن الخلافات السياسية .

فيما اقيمت صلاة الغائب على عاكف في قطر وتركيا ، و قال القيادي في حماس خالد مشعل، إن “الشهيد عاكف تميز بعلاقات قوية مع مختلف الفصائل الفلسطينية وكان بيته مزارا لقيادات فتح وحماس، خصوصا الراحل ياسر عرفات”.

وأوضح أن “عرفات لم يكن ينزل القاهرة، إلا ويتوجه إلى الشهيد عاكف، لمواقفه المخلصة، وتاريخه الجهادي الطويل منذ الاحتلال”.

وأضاف أن “الأسرى الفلسطينيين صلوا على الشهيد (عاكف) في سجون الاحتلال، كما صلى عليه الفلسطينيون في الأقصى ومساجد غزة”.

وأكد أن عاكف “كان حريصا على وحدة الموقف الفلسطيني ودائم الدعوة إلى الوحدة والمصالحة بين فتح وحماس”.

ومساء أمس أول الجمعة، أعلنت جماعة الإخوان، وفاة عاكف (1928-2017)، عن عمر ناهز 89 عامًا، في مشفى القصر العيني وسط القاهرة، التي نُقل إليها منذ أشهر إثر تدهور حالته الصحية بالسجن.

فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، السبت، إنه “توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية”،