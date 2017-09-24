الكويت تبعد ثلاثة رجال دين بينهم عراقيان

الكويت – الزمان : أفادت صحيفة «الجريدة» الكويتية نقلا عن مصادر أمنية بأن وزارة داخلية في الكويت طلبت من ثلاثة رجال دين شيعة، اثنان عراقيان والثالث سعودي، بمغادرة الكويت قالت ان لهم سوابق في «سب الصحابة». ويظهر التيار السلفي المتشدد ضغطا كبيرا في مجلس الامة والحكومة في الكويت وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر امنية لم تسمها، إن «وزارة الداخلية طلبت من رجال الدين الشيعة فاضل المالكي وباقر المقدسي (عراقيان) ومنير الخباز (سعودي) مغادرة الكويت، بعدما دخلوها للمشاركة في مراسم الأيام العشرة الأولى من المحرم. واضافت أن الرجال الثلاثة أبلغوا ضرورة المغادرة خلال 24 ساعة، مضيفة أنه تم السماح للخباز بإلقاء خطبة كانت مقررة في أحد المساجد، على أن يغادر بعدها. وذكرت الصحيفة ان النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف كانا قد استنكرا دخول هؤلاء المتهمين بسب أمهات المؤمنين إلى البلاد، مطالبين بإبعادهم. ودعا هايف إلى إيقاف «هؤلاء المعروفين بالزندقة، وترحيلهم خارج البلاد»، في حين قال الطبطبائي: «لا نعترض على الاجتماع في الحسينيات، لكننا لا نقبل بتاتاً دعوة معممين لهم سوابق في سب الصحابة، مثل الخباز».