نوال الزغبي تهدد طليقها:عليك أن تقلق عندما أصمت

بيروت – الزمان : ‎شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، أثارت بها جدًا واسعًا بين جمهورها. ‎ و قالت الزغبي في تدوينتها: «لا تقلق عندما أرفع صوتي، بل أقلق عندما أصمت»، وهو الأمر الذي اعتبره جمهورها ردًا صريحًا على تصريحات زوجها السابق إيلي ديب. ‎وكان زوجها السابق، قد نشر تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيها: «لكل يللي عم يتصلوا ويسألوا عن وضع تيا بقلّن إنو تيا اليوم ومن بعد انتقالها من 4 شهور للعيش عندي هي بألف خير.. صحتها صارت كتير منيحة.. أعصابها مرتاحةكتير.. وللحاسدين بقول تعوا تعلموا كيف بيربوا ولاد..Lady T بكل معنى الكلمة ونقطة عالسطر». ‎نوال الزغبي، كانت قد قالت عبر صفحتها بعد انتشار هذه التغريدة: «أرقى الناس أقلهم حديثاً عن الناس.. وأنقى الناس أحسنهم ظناً بالناس»،وأضافت في أخرى: «الإنسان لا يرث الكرامة ولا المهانة، بل يصنعها بنفسه».