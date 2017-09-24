نوال الزغبي تهدد طليقها:عليك أن تقلق عندما أصمت

بيروت – الزمان : شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، أثارت بها جدًا واسعًا بين جمهورها. و قالت الزغبي في تدوينتها: «لا تقلق عندما أرفع صوتي، بل أقلق عندما أصمت»، وهو الأمر الذي اعتبره جمهورها ردًا صريحًا على تصريحات زوجها السابق إيلي ديب. وكان زوجها السابق، قد نشر تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيها: «لكل يللي عم يتصلوا ويسألوا عن وضع تيا بقلّن إنو تيا اليوم ومن بعد انتقالها من 4 شهور للعيش عندي هي بألف خير.. صحتها صارت كتير منيحة.. أعصابها مرتاحةكتير.. وللحاسدين بقول تعوا تعلموا كيف بيربوا ولاد..Lady T بكل معنى الكلمة ونقطة عالسطر». نوال الزغبي، كانت قد قالت عبر صفحتها بعد انتشار هذه التغريدة: «أرقى الناس أقلهم حديثاً عن الناس.. وأنقى الناس أحسنهم ظناً بالناس»،وأضافت في أخرى: «الإنسان لا يرث الكرامة ولا المهانة، بل يصنعها بنفسه».