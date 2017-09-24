عادل إمام : الفيشاوي الصغير كذاب

القاهرة — الزمان: سخر الفنان المصري عادل إمام، من الفنان أحمد الفيشاوي ووصفه بالكذاب وذلك خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان «الجونة» السينمائي في دورته الأولى والتي أقيمت مساء أمس الجمعة. ‎عادل إمام، اتهم خلال كلمته أحمد الفيشاوي بالكذب لأنه شبهه بالفنان عزت أبو عوف، خلال الفيديو الذي قام بتسجيله عنه وعرض قبل صعود الزعيم للمسرح، وقال فيه: «إن عادل إمام أشبه بعزت أبو عوف لأنه يسرح شعره بيده بسبب شدة الهواء»

‎عادل إمام، قال في تعليقه على مقولة الفيشاوي الصغير: «أحمد ده كداب قوي، عزت أبو عوف ليس لديه شعر من الأساس ولكنه يضع شعرًا مستعارا». ‎كما طلب عادل إمام من أبنائه رامي ومحمد الصعود على المسرح لمصافحة نجيب ساويرس وسط ضحك من الحاضرين، وقام محمد بتقبيل يد والده أمام الجميع، ولم يفوت إمام الفرصة دون المزاح مع الحاضرين كعادته، قائلًا: «إن الفتيات تحب ابنه محمد كثيرا»،ليس ذلك فقط بل عًقب على شدة الهواء بالجونة قائلا: «إن الهواء عندما يمر على امرأة يجعلها جميلة للغاية».