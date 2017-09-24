نقص المراحيض العامة يثير سخط النساء

امستردام – الزمان : عندما تنادي الطبيعة.. تجد الكثير من النساء في هولندا خيارات محدودة لتلبية النداء. من هنا انطلقت مبادرة السبت من جانب عشرات النساء للاحتجاج على نقص المراحيض العامة المخصصة للنساء في هولندا. ولجأت العديد من النساء في أربع مدن عبر البلاد إما إلى قضاء حاجتهن في مباول مخصصة للرجال أو في الشوارع ببساطة، وفقا لمجموعة “زيكوفن” الاحتجاجية. وتمت الدعوة إلى الاحتجاج ردا على تغريم امرأة 90 يورو بسبب تبولها في الشارع. وتفاقم الموضوع عندما قال قاض إنه كان ينبغي على تلك المرأة أن تستخدم إحدى مباول الرجال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن القاضي قوله إن ذلك الأمر “لن يكن لطيفا ولكن كان ينبغي فعله”. وتبولت بعض المتظاهرات على نسخ ورقية مطبوع فيها الحكم الذي أصدره القاضي تعبيرا عن الاحتجاج.