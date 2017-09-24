الفيّاض يتوعّد بثمن باهظ وأربيل تتحدى وتطلب الكف عن التصريحات النارية

الإقليم يختار طريق اللاعودة.. وداعاً كردستان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اربيل – فريد حسن

فيما يدخل اقليم كردستان اليوم الاثنين منعطفاً حاسماً في تاريخه بإجرائه استفتاء على الاستقلال بالرغم من المعارضة الشديدة التي واجهها هذا المشروع داخلياً وخارجياً وحتى دولياً، فقد اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني امس ان الاستفتاء سيصبح الاثنين واقع حال وأن لا وقت للتراجع عنه، في وقت اكدت بغداد التزامها بوحدة اراضي العراق وأن الاستفتاء سيعود بـ(ثمن باهظ) على كردستان. واكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني اسلام حسين لـ(الزمان) امس المضي باجراء الاستفتاء في موعده المحدد. واوضح ان (الاحزاب السياسية المتوافقة على اجراء عملية الاستفتاء اجتمعت امس في اربيل وأعلنت ان الاستفتاء سيكون في موعده المحدد وليس هناك وقت للتراجع)، مؤكداً ان ( الاستفتاء سيشمل محافظات الاقليم والمناطق المتنازع عليها وليس هناك استثناء لكركوك). وطالب حسين السياسيين بأن (يتركوا التصريحات النارية)، مشيرا الى ان (الاستفتاء لايعني الانفصال وانما سيكون هناك تفاوض بهذا الشأن بعد الاستفتاء). وشدد حسين على القول ان (العراق سيكون الاقرب الى الاقليم). وشارك في الاجتماع الذي جرى بإشراف رئيس الإقليم مسعود البارزاني كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني والإتحاد الإسلامي الكردستاني، وحضره محافظ كركوك نجم الدين كريم ورئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني..في المقابل، قال مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في بيان امس أن (الحكومة الاتحادية ملتزمة بكافة مسؤولياتها التي كفلها الدستور لحماية وحدة الأراضي العراقية وعدم تقسيمها)، مضيفاً ان (الاستفتاء هو عمل استفزازي وكسر للأطر التاريخية بين العرب والكرد وسيكلف الجهات الراعية له ثمنا باهظاً).ولفت الفياض الى ان الحوار يجب ان يكون قبل الاستفتاء وليس بعد تنفيذ الاستفتاء، ومضى قائلاً(متى ما تم الاستفتاء سيتم الرد عليه باسلوب دستوري وقانوني).

وكانت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني النائبة الا طالباني قد اكدت في منشور على صفحتها بفيسبوك ان الاتحاد الوطني ينتظر نتائج اجتماع اربيل قبل الإعلان عن موقفه الرسمي. واشارت الى (مخاوف من هجوم ارهابي على كركوك لأن قواتنا بدات بمحاصرة فلول الارهابيين)، مضيفة (تعلمنا كعراقيين كرد وعرب وتركمان وكل المكونات ان نمر بظروف ومواقف أصعب وخرجنا منها، ونحتاج اليوم الى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والمنطق أكثر من أي وقت). واوضحت ان مجلس قيادة الحزب الوطني الكردستاني في كركوك تؤكد (ضرورة تأجيل مشروع الاستفتاء في كردستان بصورة عامة وكركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة الى وقت أنسب حيث يتم توحيد الجهود والمحاولات لضمان دعم هذا الحق المشروع من الداخل والخارج). بدورها، رأت النائبة عن الاتحاد الوطني ريزان شيخ دلير ان تأجيل الاستفتاء سيكون(انتصارا وليس انسحابا) من أجل انقاذ الاقليم من (نتائج كارثية).

وقالت دلير في بيان (ينتظر الشعب الكردي يوم الاستفتاء ويترقب في الوقت نفسه بحذر وقلق بالغين قرار مسعود البارزاني الاخير بشأن مستقبل كردستان بسبب الموقف الشديد الرافض للاستفتاء سواء من الحكومة المركزية بقياداتها السنية والشيعية ام الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي، بعد التهديد باتخاذ اجراءات ضد الاقليم في حال اجراء الاستفتاء)، مضيفة أنها (رسالة خطرة تتعرض لها كردستان والمنطقة وخصوصاً تلك التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني). ورأت أن (من الحكمة ان يكون للاتحاد الوطني قرار صريح وجريء بالموافقة على تأجيل الاستفتاء الى وقت آخر والجلوس على طاولة الحوار)، عادة قرار التأجيل بـ(مثابة انتصار، وليس فشلا او انسحابا كما يظنه البعض، لانقاذ اقليم كردستان من النتائج الكارثية التي يمكن ان يصل اليها بسبـــب هذا الاستفتاء).

وقال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية شاخوان عبد الله ان رفض بعض أعضاء الاتحاد الوطني للاستفتاء يعكس عن مواقف (شخصية تعبّر عن رأيهم الشخصي).وبشأن اشراك كركوك في الاستفتاء، قال عبد الله إن الامر محسوم بشكل نهائي والمراكز الانتخابية ستفتح ولا ترتبط المسألة بـ(مصلحة شخص أو شخصين مع الحكومة الاتحادية)، واضاف (من لا يريد المشاركة فهذا من حقه كأشخاص، كما هو حال النائبة آلا طالباني) موضحاً أن (الاتحاد الوطني بشكله الرسمي سيشارك بالاستفتاء). واعلنت حكومة الإقليم اليوم الاثنين عطلة رسمية في مدن ومحافظات الاقليم والمناطق المشمولة بالاستفتاء. وفي ديالى حذر النائب عن المحافظة رعد الماس من العواقب الوخيمة للغاية جراء المضي بإجراء الاستفتاء في ديالى ووصفه بأنه (فتنة ومؤامرة سياسية)، مشيراً الى أن (المناطق المتنازع عليها ذات أغلبية عربية ترفض الاستفتاء لكن الأحزاب الكردية المتنفذة دخلت في مغامرة غير محمودة العواقب )، مضيفاً ان (الاستفتاء في ديالى ستكون عواقبه وخيمة جدا ولا يمكن السيطرة عليها).

وشهد قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى امس تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة برفض إجراء الاستفتاء. ووصلت امس صناديق الاستفتاء إلى قضاء خانقين في ديالى بحسب مصدر اكد أن الدوائر الرسمية في خانقين ستعطل الدوام الرسمي اليوم الاثنين.

ومنعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موظفيها من المشاركة في الاستفتاء.

ونصّ كتاب رسمي للمفوضية موجه الى هيئة اقليم كردستان للانتخابات على عدم تعطيل الدوام الرسمي ليوم 25-9-2017 ومنع جميع الاجازات الاعتيادية والزمنية وتذكير الموظفين بالالتزام الحرفي والتام بقواعد السلوك وجميع التعليمات.واشار الكتاب الى ان (المفوضية مؤسسة تخضع الى رقابة مجلس النواب الذي رفض الاستفتاء ، لذا لايجوز لاي موظف في المكاتب الانتخابية ومراكز التسجيل المشاركة في الاستفتاء وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراء القانونية والادارية من تثبت مشاركته في الاستفتاء).