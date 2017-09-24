سرقتم أموال النفط والإقليم ومشكلاتكم داخلية

بغداد – قصي منذر

أربيل – الزمان

اكد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني امس المضي قدما بالاستفتاء والشروع بمحادثات مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن نتائج الاستفتاء على الانفصال، في اول رد فعل له على الهجوم الشديد الذي شنه عليه رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال كلمة متلفزة. وكان من اللافت ان يشن العبادي هجوماً شديداً على البارزاني وإن لم يذكر اسمه صراحة ليتهمه بمساعدة النظام السابق وبسرقة اموال النفط وأموال الشعب الكردي، مشدداً على القول ان بغداد لاعلاقة لها بمشكلات الاقليم ، عازياً تلك المشكلات الى عوامل داخل الاقليم. فيما قال البارزاني خلال مؤتمر صحفي في اربيل إن الانفصال وحده يتيح للأكراد ضمان سلامتهم، ولفت الى ان الشراكة فشلت مع بغداد ولن نعود الى بغداد للحديث عن الشراكة واستدرك ان الاستفتاء ليس لتحديد الحدود أو فرض أمر واقع على المناطق وأكد الاستعداد للتفاوض مع بغداد بعد الاستفتاء. واتهم البارزاني بغداد بتهيئة الشارع لعداوة شعب كردستان واضاف سنثبت اننا عامل خير وليس شر وشدد على ان الهدف هو ان تكون كردستان بلدا ديمقراطيا وجدد القول انه يطمح لدولة مدنية وليست مذهبية كما هي الآن. وقال ان الدستور العراقي لعام 2005 جيد ولم يكن لينجح لولا تصويت الكرد ، معلنا عن اعداد وثيقة سياسية تضمن حقوق ابناء كردستان. من جهته، قال العبادي في كلمة موجهة الى ابناء الشعب بأسره ان (نظام الطاغية صدام قد بطش بكل العراقيين عربا وكردا وتركمانا والمكونات الاخرى، لأنه كان يرى في كل العراقيين الشرفاء تهديدا له ولحكمه المستبد ، وقد رفض اكثرية العراقيين هذا القمع والتسلط، ولكن كان هناك نفر ضال من كل القوميات اصطف مع الطاغية من العرب والكرد ومن القوميات الاخرى . وقد سانده في بطشه بالمواطنين الكرد بعثيون عرب وبعثيون كرد، كما شاركه ببطشه بالمواطنين العرب بعثيون من العرب والكرد ايضا ، ومن الظلم والعنصرية بعد تذكيرنا بهذه الحقائق الثابتة اتهام كل العرب واتهام اهل بغداد بالظلم بينما أشد الظلم وقع عليهم من نظام قمعي اصطف معه ضعاف نفوس من مختلف القوميات)، على حد قوله .

وتابع ان (مايجب توضيحه لشعبنا الكردي العزيز ان معظم مشاكل الاقليم داخلية وليست مع بغداد وبالتالي فانها ستتفافم مع دعوات الانفصال،والصعوبات الاقتصادية والمالية في الاقليم من نتاج الفساد وسوء الادارة).وخاطب العبادي ابناء كردستان بالقول (اسألوا المسؤولين في الاقليم: اين تذهب اموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا اي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق؟ لماذا لايدفعون رواتب الموظفين في الاقليم رغم تخفيضها الى مستويات دُنيا مع انهم يحصلون على كميات نفط اعلى بكثير من نسبة السكان في الاقليم مقارنة ببقية مدن العراق ، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهضة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها). واضاف (اسألوا مسؤولي الاقليم : لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية ، ولماذا لايسمحون للرقابة المالية على الاموال العامة). وقال ان (هذه التساؤلات عن مصير اموال نفط الاقليم وعدم دفعهم الرواتب طرحناها على مسؤولي الاقليم مرات عدة ، ووجهنا اجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها ولكنهم ، وبحجة استقلالية الاقليم ، كانوا يرفضون عمل اجهزة الرقابة والنزاهة ويعتبرونه تدخلا ، بينما الهدف الحقيقي هو التغطية على الفساد وسوء الادارة). ولفت الى وجود دليل آخر على ان مشاكل الاقليم داخلية هو (تجميد عمل البرلمان لمدة اثنين وعشرين شهرا واستمرار حكومة الاقليم من دون غطاء قانوني بسبب سياسات المسؤولين في الاقليم)، . وأكد ان الحكومة لن تتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه ، وتحدث عن (خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح جميع المواطنين).

ستتخذها حكومته .