معصوم يؤكد وجوب التمسك بالحوار لحل المشكلات

بغداد – صباح الخالدي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجوب التمسك بالحوار والتفاهم لحل جميع المشكلات التي تواجهها البلاد، فيما اكد ائتلاف الوطنية امس مواصلة الاجتماعات واللقاءات المكثفة لإيجاد بدائل عن الاستفتاء المزمع إجراؤه اليوم الاثنين في إقليم كردستان .ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عن معصوم خلال استقباله السفير الصيني لدى بغداد تشن وي تشينغ تأكيده ( لزوم التمسك بالحوار والتفاهم لحل المشاكل كافة) في اشارة الى موضوع الاستفتاء في اقليم كردستان وانعكاساته. من جهته، أعرب تشينغ عن رغبة بلاده في تمتين أطر التعاون المشترك، مجددا التزامها بدعم العراق في حربه ضد الارهاب. في غضون ذلك، أكد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري رفض الائتلاف لأي شكل من أشكال التجزئة أو مخالفة الدستور. وقال في بيان امس إن (ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي سعى ومازال يسعى لوأد الفتنة وإطفاء نارها التي بدأت تقترب من حرق الأخضر باليابس)، مؤكدا (رفض أي شكل من أشكال التجزئة أو مخالفة الدستور والإرادة الوطنية). وأوضح ان(هنالك اجتماعات ولقاءات مكثفة لإيجاد بدائل عن الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم غد في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها)، مشيراً الى أن (صيانة وحدة العراق هي أمر ضروري والشعب الكردي جزء أساس من الشعب العراقي).وكانت الهيئة السياسية لحزب الوفاق الوطني العراقي قد عقدت بكامل اعضائها اجتماعا استثنائيا برئاسة الامين العام للحزب اياد علاوي لمناقشة المستجدات الخطيرة على الساحة السياسية، ومنها الاستفتاء. وبحسب بيان تلقته (الزمان) امس فقد استعرض الاجتماع الجهود المبذولة من جانب علاوي لانهاء الازمة بين بغداد واربيل والوصول الى حلول مرضية والحراك السياسي الذي قاده خلال الايام الماضية بين الاطراف المحلية والدولية.

ودعا البيان اقليم كردستان الى (تأجيل الاستفتاء وفق ضمانات واضحة يلزم بها الجميع, والدخول بحوار مع بغداد والقوى السياسية غير المشاركة بالحكم لحل جميع الاشكالات).