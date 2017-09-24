تركيا وإيران تغلقان مجالهما الجوي أمام الرحلات من الإقليم

مصدر لـ (الزمان): إستمرار حركة الطيران بين بغداد وكردستان

بغداد – شيماء عادل

اكدت سلطة الطيران المدني العراقي التابعة لوزارة النقل استمرار حركة الطيران بين بغداد واقليم كردستان، مشيرة الى عدم تلقيها اي اوامر بمنع هبوط الطائرات من والى الاقليم، في وقت اعلنت كل من تركيا وايران عن اغلاق مجالهما الجوي امام الطائرات القادمة من كردستان.

وقال مصدر في الشركة لـ(الزمان) امس ان (حركة الطائرات من مطار بغداد الدولي الى مطاري اربيل والسليمانية في الاقليم مستمرة ولا توجد اي اوامر بمنع هبوط الطائرات)، مبينا ان (الامور بين مطارات العراق طبيعية ولا يوجد اي توقف او غلق لإي واحدة منها)، اما بشان موضوع غلق ايران اجواءها او ايقاف رحلاتها الجوية الى الاقليم أكد المصدر (عدم وجود اية معلومات بهذا الشأن). الى ذلك اعلن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ايقاف جميع الرحلات الجوية نحو مطاري السليمانية واربيل ووقف عبور الطائرات القادمة من الاقليم عبر الاجواء الايرانية بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وقال المتحدث بإسم المجلس كيوان خسروي في تصريح امس إن (المجلس عقد اجتماعا لدراسة طلب الحكومة العراقية بشأن اغلاق الحدود الايرانية مع الاقليم)، مشيرا الى أنه (نظرا الى عدم نجاح المساعي السياسية لايران واصرار المسؤولين في الاقليم على اجراء الاستفتاء فقد تم اغلاق الحدود الجوية الايرانية امام الرحلات التي تنطلق من الاقليم وذلك بناء على طلب العراق)، وأوضح خسروي انه (بناء على ذلك القرار قد توقفت جميع الرحلات الايرانية نحو مطارات الاقليم ايضاً)، مبينا ان (القرار يتضمن إيقاف جميع الرحلات الجوية نحو مطاري السليمانية واربيل ووقف عبور الطائرات القادمة من الاقليم عبر الاجواء الايرانية) منوها الى ان (القرارات المتسرعة لبعض المسؤولين في الاقليم ستقيد قدرة التأثير والحوار البناء للاكراد في سيادة العراق وستجعل امن الاكراد والعراق والمنطقة يواجه تحديات جدية ايضا). كما قرر المجلس التركي اغلاق الأجواء التركية بوجه الطائرات التي تنطلق من وإلى إلاقليم . وقال مصدر في تصريح امس ان (المجلس أعلن عن اغلاق الأجواء بوجه الطائرات التي تنطلق من وإلى إلاقليم). وكانت مديرة إدارة مطار أربيل الدولي تلار فايق نفت إغلاق المطار لمدة ثلاثة أيام. وقالت فايق في تصريح امس انه (لا صحة لخبر الاغلاق)، مشيرة الى ان (مطاري اربيل والسليمانية لن يغلقا حتى في يوم الاستفتاء). يذكر ان بعض المواقع الاعلامية قد نقلت خبرا مفاده إغلاق مطار اربيل لمدة ثلاثة أيام دون ذكر تفاصيل عن اسباب الغلق. الى ذلك افاد مصدر في محافظة نينوى بأنه تم غلق طريق الموصل – اربيل من جهة قوات البيشمركة لحين انتهاء الاستفتاء .

وقال المصدر في تصريح امس ان (قراراً صدر امس بغلق طريق موصل – اربيل من قبل نقطة تفتيش تابعة للبيشمركة وإيقاف منح الكتب الخاصة للمغادرين من الاقليم باتجاه الموصل), واضاف ان (هذا الاجراء جاء بالتزامن مع موعد الاستفتاء اليوم الاثنين), مشيرا الى انه (يستمر لحين انتهاء الاستفتاء).

في غضون ذلك عطلت حكومة الاقليم الدوام الرسمي اليوم الاثنين بمناسبة اجراء الاستفتاء. وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في تصريح امس ان (حكومة الاقليم قررت تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها اليوم بمناسبة إجراء الاستفتاء).