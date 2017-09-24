أنقرة: نتائج الإستفتاء في حكم العدم

واشنطن تحذّر رعاياها من إضطرابات محتملة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

انقرة – ماهر اوغلو

حذرت الولايات المتحدة الامريكية امس رعاياها في العراق من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء على استقلال كردستان .ونقلت وكالة سكاي نيوز عن السفارة الامريكية في العراق بأنها (وجهت تحذيرا للرعايا الامريكيين المقيمين في العراق من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء على استقلال كردستان العراق). وقالت السفارة في بيان ان (بعثة الولايات المتحدة الامريكية في العراق ستحد من حركة الموظفين كاجراء احترازي خلال ايام استفتاء اقليم الاستفتاء)، داعية(“مواطني الولايات المتحدة الامريكية الى تجنب السفر داخل المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كردستان وحكومة العراق).وتابع البيان (ينبغي ان يحافظ مواطنو الولايات المتحدة على شعور عال بالوعي الأمني وان يتخذوا التدابير المناسبة لتعزيز أمنهم الشخصي في جميع الأوقات عندما يعيشون ويعملون في العراق). وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد هاتف رئيس الوزراء حيدر العبادي مساء اول امس وأكد له رفض بلاده للاستفتاء ودعمها للحكومة المركزية في بغداد وجميع خطواتها الرامية لحفظ وحدة العراق.من جانبه، أكد العبادي (موقف الحكومة العراقية الصريح والواضح بعدم دستورية استفتاء كردستان)، مشددا على(اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لمنع تعرض الأمن والسلم المجتمعي ووحدة البلاد للخطر). وفي انقرة، عدَ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن نتائج الاستفتاء ستكون (في حكم العدم). وقال يلدريم في حديث متلفز إن (قرار الاستفتاء غير شرعي ونتائجه ستكون في حكم العدم).وأضاف أن (الاستفتاء لن يكون حلًا لدى إقليم شمال العراق، بل سيؤّدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة وهو أمر سيدفع ثمنه سكان المنطقة).ومضى قائلاً(لن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه).واكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية أن جيران كردستان لن يتحمّلوا استقلالها. ونقلت وكالة تسنيم الايرانية، للأنباء عن العميد حسين دهقان قوله إن (أحدا لن يتحمّل استقلال كردستان). ودعا المسؤولين في كردستان الى أن (يتحلوا بالوعي والتراجع عن خطوة الاستقلال لأن أحدا من جيرانها لن يقبل بهذا الواقع).ورأى أن (البارزاني يسعى اليوم الى تسجيل النقاط على حساب الحكومة المركزية العراقية). وقصفت المدفعية الإيرانية بكثافة امس مناطق حدودية تابعة لكردستان ومتاخمة للحدود الإيرانية. وقال شهود عيان ان أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع التي تتعرض للقصف، من دون معرفة حجم الخسائر والأضرار . يأتي ذلك فيما تجري قوات الحرس الثوري الإيراني بمناورات واسعة على الحدود مع كردستان. وقال مصدر بالحرس الثوري الإيراني امس أن المناورات التي تجريها القوات غرب إيران بالقرب من الحدود مع إقليم كردستان لا علاقة لها بالتطورات في العراق أو قضية إقليم كردستان. واوضح ان (المناورات تتم وفق برنامج وضع لها سابقا وليس له أي علاقة بالتطورات الحاصلة في العراق وقضية إقليم كردستان).في المقابل، قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية شاخوان عبد الله ان الاقليم سيرد على اي قصف يستهدف مدنه بعد تقرير مصيره.واوضح في تصريح ان (القصف الايراني لبعض المناطق الحدودية في اربيل وبينجن هو امر طبيعي يحدث منذ سنوات ولاعلاقة له بالاستفتاء)، مضيفا ان (هنالك وفودا ولجان زاروا تلك المناطق للاطلاع على حجم الاضرار التي حصلت بسبب صراع الجيش الايراني مع حزب الديمقراطي الكردي الايراني).ولفت عبد الله الى مطالبة الكرد للحكومة الاتحادية مرات عديدة بـ(ايقاف هذا العدوان من دون ان نسمع اي موقف رسمي منها)، مضيفا (اننا اليوم ايضا نطالبها بصفتنا مازلنا جزءاً من العراق بالتدخل لايقاف هذا القصف، لكن بعد تقرير المصير فحينها سنرد على هذا القصف وندافع عن ارضنا وشعبنا).