الأمم المتحدة لن تشارك وتوقع التصويت بنعم

مواطنو الإقليم يصوّتون اليوم على الإستقلال

أربيل – الزمان

يشارك نحو خمسة ملايين نسمة في مناطق اقليم كردستان في استفتاء غير ملزم على الاستقلال اليوم الاثنين.

وسيجيب المشاركون في الاستفتاء بنعم أو لا على سؤال هل تريد إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم أن تصبح دولة مستقلة.

والأكراد هم أكبر مجموعة عرقية ظلت بلا دولة عندما قسمت بريطانيا وفرنسا، القوتان الاستعماريتان المنتصرتان في الحرب العالمية الأولى، الإمبراطورية العثمانية. وظل حوالي 30 مليون كردي بالمنطقة متناثرين في أربع دول هي العراق وإيران وتركيا وسوريا وعانوا جميعا الاضطهاد وكثيرا ما حرموا من الحق في التحدث بلغتهم.

وفي عهد صدام عانى الأكراد حملات لاقتلاعهم من مناطقهم ولهجوم بالأسلحة الكيماوية.

{ لماذا الاستفتاء؟

– تقول حكومة كردستان شبه المستقل في شمال العراق إن الحكومة المركزية في بغداد لم تحترم الحكم الذاتي الذي حدث بعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003 في غزو قادته الولايات المتحدة.

{ لماذا الآن؟

– تقول حكومة الإقليم إن الاستفتاء يقر بالمساهمة الحاسمة التي قدمها الأكراد في مواجهة تنظيم داعش بعد انهيار الجيش العراقي أمامه عام 2014 وبعدما بسط سيطرته على ثلث العراق.

{ ما هي النتيجة المرجحة وما هي الخطوة التالية؟

– ستكون نتيجة الاستفتاء تصويت الأغلبية بنعم على الأرجح. وتخطط حكومة كردستان التي يقودها مسعود البارزاني إلى استخدام هذا التصويت كتفويض شرعي للضغط من أجل إجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار للوصول إلى الاستقلال.

{ لماذا تعارض الحكومة المركزية الاستفتاء؟

– تعتقد بغداد أن التصويت قد يحدث انقساما فوضويا بالعراق في الوقت الذي يكافح فيه من أجل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

وهي تعرض إجراء محادثات لحل النزاعات على الأراضي وموارد الطاقة والمشاركة في السلطة بما في ذلك وضع منطقة كركوك المتعددة الأعراق الغنية بالنفط.

{ لماذا تعارض تركيا وإيران الاستفتاء؟

– يخشى جيران العراق من انتقال عدوى الانفصال إلى سكانهم الأكراد. وبتركيا أكبر أقلية كردية بالمنطقة، وهي تقاتل لإنهاء تمرد كردي في جنوبها الشرقي منذ عام 1984. أما الأكراد الإيرانيون فقريبون ثقافيا من أكراد العراق ويتحدثون اللغة الكردية ذاتها. كما أن طهران قريبة من الأحزاب السياسية في العراق أو تتولى مواقع أمنية أو حكومية مهمة منذ عام 2003 . وتعصف بسوريا حرب أهلية يسعى فيها الأكراد لحكم ذاتي.

{ من أيضا يعارض الاستفتاء؟

– ويعارض الاستفتاء الجميع تقريبا بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة خشية زعزعة استقرار العراق في وقت لم تضع فيه الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية أوزارها.

{ لماذا برزت كركوك كبؤرة للتوتر؟

– كركوك مدينة متعددة الأعراق تقع خارج الإقليم ويقطنها أكراد وتركمان وعرب ومسيحيون آشوريون. ولدى كركوك احتياطيات نفطية كبيرة وهي تصدر النفط الخام من خلال خط أنابيب عبر البحر المتوسط يمر من إقليم كردستان العراق وتركيا. وإذا قررت تركيا إغلاق خط الأنابيب فسيحرم ذلك حكومة أربيل من معظم دخلها من العملة الصعبة.

أهمية إقليم كردستان لأسواق النفط:

ينتج إقليم كردستان العراق نحو 650 ألف برميل نفط يوميا من حقولها بما في ذلك حوالي 150 ألف برميل من مناطق كركوك المتنازع عليها. ويمثل إنتاج الإقليم 15 في المئة من إجمالي الإنتاج العراقي ونحو 0.7 في المئة من إنتاج النفط العالمي. وتطمح حكومة الإقليم إلى إنتاج نحو مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2020.