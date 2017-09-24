الحشد ينهي الصفحة الأولى من معارك الحويجة والشرقاط

إتفاق على دخول الجيش كركوك لفتح محاور إضافية

بغداد – محمد الصالحي

انهت قيادة الحشد الشعبي المرحلة الاولى من عمليات الحويجة بتحرير 1200 كيلو متر مربع متضمنة كامل ناحية الزاب وايسر قضاء الشرقاط، فيما جرى اتفاق على ادخال الجيش من محاور قوات البيشمركة لاكمال تحرير الحويجة. وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (عمليات تحرير الحويجة انطلقت يوم الخميس الماضي وكانت المرحلة الاولى تتضمن ثلاث صفحات لتحرير الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط وناحية الزاب، وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي و الشرطة الاتحادية و الرد السريع والجيش و طيران الجيش).

حشد شعبي

واضاف (انه (إستطاع الابطال من الحشد الشعبي والقوات الامنية تتويج النصر من جديد ورفع راية العراق عالية في سماء مناطق كان ظلام الإرهاب يخيم عليها لتشرق من جديد شمسها بأبهى صورها وتعود الى احضان العراق).وتابع البيان ان (لقوات المشتركة تمكنت من تحرير مساحة واسعة بلغت اكثر من 1200 كيلو متر وبوقت قياسي خلال ثلاثة أيام و إجلاء الاف العوائل الذين كانوا في مناطق يسيطر عليها التنظيم وجعلهم دروعا بشرية). مشيرا الى (انجاز الواجب المكلفين به خلال 72 ساعة ولم نكتف بهذا القدر وانما سنستمر بتحرير آخر شبر من العراق وتطهيره من دنس الارهاب). وقال مصدر امس ان (قيادات من الجيش وبعد اجتماع مع قيادات في البيشمركة في قاعدة كيوان بمحافظة كركوك وبحضور ممثلي التحالف الدولي، توصلا الى اتفاق بشأن عمليات تحرير الحويجة).واضاف ان (الاتفاق ينص على ان تقوم قوات البيشمركة بفتح طريق للهجوم أمام الجيش جنوبي كركوك، وان تفتح البيشمركة الطريق أمام النازحين). مشيرا الى ان (قوات البيشمركة ستشارك بالإسناد عبر القصف المدفعي في العملية).واكد الاتفاق بحسب المصدر على ان (لا تنسحب قوات البيشمركة من أي منطقة توجد فيها حالياً). مبينا انه (متى ما احتاج الجيش إلى البيشمركة فإنها سترسل قوات إليه).وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طيران التحالف الدولي نفذ 53 ضربة جوية منها 46ضربة في قضاء الحويجة، أسفرت عن قتل 48 إرهابيا وتدمير مقر قيادة وسيطرة وأربعة مستودعات للأسلحة ومعملا لصنع العبوات الناسفة).وأضاف (تم تدمير أربع حاويات محملة بالمواد اللوجستية و6عجلات مفخخة و3 معامل لصنع العجلات المفخخة و5 مواقع دفاعية).وفي شأن ذي صلة قالت الخلية (نفذت 7 ضربات جوية في قضاء راوة، أسفرت عن قتل 5 إرهابيين وتدمير مقر قيادة وسيطرة و8 زوارق). وقال مصدر امس ان (أهدافا منتخبة لتنظيم داعش في المطيبيجة على الحدود الإدارية بين ديالى وصلاح الدين جرى قصفها، اليوم، من قبل الطائرات المقاتلة والمدفعية). وأضاف أن (القصف أوقع خسائر بشرية ومادية في صفوف داعش، وهو مجرد بداية لمرحلة إنهاء وجود التنظيم في منطقة إستراتيجية كانت على امتداد أشهر مصدر تهديد جدي لأمن ديالى وصلاح الدين).

دعم لوجستي

وبين أن (سيطرة القوات الأمنية والحشد الشعبي على منطقة الزركة وجسرها الاستراتيجي قطع بشكل تام أهم ممر بري للدعم اللوجيستي لتنظيم داعش من الحويجة باتجاه المطيبيجة). مشيرا الى أن (المطيبيجة بعد قطع الزركة والسيطرة عليها باتت محاصرة من اغلب الجهات). اكد عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق مدحت في تصريح امس ان (مفارز من الحشد العشائري توغلت في عمق حاوي العظيم قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين وضبطت اثنين من اوكار تنظيم داعش وتم تدميرهما بالاضافة الى تدمير قاربين كانا يستخدمان من قبل التنظيم في التنقل بين ضفتي الحاوي).واضاف ان (الحشد بالتنسيق مع الاجهزة الامنية اكمل تحصين قريتي البو بكر والبو عواد بعد عودة العوائل النازحة اليها من اجل تعزيز هاجس الطمائنية لدى العوائل ومنع حدوث اي خروقات). وفي الانبار قال القيادي في حشد المحافظة عمر العموري في تصريح امس ان (قوات من الجيش والشرطة وبمساندة ابناء العشائر بدأت بعملية تطهير واسعة النطاق للمناطق السكنية وشبكة الطرق والمباني الحكومية والمنزلية في خطوة تهدف الى ازالة خطر القنابل غير المنفلقة). واضاف ان (المجاميع الإجرامية التي كانت في القضاء قامت بعمليات زرع العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار حول محيط هذه المنطقة قبيل تحريرها من قبل القوات الامنية والقوات الساندة لها). مبينا ان(الجماعات المسلحة قامت بتفخيخ منازل المدنيين ومحتوياتها من ثلاجات ومجمدات وبعض الحاجيات الاخرى مما يتطلب العمل بدقة متناهية لتجنب وقوع اصابات بشرية في صفوف القوات المداهمة). وأوضح أن (القوات الامنية ازالة السواتر الترابية والحواجز التي وضعها مجرمو داعش).