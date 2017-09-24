خارطة الأمطار والأعاصير – عبدالرضا سلمان حساني

لو تتبّعنا معدّلات تساقط الأمطار في بعض الدول على مدى الشهرين الماضيين(تموز- بداية أيلول) وبضمنها أمطار الأعاصير الإستوائية سنؤشر ما يأتي:

1. فيضانات في مدن صينية وارتفاع 60 نهراً الى حد الفيضان!

2. أمطار وفيضانات مدن في اليابان وارتفاع معدلات الأمطار الى متر وربع المتر!

3. أمطار غزيرة وفيضانات في مدن هندية!

4. أمطار وسيول طينية جارفة في عاصمة سيراليون (فريتاون) في الساحل الجنوبي من القارة الأفريقية! وهناك أمطار جارفة مستمرة في بعض مناطق أفريقيا حتى منتصف ايلول(سبتمبر).

5. بدأ إعصار (ماريّا في البحر الكاريبي شديداً يوم 2017/9/18 وصلت سرعته 260 كيلومتر/ساعة وهو مايطلق عليه الصنف الخامس من حيث سرعة الرياح و ويتجه شرقاً. بعرض 60 كيلومتراً. شدّة هذا الإعصار مماثلة للإعصار (إرما) الذي ترك آثاره المدمّرة حتى الإن. وتتوقّع هيئة الأرصاد الأمريكية وصول إعصار ماريّا الى جزر البهاما في نهاية هذا الاسبوع.

وعلى الرغم من أن موسم الأعاصير في تلك المناطق هو الفترة الممتدة بين شهري حزيران وتشرين الثاني من كل عام إلاّ إنّ تأثيراتها وخسائرها المادية كانت هي الأعلى وخصوصاً في أميركا التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر لغاية نهاية شهر آب (أغسطس) بالإضافة الى الخسائر البشرية. وهنا نذكر أن اعلى رقم في الخسائر المادية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الأعاصير كان قد سجّل قي ثلاثينات القرن الماضي ويليه العام 2010 حسب البيانات المنشورة.

إنّ الدلائل العلمية والإحصائية تشير الى إرتفاع واضح في معدلات ومناسبب الأمطار الساقطة في بقاع العالم المختلفة هذا العام مثلما سُجّلت معدلات درجات حرارة مرتفعة غير معتادة في مناطق مختلفة ومنها العراق. ونحن الآن على أبواب الأيام العشرة الأخيرة من شهر أيلول ودرجة الحرارة في بغداد مازالت 45 درجة مئوية في النهار!

وربما نتساءل هنا، هل سنشهد في الشتاء القريب هذا العام ارتفاعاً في معدّلات الأمطار الساقطة في محافظاتنا؟ وإذا ماحدث ذلك، فهل نحن مستعدّون من حيث الخدمات والإستجابة للمتطلّبات الأخرى؟.

بغداد