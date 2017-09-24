مذكرات نصير الجادرجي

طفولة متناقضة وشباب متمرد وطريق حافل بالمتاعب

ندى شوكت

صدر للسياسي نصير الجادرجي كتاب بعنوان (مذكرات نصير الجادرجي طفولة متناقضة.. شباب متمرد .. طريق المتاعب) يقع في نحو 494 صفحة من القطع المتوسط .والذي يقول عنه الجادرجي في مقدمة كتابه ( بعد ان تقدم بي العمر وانا – الان – قد تجاوزت الثالثة والثمانين من عمري ، لم اجد بدا من الاستجابة لمناشدات ومطالبات شقيقي الاكبر رفعة، وعدد اخر من الاصدقاء الذين وصلت مطالباتهم حد الالحاح بضرورة كتابة مذكراتي التي لم تخطر ببالي يوما كتابتها وتدوينها.كنت اتضايق من تلك المطالبات في كثير من الاحيان، وكان مردها يعود لكوني ولجت طريقا شائكا وصعبا في العراق اغلب سني عمري ، وهو العمل السياسي المعارض في اغلب سنوات نشاطي في هذا المضمار، سائرا من خلاله على خطى الوطنيين الاحرار الذين كرسوا جل حياتهم في العمل السياسي المعارض، ( الوطني و الديمقراطي)، في ظروف كانت في الغالب يسودها القمع والاضطهاد والتهجير ، ولربما كانت تؤدي حتى الى الموت، كما حدث للعديد ممن ساروا بهذا الدرب بارادتهم، حيث كنت من ضمن هولاء الذين اختاروا السير في ذلك الطريق الذي اخترته بقناعة تامة لا يشبوها ندم او تردد).

الطفولة والاسرة

في السطور التالية نستل بعضا من ما كتبه الجادرجي عن طفولته والعائلة:

*كانت ولادتي في محلة (البقجة) الواقعة في منطقة الميدان بالقرب من وزارة الدفاع الى جوار الاعدادية المركزية في قلب العاصمة بغداد.

*كنت قد تركت من دون اسم طوال ستة اشهر تلت ولادتي ، اذ كان والدي مترددا بتسميتي على اسم شقيقه الفقيد في شبابه (سليمان) والذي ترك موته جرحا عميقا في قلوب افراد الاسرة و لكن القرار كان قد استقر من قبله على تسميتي بـ (نصير) تيمنا باسم القائد العربي موسى بن نصير احد فاتحي الاندلس في العهد الاموي.

*بدأ كيان اسرتنا عبر زواج والدي ( كامل رفعت الجادرجي) بوالدتي (منيبة آصف عارف أغا) في مساء يوم العاشر من شهر كانون الثاني 1924 .

وتألفت اسرتنا من الوالد والوالدة واربعة ابناء وابنة واحدة هم بالتسلسل (رفعت وامينة ونصير ويقظان).

مع شاعرالعرب الاكبر

كنت في ايام دراستي الجامعية موظفا في دائرة الاموال المجمدة حيث كنت حينها احد موظفي شعبة الايجارات وكانت وظيفتي تنظيم عقود الايجارات وتوجيه الانذارات لمن لا يدفع الايجارات الى الدولة في تلك الفترة كان شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهرى مستاجرا لدار تابعة للاموال المجمدة وفيها مطبعته وقد كان مدينا لدائرتنا بمبلغ قدره 400 دينار لم يسدده وفي احد الايام وجدت على طاولتي انذارا مطبوعا وموقعا كان قد وجه الى السيد محمد مهدي الجواهري بصيغة غير لائقة وهذا امر غريب لاني مسؤول عن توجيه الانذارات.

سالت زميلي عن الذي قام بهذا العمل ؟ لكنه نفى علمه بهذا الكتاب وكان صادقا بقوله.

فاخذت الورقة الى هاشم الذي كان موظفا كفوءا وذا خلق ,وسألته عما اذا كان يرضيه تصرف كهذا بحق الشاعر الجواهري.فاجابني: ما الذي نفعله اذا كان لا يدفع, ولا علم لي بكتاب كهذا؟! قلت له : مع ذلك ليس من اللائق ان نوجه له انذارا بهذه الصيغة.

نفى علمه بالموضوع وطلب مني التصرف كيفما ارتئي لتخليصه من الموقف اسوة بما فعلته مع قضية محمد مهدي كبة .اخبرته بعزمي تمزيق الانذار . فقال :لا دخل لي افعل ما تشاء.

مزقت الورقة امامه وخرجت.

يبدو ان تصرفي هذا قد وصل خبره الى الجواهري، وبالتحديد عبر الصحفي يوسف متي الذي طلب مني رقم هاتف الدائرة ، وبعد عدة ايام اتصلت بي زوجة الجواهري عبر الهاتف في الدائرة وسلمت علي وعلى اسرتي فردا فردا وسألت عن زوجتي كونها كانت تعرفها، وبعد ان سألت عن احوالنا جميعا قالت لي: اننا مدينون الى دائرتكم بمبلغ قدره 400 دينار ، سائلة: هل بامكاننا دفع مئة دينار منها؟ قلت لها : ابعثي لي بعشرة دنانير فقط من الاربعمائة دينار التي بذمتكم لنا.

فقالت: كيف؟

قلت لها : افعلي هكذا واتركي الامر لي.

بعد مضي ساعة ونصف رأيت الجواهري يقف قبالة طاولتي في مكتبنا بالدائرة.. وحين رأيته عانقته وابديت احتفائي به، ودعوت الموظفين لمشاركتي بذلك، ما اثار الغبطة والسرور في نفسه لاحظناها جميعا عليه.

علق على ما قمت به وقال لنا جميعا:

مضى شهر علي لم اخرج خلاله من المنزل، بسبب قيام احد الاشخاص (صعلوك) برمي الحجارة علي . . ثم قال: قلت في نفسي حينها: هذا الشعب لا يستحق منا شيئا.

بعد ثوان من الصمت قال:

لكنني حين استمعت الى مكالمة زوجتي ام نجاح معك وشرحت لي موقفك معي غيرت رايي بهذا الشعب وقلت بأنه طيب ويستحق كونك منه، فاصدرت على زيارتك وابداء الشكر لك.

ناولني مبلغا من المال لكنني اصدرت على ان يكون عشرة دنانير فقط , وابدى تساؤله فيما اذا كان يصح ذلك واكدت له بأنه يصح.

لكن احد الموظفين اخذ منه العشرة دنانير، وقال بانه سيدفعها الى المحاسب، لكنه سيحتفظ بها كارث تاريخي قادم من شاعر العرب الاكبر وسيسلم غيرها الى دائرته، ما اثار السرور في نفسه مرة اخرى.

ودعناه الى الشارع العام حيث استقل سيارة تكسي، ليكون ذلك اليوم ايذانا بصداقة طويلة جمعتني به ولازلت أعتز بها.

خمسة فصول

ويضم الكتاب الذي صمم غلافه ماجد الماجدي والصادر عن دار المدى بطبعته الاولى خمسة فصول، ضم الفصل الاول العناوين التالية: (انتفاضة عام 1952? استقالة وزارة مصطفى العمري، القاء القبض!، رحلة تحت ضوء القمر، نهردجلة .. قصة عشق ازلية، انتخابات 1954? انتخابات 1954 حدث تاريخي هام ولكن .. ؟، ردة الفعل، اللقاء الاول بين اللجنة المركزية والقيادة القطرية، انتفاضة 1956? محاكمتي، الاعتقال بتهمة التسول، احداث في معسكر السعدية، وجها لوجه مع قزاز والعطية، في الطريق الى القاهرة، في القاهرة، مشكلة مع السفارة العراقية!، حقبة العهد الملكي في العراق ونهايته).وقد جاء هذا الفصل تحت عنوان(شارع طه.. طفولة متناقضة .. شباب متمرد).

اما الفصل الثاني فقد حمل عنوانا رئيسيا هو (احداث في حياتي بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958) وضم ( صلتي بالشيوعيين، احداث في كلية الحقوق، لقائي بالزعيم، مع شاعر العرب الاكبر، والدي والزعيم، انقلاب (شباط الاسود) 1963? الزعيم عبد الكريم قاسم وفترة حكمه للعراق، الدكتور يوسف عبود وتوقعه لحكم الانقلابيين!، رحلة العودة الى شارع طه ، وفاة والدي، صلة والدي بالضباط الاحرار).وعنون الجادرجي الفصل الثالث بـ (الحياة تحت ظلال خيمة سوداء) وضم (35 عاما من هيمنة البعث على العراق، مع الجواهري مرة أخرى، استيلاء صدام على السلطة وبدء الحرب العراقية الايرانية، مي مع مدرسة الحريري، سعي اسرة الجادرجي لحصول احدى بناتها على شهادة الجنسية العراقية، غزو الكويت 1990).وحمل الفصل الرابع العنوان التالي( العودة الى بغداد .. حياة سياسية بروح مختلفة.. وجوه جديدة.. كفاح لاجل تحقيق اهداف سامية) وضم (اللجنة السباعية، مع بول برايمر، الحزب الوطني الديمقراطي ونشاطاته الاولية بعد عودة الروح اليه، صوت الاهالي ، مجلس الحكم الانتقالي ، جلسات مجلس الحكم، ( العلمانيون في مجلس الحكم)!،الحكومة الاولى .. وزارة بلا رئيس، (كامل الجادرجي) وكيلا للوزارة!،السكن في المنطقة الخضراء،القاء القبض على صدام، قانون ادارة الدولة،رئاستي لوفد العراق الاقتصادي في بيروت،رئاستي لوفد العراق في القمة العربية، علم جديد للعراق، خارطة الطريق التي عارضتها، مواقف، رئيس العراق، المجلس الوطني، انسحاب هاشم الشبلي،انتخابات 2010? استئناف الحزب لنشاطه حتى حلت النهاية، (الحزب الوطني الديمقراطي) وافكاره في المستقبل، اللوحات الفنية المسروقة من متحف الفن الحديث ، نفائس الرواد واحتفاء وزارة الثقافة، وداعا يوسف العاني).اما الفصل الاخير فعنوانه ( وثائق اطرحها) وضم( نص المقابلة التي اجريتها مع السيد محمد حديد، مصرع العائلة المالكة في العراق، نص شهادة العقيد طه مصطفى البامرني كما كتبها، افادة عبدالستار سبع العبوسي).

وبعد الفصول الخمسة هناك مجموعة صور جمعها الجادرجي تحت عنوان (صور من حياتي) تضم صورا تخص العائلة او مع شخصيات عامة.