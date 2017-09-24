الشارع الرياضي يترقّب نتائج لجنة التراخيص

غياب الأوراق الرابحة والضائقة المالية تجران الطلبة لموسم مخيّب

الناصرية – باسم الركابي

في بداية تأسيس الملاعب الكروية في المحافظات العراقية التي زادت عددها فترة الستينيات من القرن الماضي وحتى قبل الوقت المذكور نجد الاهتمام ينصب على تأسيس ملاعب متكاملة وتدخل مفردة الانارة ضمن الكشف الفني لتشيد الملاعب التي تسمى ( الاضواء الكاشفة ) كما كان يطلق عليها واغلب المباريات التي كانت تجري في الصيف بالبصرة تقام في المساء.وقد حضرت مباراة منتخبي البصرة والناصرية ضمن بطولة منتخبات الجمهورية في عام 1967 التي جرت عند الساعة الثامنة مساء في ملعب الجمهورية الذي تحول الى نادي البصرة كما كان يشهد ملعب الميناء البصري اقامة المباريات مساءا لانه انشا متكاملا في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي حيث يجري التركيز على تنفيذ الملاعب بصورة متكاملة من خلال اعداد كشوفات تنفيذ متوازنة والتركيز على تنفيذ مشروع الانارة ولايمكن استثناء اي ملعب رياضي سواء لكرة القدم والسلة والطائرة آنذاك من الانارة

والاهتمام بهذا الجانب يأتي لمواجهة جو الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وليس هذا حسب بل يجب تشيد الملاعب بشكل متكامل قبل ان يلفها الاهمال وبقي ملعب الشعب وحده يضيف المباريات في المساء قبل ان تنجز الملاعب الحديثة منها في اقليم كردستان والمدينة الرياضية في البصرة وملعب كربلاء والامل في تنجز البقية في العاصمة ومحافظات اخرى. وما قادني لتناول الموضوع المذكور الذي يبدو خارج اهتمام وتركيز لجنة منح تراخيص الملاعب التي فرضت شروطا ان تتوفر في الملاعيب منها اقامة مدرجات حديثة تستوعب بما يساوي خمسة الاف متفرج او اقل او اكثر والاهتمام بالمرافق الاخرى وهو امر فوق الجيد بسبب الواقع المتراجع لاغلب ملاعبنا.

المهم ان تنفذ التعليمات بالطريقة التي شاهدناها في ملعبي الكرخ والتاجي لكننا لم نرى اثرا للإنارة والحديث عن واحدة من اهم مفردات تشيد وتحديث الملاعب كما يجري في كل ملاعب الدنيا.

وكان الاجدر باللجنة التي لازالت تؤدي دورا مهما مع اختفاء اخبارها وعدم التصريح عن المنجز المتحقق من المشروع المهم مع اقتراب انطلاقة الدوري ويخشى ان تدخل المجاملات في تنفيذ الامر الذي كان يفترض ان ينفذ قبل عقد من الزمن لكن مهم ان ياتي في الموسم الحالي والاهم ان يعلن عن المتحقق في عملية تحقيق صلاحية الملاعب المطلوبة لاستقبال المباريات كما جاء في تعليمات الاتحاد الاسيوي التي مهم ان تنفذ بالكامل ويفترض ان تشارف الامور على الانتهاء لكي ندخل في موسم يرتكز على ملاعب اكثر جاهزية حسب ما اوصت به التعليمات التي تتابعها اللجنة التي شاهدنا اهتمامهما في بداية الامر عندما راحت تتنقل بين الملاعب وتطرح الراي المطلوب وتنصح الفرق لتدارك المشاكل والاخطاء العاقة في ملاعبها ووتوعد المتخلفة منها في تنفيذ اجراءاتها لقائمة في الملاعب التي منها اسم بلا جسم ونخشى ان يكون قد توقف عملها بعد ان وضع الكل ثقته باللجنة التي تدرك مسؤوليتها في مهمة لا تبدو سهلة امام عمل الادارات التقليدي.

ملاعب مقبولة

بصراحة نتمنى ان نرى ملاعبنا بالحلة المقبولة كحد ادنى ولو بشكل اقرب الى ملاعب دول المنطقة وان تتغير كلما امكن وان تنجح اللجنة في المهمة وان ترتق في تطبق التعليمات التي حددها الاتحاد الاسيوي وان ياتي العمل في المسار الصحيح. المهمة لا تظهر سهله امام الوضع المزري للمنشآت الرياضية عندما نجد الفرق الكبيرة الجوية والزوراء والشرطة والطلاب من دون ملاعب ومنها لا تمتلك ساحة لأجراء الوحدات التدريبية كما تظهر بقية ملاعب الفرق فقيرة بكل شيء لكن لايمكن التقليل من شان وزارة الرياضة والشباب التي نفذت مجموعة ملاعب جميلة وصلت الى ابعد مكان في البلد منها من نفذ واستغل كملعب كربلاء والاخرى تنتظر الاموال التي نراها تقف عقبة كبيرة امام الرياضة العراقية

ما اريد ان اكد عليه هنا ان تستمر لجنة مراقبة وفحص الملاعب بالمهمة بكل مسؤولية وتحويل الامور الى مسارها الصحيح ولابد من اعلان النتائج تفصيليا لكي يطلع عليها الكل قبل بداية الموسم وفي اطار دعم جهود الفرق في اهم جوانب المشاركة.

مشاركة مخيبة للطلاب

بعد اكثر من عقد ونصف بقي الطلاب بلا منجز ومشاركة خارجية ربما واحدة فقط امام حسرة الانصار الذين خرجوا مع الفريق في موسم اخر خاسر للطلاب واولياء الامور والاصدقاء والاحباب بكل ما تعنيه الكلمة بعدما حل في الموقع السابع في الترتيب الفرقي وسط مشاكل مالية عصفت باكة الفريق كما حصل في بطولة الكاس قبل ان يخرج من الموسم خالي الوفاض وسط خيبة جمهوره الذي ندب حظه العاثر بسبب ممل النتائج الخاسرة للفريق الذي لم يقدم ما كان ينتظر منه ولم يقدم الا القليل من المباريات المهمة والمطلوبة خصوصا مع نهاية المرحلة الاولى امتدادا للثانية.

استمرار التراجع

واستمر متراجعا في المرحلة الثانية الحاسمة بعدما تركه المدرب ايوب اوديشو قبل ان يستمر في وضع مهزوز تحت انظار جمهوره في وقت المدرب الثاني مظفر جبار وبقي يتلقى النتائج السلبية حتى لم يتمكن من الفوز على الفرق الستة الاولى قبل ان يخسر من نفط الجنوب والبحري ونفط ميسان وتعادل مع كربلاء وفريق الحسين وانقاد للنتائج السلبية بشكل واضح خصوصا في الحصة الثانية التي غاب فيها الفريق عن حقيقة المنافسة وفي تغير مسار الامور قبل ان تزيد الطين بلة.

وفشل في اختبارات كانت في متناول اليد من خلال ما يمتلكه الفريق من لاعبين قادرين على صنع الفرصة التي ضاعت في وقت المدرب الثاني الذي فضل ترك العمل تحت ضغط جمهوره لانه لم يقدر ان يحقق التوازن قبل ان يتراجع للموقع التاسع والبقاء لعدة جولات متارجحا ولم تاتي المحاولات الحاسمة قبل ان يحقق نتائج متوقعة وتحصيل حاصل منها الفوز على السماوة وزاخو والكهرباء والكرخ.

صعوبات حقيقية

واستمر الطلاب يواجهون صعوبات حقيقية دون ان تظهر نقطة تحول من حيث النتائج التي اثرت على مجمل الامور ومر في اسوء احواله وعلى عكس التوقعات وهو يتلقى الضربة تلو الضربة ومر في فترة عصيبة وقضى فترة طويلة في الموقع التاسع وتوقع الانصار ان ينهي الموسم به لكن تراجع نتائج الامانة والنجف منح الفرصة لتقدم الطلاب بعد تسلم المهمة من قبل المدرب حبيب جعفر الذي تمكن من تحقيق التوازن في النتائج لكن بوقت متاخر امام تفاقم الضائقة المالية في اخر المباريات مع ظروف اللاعبين الصعبة بعدما تأخر استلام مستحقاتهم المالية. كما افتقد الطلاب للحلول مع تفاقم المشكلة المالية والضغوط الكبيرة على الادارة وكل شيء استمر يسير خلافا لرغبة الجمهور والادارة التي واجهت تحديات كبيرة لانها تعتمد في ادارة الامور على الجهة الراعية في تمويل الفريق الذي خرج عن مسار المنافسة التي نالت منه الكثير ولم يتوازن مع مرور الوقت قبل ان تترك النتائج السلبية تأثيرها على الامور بعدما استمر اللاعبين والفريق تقديم الاداء المتواضع حينها تظهر المشاكل المالية التي وقفت بقوة بوجه الادارة لتي بقيت في حيرة من امرها لان كل شيء كان يتعلق بالنتائج المخيبة لتي اكلت من جرف الفريق تحت انظار عشاقه الكثر.ولان الامور خرجت عن سياقات العمل وليس كما كان يتمناه الانصار الذين ندبوا حظهم العاثر امام تراجع المستوى وتصاعد التحديات في كل جوانب المشاركة التي زادت صعوبة بوجه الفريق الذي نراه يسير بشكل مختلف عن النتائج عندما نرى الاداء الهجومي وتسجيل 56 هدفا ويقف بين الفرق الخمسة الاولى في مجال التسجيل وكان ان يستفيد من هذا السلاح في تغير النتائج الايجابية ولان الفرق اكثر ما تعتمد على قوة الهجوم ولو الكل يحرص على اللعب بخطوط متكاملة لكن نقطة الضعف في الدفاع الذي تلقى 38 هدفا من خلال خوض 36 مباراة حقق الفريق الفوز في 14 مباراة وهو عدد قليل بوجود عدد من اللاعبين المعروفين لكن المشكلة ظهرت في الدفاع الذي كان وراء خسارة 10 مباريات فضلا عن التعادل في 14 اخرى اي انه فرط ب 48 نقطة كان بإمكانه ان يعوضها لو تعامل مع المباريات المذكورة وعددها 24 بشكل افضل وان يوفر عدد من نقاطها لدعم الموقف الفرقي الذي انتهى عنده الذي لاينسجم وهدف المشاركة التي تراجع فيها الفريق بشكل واضح لكنه واجه التحديات الكبيرة التي وقفت بشدة بوجه المهمة التي رافقتها الضائقة المالية مرة اخرى بسبب تأخر استجابة الجهة الراعية ودعم المهمة التي افتقد فيها الطلاب التي فرض شخصية الفريق ي مشاركة تباينت فيها النتائج قبل ان تظهر الضائقة المالية مرة اخرى كما يعاب على اداري الفريق الاعتراضات على قرارات الحكام وانتقادهم من خلال وسائل الاعلام المختلفة من دون مسوغ وكان الاجدر تقبل الامور كما هي وان يكون هنالك ناطق رسمي يتحدث باسم الفريق عندما شاهدنا اكثر من شخص يذهب ويعلن التصريحات النارية ولان الامور كانت تتطلب البحث عن الحلول امام توقف النتائج حتى بقي الفريق معبرا لأقرانه وكانه يكرر سيناريو المواسم السابقة وتلاش اماله بعد اداء ونتائج متواضعة حتى غاب دور العناصر التي كان يعول عليها من قبل ادارة علاء كاظم والجمهور قبل ان تختفي في المباريات المهمة في الدوري الذي اختلفت فيها مستويات الفريق عندما بدا بقوة ونجح بالعديد من المباريات وكان مهما ان يحافظ عليها امام منافسات قوية في ظل الية الدوري التي منحت الفرصة لمنافسات ومباريات قوية ابتعد عنها الطلاب لان اللاعبين افتقدوا للثقة التي يفترض ان يعكسوها من خلال المباريات القوية قبل كل شيء كما لم يظهر الفريق في مباريات الذهاب العقدة لتي استمرت تواجه مباريات الذهاب ولان فريق مثل الطلبة مهم ان يظهر متوازن في مباريات الارض والذهاب لانه دخل منافس على لقب الدوري قبل ان يخرج من الباب الخلفي وسط رفض جمهوره للموقع الذي انتهى اليه امام تحقيق المستوى والموقع حتى الحظ خالف الفريق في بعض المباريات خصوصا في الجولات الاخيرة عندما انعدمت فاعلية الفريق حتى امام الفرق المتأخرة في سلم الترتيب وراحت تطمع به بعد سلسلة الهزائم لتي تلقاها.

بطولة الكاس

ولم يظهر ولو قيلا متحفزا في الاداء الذي كان مهم ان يتغير في بطولة الكاس التي فرط فيها الفريق برمشة عين عندما اعلن لاعبو الفريق حالة العصيان ورفضوا اللعب امام نفط الوسط في دور الرابع النهائي لتذهب الفرصة الثانية في وضع غير مقبول ومسوغ من اللاعبين الذين وضعوا الادارة في موقف محرج التي كان عليها تدارك الامور وان تضع خطوط عمل من اجل انهاء الموسم بشكل اخر وليس في الوضعية التي انتهى عندها الفريق قبل مواجهة مخاطر المشاركة ممثلة في الضائقة المالية التي بقيت تلازم الفريق وتظهر في الايام الاخيرة دون اتخاذ التدابير المطلوبة قبل ان يدفع فاتورة المشاركة الخاسرة في موسم مخيب يضاف الى المشاركات السابقة . وانتهى كل شيء بالخروج المخيب في موسم مرتبك وصعب وما زاد من الامور صعوبة اختفاء الاوراق الرابحة وابتعادها عن تقديم المستويات وماكان ينتظر منها في انقاذ الموسم قبل ان يستمر في الفشل من موسم الى اخر.

الاستفادة من الدرس

ويرى احد انصار الفريق الى اهمية الاستفادة من درس المشاركة والمشاكل الفنية والادارية التي لازمت الفريق وجرته الى ما انتهى اليه الامر المؤلم والاهم في الامر ان تأتي المشاركة المقبلة لائقة وتليق باسم الفريق الذي مهم جدا ان يعود بقوة لمنافسات الموسم المقبل وان يؤشر على الاخطاء بشجاعة لتتدارك السلبيات التي ساهمت في زعزعة النتائج والموقف الفرقي الذي خرج به اي انه لم يظهر فنيا وكذلك اداريا عندما ظهرت المشاكل الادارية والفشل في معالجة الامور بجد بعدما لعب الفريق 36 مباراة لم يحقق الفوز الا 14 مرة ويظهر اقل الفرق المنافسة على لقب الدوري في هذا الجانب. ومهم ان نرى الادارة تعود مرة اخرى لكن ليس بالطريقة التي نشاهدها في كل موسم ولابد من اختيار دقيق للاعبين من اجل تحقيق توليفة قادرة عن الدفاع عن مشاركة الفريق القادمة وان يستفيد من خبرة المدرب الروماني الاجنبي الاول الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق التي لاتظهر سهلة والكل يعرف واقع الامور بعد مشاركات طويلة خاسرة ولايمكن ان يخسر بعد الفريق الذي مهم ان تقوم الادارة بعمل من خلال تحديد ملامح المشاركة التي تحتاج الى الوقوف عند الاخطاء وان ترى الادارة التي عليها ان تهتم في كل جوانب الاعداد ووضع الامور في نصابها وتخطي الامور من خلال استغلال اي فرصة بعدما مر الفريق في مشاكل تحتاج الى حلول من هذه الاوقات وسيكون الامر صعبا امام تحد اخر ولابد من تدارك الامور من هذه الاوقات.