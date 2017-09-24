ليوث الرافدين في صدارة المجموعة الرابعة

منتخب الناشئين يبلغ نهائيات آسيا من بوابة الهند

بغداد – الزمان

تأهل منتخب العراق إلى النهائيات بعدما تعادل مع الهند 0-0 امس الأحد على ملعب هالتشوك في كاتماندو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2018.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.

وقدم المنتخب العراقي أداء جيدا وحاول هز الشباك وتحقيق الفوز للتأهل بالعلامة الكاملة، إلا أن اللاعبين اضاعوا الطريق إلى المرمى تارة لسوء الطالع وأخرى للتسرع، لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف ويتأهل المنتخب العراقي للنهائيات.

وتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للهند.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء الماضي فوز العراق على نيبال 1- 0 والهند على فلسطين 3- 0 ، في حين شهدت الجولة الثانية فوز العراق على فلسطين 4-0 وتعادل نيبال مع الهند 2-2.

واختار مدرب منتخب الناشئين لكرة القدم تحت سن 16 عاما علي هادي 23 لاعبا لتمثيل العراق في منافسات التصفيات القارية التي اقيمت مبارياتها في النيبال خلال المدة من 20 ولغاية 24 من شهر ايلول الجاري.

ووقع اختيار هادي على اللاعبين محمد حسن هادي ومحمد احمد جاسب ومحمد رضا فيصل ومصطفى رميض محيي وعلي كاظم محسن واحمد عبد الله امين واحمد اياد عباس وعبد الرزاق قاسم كعدة وحسن سلمان شنان ومرتضى احمد شايع وحسين جاسم محمد وحسن خليفة مجيد وساجد عباس هاشم ومرتضى محمد حسين والكرار حيدر علي وعبد الله حسون حميد وحسين خالد هادي واحمد علي عادل وصلاح غازي طالب ومحمد صادق حسن ومحمد لؤي جاسم وعلي موحان كلبش وعلي نعيم محمد. يذكر ان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يتألف من علي هادي ومساعديه احمد جمعة وشاكر محمد صبار وعلي حسين مشربت.

واحرز منتخب العراق لقب النسخة الماضية من البطولة عام 2016 في الهند.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، حيث تنضم إلى منتخب ماليزيا المضيف.