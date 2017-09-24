العرب يحجزون مقعداً ثانياً في مونديال الأندية

{ دبي – وكالات: حجزت الأندية العربية مقعدًا ثانيًا في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الإمارات، خلال ديسمبر/كانون أول المقبل، بعدما تأهلت 4 فرق عربية إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وسيشهد مونديال الأندية أيضًا مشاركة الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، وربما يصل عدد الأندية العربية في البطولة إلى 3، إذا توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا. وأطاح الوداد المغربي، اول امس السبت، بمنافسه صن داونز الجنوب إفريقي، بضربات الترجيح (4-3)، عقب التغلب عليه في الوقت الأصلي للمباراة، بهدف نظيف. كما صعد اتحاد الجزائر إلى نصف النهائي، على حساب فيروفياريو الموزمبيقي، بعد التعادل السلبي في الإياب. وتأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي، بالفوز عليه إيابًا في ملعبه (2-1)، وسيجمع اللقاء الرابع بين أهلي طرابلس الليبي، ومضيفه النجم الساحلي التونسي. وبذلك يستعيد العرب لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما ذهب في آخر عامين إلى مازيمبي الكونجولي، وصن داونز الجنوب إفريقي. وتأهلت 4 فرق عربية للمربع الذهبي بالبطولة، لأول مرة منذ نسخة 2007، التي شهدت صعود النجم الساحلي التونسي (الفائز باللقب)، والأهلي، والهلال السوداني، والاتحاد الليبي.