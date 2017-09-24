يوفنتوس يسحق تورينو ويلتحق بنابولي في الصدارة

قطار مانشستر سيتي السريع يدهس كريستال بالاس

{ مدن – وكالات: حسم يوفنتوس الديربي لصالحه بالفوز برباعية دون رد على جاره اللدود تورينو، ضمن مباريات الجولة السادسة للكالتشو. الفوز رفع رصيد يوفنتوس الى 18 نقطة في الصدارة، مناصفة مع نابولي الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما توقف تورينو عند 11 نقطة في المركز السادس. تقدم ديبالا لليوفي (16) وأضاف بيانيتش هدفا ثانيا (40) فيما سجل ساندرو وديبالا هدفين آخرين في الدقيقتين 57 و91 على الترتيب. المدرب ماسيمليانو اليجري اختار طريقة 4/2/3/1 دافعا بالكرواتي ماريو ماندزوكيتش في المقدمة ومن خلفه الثلاثي ديبالا وكوادرادو ودوجلاس كوستا. اما ميهايلوفيتش فاختار طريقة 4/2/3/1 ايضا بوجود بيلوتي كمهاجم وحيد في المقدمة. المباراة بدات باداء محتفظ من قبل لاعبي تورينو مع الاعتماد على الهجمات المرتدة في الوصول إلى مرمى بوفون، في حين حاول نجوم يوفنتوس تنويع اللعب قدر الإمكان لكسر الحائط الدفاعي للمنافس. ضغط لاعبي يوفنتوس سبب ارتباكا لدفاع تورينو، وأجبره على ارتكاب بعض الأخطاء كما لجا الفريق الضيف للعب العنيف في بعض الاوقات لتقليل خطورة البيانكونيري. في الدقيقة 16 نجح المتالق باولو ديبالا في تسجيل الهدف الأول من تسديدة يسارية متقنة على يسار الحارس سيريجو. أصبحت الأمور بعد الطرد سهلة للغاية على لاعبي يوفنتوس، الذين أحكموا سيطرتهم تماما على مجريات اللعب. في الدقيقة 40 أضاف ميراليم بيانيتش هدفا ثانيا من خارج المنطقة، وسط احتفالات ضخمة في المدرجات. مرت الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد. لم يتغير شكل اللقاء مع انطلاق الشوط الثاني، حيث واصل لاعبو اليوفي سيطرتهم التامة على مجريات اللعب دون أي صعوبة. وأضاف البرازيلي أليكس ساندرو هدفا ثالثا من ضربة رأس في الدقيقة 57، لتستمر الاحتفالات في المدرجات. واصل لاعبو يوفنتوس السيطرة التامة على مجريات اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، فيما ظل مرمى بوفون في أمان تام.

قطار مانشستر سيتي

على صعيد اخر نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز عريض على ضيفه كريستال بالاس بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر. بتلك النتيجة ارتفع رصيد السيتي إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجار اللدود مانشستر يونايتد، فيما بقي رصيد كريستال بالاس خاليا من النقاط في ذيل الترتيب. تقدم الألماني ليروي ساني (44) قبل أن يضيف رحيم سترلينج هدفين (51 و59) وأحرز أجويرو الرابع (79) واختتم الخماسية، البديل فابيان ديلف (89). المدرب الإسباني بيب جوارديولا اختار طريقة 4-3-3 بوجود الثلاثي أجويرو ورحيم سترلينج وليروي ساني في المقدمة، في حين لعب الإنجليزي روي هودجسون بطريقة 4-2-3-1 بوجود كريستيان بينتيكي وحيدا في المقدمة. بدأ اللقاء بدأ بمحاولة من قبل الفريقين على السيطرة على وسط الملعب، ولكن سرعان ما أصبح الاستحواذ على الكرة من نصيب لاعبي مانشستر سيتي، مثلما هو معتاد في وجود بيب جوارديولا. لاعبو الفريقين حاولوا الوصول إلى مرمى المنافس وتهديده، ولكن الكرة الأخطر كانت من نصيب الضيوف بعدما وقف القائم بالمرصاد لكرة روبين لوفتوس تشيك. تعرض مانشستر سيتي لضربة قوية بإجراء المدرب بيب جوارديولا تبديلا اضطراريا مبكر في الدقيقة 29 بعد تعرض لاعبه ميندي للإصابة ليدفع بدانييلو بدلاً منه. زاد معدل وصول لاعبي مانشستر سيتي إلى مرمى كريستال بالاس، وأصبح اللقاء يسير في اتجاه واحد، ولكن واصل لاعبوه إهدار الفرص أيضا.

وفي الدقيقة 44 فض الألماني ليروي ساني الاشتباك بافتتاح التسجيل للمان سيتي بمهارة فردية رائعة بعد استلام تمريرة زميله دافيد سيلفا من ناحية اليسار، لينهي الكرة في المرمى، ويطلق بعدها الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط بتفوق السيتيزن بهدف دون رد. الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي ختم بها الفريقان الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت. واصل لاعبو مانشستر سيتي ضغطهم مع انطلاق الشوط بحثاً عن هدف ثان يؤمن الفوز، وهو ما تحقق بالفعل عبر اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة 51 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة نالت إعجاب المدرب جوارديولا.

لم يتغير شكل اللقاء مطلقا بعد الهدف، حيث واصل مانشستر سيتي اللعب بشهية مفتوحة على المرمى فيما سيطر الإحباط تماما على أداء لاعبي كريستال بالاس. في الدقيقة 59 أضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني له والثالث لفريقه بلعبه يساريه من صناعة زميله أجويرو لينتهي اللقاء تماما بشكل عملي. رفض الأرجنتيني كون أجويرو أن ينهي اللقاء دون تسجيل اسمه في قائمة هدافيه، فسجل الهدف الرابع في الدقيقة 79 من ضربة رأس. استحوذ لاعبو مانشستر سيتي مجددا على الكرة ولم يتركوا أي فرصة لكريستال بالاس لتقليص النتيجة لتمر الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة، قبل أن يختتم البديل فابيان ديلف الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 89 وبعدها أطلق الحكم صافرته.