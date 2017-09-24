إنتصار سهل لنادي كتالونيا وصعب للملكي

النيران الصديقة تقود برشلونة للفوز والريال ينجو من مفاجآت ألافيس

{ مدن – وكالات: واصل برشلونة سلسلة انتصاراته بفوز سهل على مضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة في ديربي كتالوني بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني. سجل أهداف البارسا أداي مدافع جيرونا وزميله جوركا إيرازيوس حارس المرمى بالخطأ في مرماه، وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث في الدقائق 17 و48 و69 . ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، مقابل 5 نقاط لجيرونا في المركز الخامس عشر. استغل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، تواضع منافسه وسهولة اللقاء، ومنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة بالتشكيلة الأساسية، مثل لاعب الوسط البرازيلي باولينيو وأليكس فيدال. وضغط برشلونة على منافسه منذ بداية اللقاء، حيث هدد ميسي وسواريز وباولينيو وفيدال المرمى بعدة محاولات، قبل أن تصل كرة إلى جوردي ألبا، وأكملها أجاي بالخطأ في مرماه، ليتوقف صمود أصحاب الأرض لمدة 17 دقيقة فقط. على الجهة الأخرى، لم يركن فريق جيرونا للدفاع فقط، بل هدد مرمى البارسا أكثر من مرة بتسديدات ميشيل أولونجا وأليكس جارسيا وكريستيان بورتو وبابلو مافيو، إلا أن مارك أندريه تير شتيجن تعامل معها بثبات ويقظة. ومع بداية الشوط الثاني، أحبط الفريق الكتالوني جاره بهدف ثانٍ في وقت مبكر، حيث انطلق فيدال بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة، ليكملها حارس المرمى جوركا إيرازيوس بالخطأ في مرماه. وقبل أن يفيق جيرونا من الصدمة، لعب سيرجي روبرتو كرة بينية، تصل إلى لويس سواريز المنفرد بالمرمى، ليسدد بسهولة في الشباك مسجلاً الهدف الثالث. بعدها قرر فالفيردي منح الفرصة لعناصر أخرى بإشراك سيرجيو بوسكيتس ودينيس سواريز وأندري جوميز مكان باولينيو وإنييستا وفيدال. واصل أصحاب الأرض نشاطهم الهجومي، وعزز مدربه بابلو ماكين تشكيلته بثلاثة تبديلات بإشراك كايودي وجوهان مويكا ومارلوس مورينو، وضغط كثيرًا على الدفاع الكتالوني وحارسه تير شتيجن بحثًا عن هدف شرفي، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل. وفي الدقائق الأخيرة، حاول ميسي ترك بصمة بركلة حرة سددها فوق العارضة، وكرة بينية ماكرة لم يلحق بها دينيس سواريز، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز مستحق للضيوف.

انتصار صعب

وتفادى ريال مدريد مفاجآت مضيفه ديبورتيفو ألافيس، وحقق فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1، اول امس السبت، على ملعب مينديزوروزا، في الجولة السادسة للدوري الإسباني. سجل ثنائية ريال مدريد، لاعب الوسط، داني سيبايوس، في الدقيقتين 10 و43، فيما أحرز هدف ألافيس مانويل جارسيا، في الدقيقة 40 . ورفع ريال مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 11 نقطة، متقدما للمركز الرابع، بينما ظل ألافيس بلا نقاط في المركز قبل الأخير. المباراة جاءت مثيرة وحافلة بالندية، خاصةً في ظل الأداء المميز الذي قدمه ألافيس، بجانب الفرص العديدة التي ضاعت على الفريقين. منذ البداية، عرفت الإثارة طريقها إلى المباراة، مع فرصة قريبة لمنير الحدادي، لولا التسلل، ثم كرة عرضية انتهت بخطأ ضد كاسيميرو، في محاولات مبكرة من أصحاب الأرض. لكن ريال مدريد رد عمليا بهدف التقدم، من هجمة منظمة وصلت إلى داني سيبايوس في منطقة الجزاء، ليسدد في الشباك، بالدقيقة 10 . ووجه كريستيانو رونالدو تسديدة صاروخية أبعدها الدفاع، ثم حاول مجددا بضربة رأس تصدى لها الحارس. وكان التعاون لافتا من جانب النجم البرتغالي، مع الثنائي لوكاس فاسكيز وأسينسيو، لكن بلا فاعلية على المرمى. ورغم سيطرة ريال مدريد، اقتنص ألافيس هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، سكنت شباك نافاس، عن طريق مانويل جارسيا في الدقيقة 40 . لكن رد الريال لم يتأخر، بعدما سجل سيبايوس هدف التقدم من تسديدة، مستغلا خطأ من حارس ألافيس، ليهز الشباك ببراعة في الدقيقة 43، وينتهي الشوط الأول بتقدم مدريدي مثير. بدأ الشوط الثاني بمحاولة من ألافيس تصدى لها نافاس، مع مشاركة أليكسيس رواناو بدلا من كارلوس فيجاراي. وضاعت محاولة قريبة للغاية من كريستيانو رونالدو، عبر تسديدة مرت بجوار القائم، كما وجه تصويبة أخرى ذهبت بعيدا عن الشباك. وأهدر إيسكو فرصة محققة من انفراد صريح بمرمى ألافيس، لكن الحارس فرناندو باتشيكو أنقذ الموقف. وهدأ إيقاع هجمات الريال مع خطأ ضد سيبايوس، وحصول ميدران لاعب وسط ألافيس على الإنذار. وواصل الحظ معاندة كريستيانو رونالدو، بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية ردها القائم. وألغى الحكم هدفا سجله سيرجيو راموس بداعي خطأ ضد رونالدو. وأجرى ألافيس ثاني تغييراته، بنزول ألفونسو بيدرازا بدلا من خورخي فرانكو، أملا في تحسين الواقع الهجومي، وردت العارضة تسديدة قوية من جانب إباي جوميز. ودفع ريال مدريد بأول تغييراته مع الدقيقة 72، بنزول ماركوس يورينتي بدلا من داني سيبايوس. وأضاع سيرجيو راموس فرصة محققة من تمريرة عرضية، حيث سدد فوق العارضة بغرابة. وأنقذ القائم ريال مدريد في الدقيقة 76، بعد انفراد من البديل ألفونسو بيدرازا، جراء خطأ ساذج للدفاع المدريدي. وألقى ألافيس بآخر أوراقه، بنزول سوبرينو بدلا من إباي جوميز في الدقيقة 81 . وأبعد الحارس باتشيكو تسديدة فاسكيز، وضاعت تصويبة من رونالدو أيضا، فيما طالب إيسكو بضربة جزاء. وأشرك زيدان، بورخا مايورال، بدلا من إيسكو، في الدقيقة 90، وأهدر أسينسيو كرة قريبة ذهبت بجوار القائم، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الريال.