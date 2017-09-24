الفقر يهدّد المجتمع

ان عدم القدرة على توفير متطلبات الحياة الكريمة يعد فقرا الذي هو من اخطر المشكلات الاجتماعية وهذه المشكلة تولد مشاكل اكثر خطورة على خلق افراد عدائيين على مجتمعاتهم مما دفعهم هو عدم الاهتمام والجوع وفقدان المسكن

والخدمات و عدم تغطية النفقات العائلية الى تفككها في ظل جو نفسي بائس داخل العوائل ولو لاحظنا ان ظاهرة الفقر تتوقف على دخل الا فراد و كيفية الانفاق مع مراعاة الاسعار داخل المجتمع.

وقد يترتب على سلبياته تفاوت بالتعامل سببه عدم المساواة في الحقوق والواجبات وانعدام الرعاية الاجتماعية النزيهة لحضن افراد الشعب واعانتهم على مواجهة الصعاب التي يمرون بها وعند وضع النقـــــــاط على الاحرف في اسبـــــاب ظهور ظاهرة الفقر وما هي طرق المعالجة لها في ظل المجتمع العراقـــــــــي بشكل خاص اولا عدم التوزيع العادل في الوظائف وانعدام الحصور على عمل يناسب الشخص ومؤهلاته العلمية مما دفعهم الى العمل في مجال غير اختصاصهم.

وحاليا خير مثال على ذلك خريجو الجامعات في وزارتي الدفاع و الداخلية الذين ظلمتهم الحكومات وذهبت ثمـــــرة الدراسة هواء في شبك و ثانيا عدم وجود معيل في عائلة ما على عكس وجود اكثر من معيل في الاخرى بتعدد الرواتب والامتيازات وهذا شيء واقعي على الارض ثالثا فقدان التخطيط الصحيح في تكفل العيش للفقراء سببه التفاوت بين طبقات المجتمع الواحد رابعا تعطيل اكثر المشاريع الصناعية

والزراعية و غيرها التي بامكانها ان تعمل على استقبال الاعداد الكبيرة من ابناء المجتمع خامسا احتكار الاسعار في الاسواق وعدم التماشي مع ظروف الناس والاجور الاضافية مثل الدراسة والصحة و شراء مفردات البطاقة التموينية مما جعل الفرد يعاني اكثر وبعد ان حددنا الاسباب ولو بصورة مختصرة.

فيمكن ان نتطرق الى حلول وان كانت على الفطرة لاننا ليس خبراء اقتصاد فعلى الجهات المسؤولة النهوض بالواقع الصناعي و الزراعي وفرض الرقابة الشديدة على الاســـواق وان يكون دخل الافراد المقياس المعمول به وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حماية المجتمع من الانحراف الذي يكون مردوده سلبيا في خلق مشاكل اكثر خطورة كالقتل والتسليـــــب والعمل على التثقيف والتوعية وحل مشكلة السكن والقضاء على ظاهرة الايجارات ومراعاة كبار السن والشباب والترشيد في الانفاق والاستهلاك والبحث عن بوادر التي تجعل البلد اكثر ازدهارا بالتنسيق مع الدول المتطورة التي تصب في نهاية المطاف على راحة المواطن .

عقيل المكصوصي