الإستفتاء كردستان والجغرافيا الميّتة – فاتح عبد السلام

هذا هو اليوم الموعود، يوم الاستفتاء في اقليم كردستان العراق على الانفصال، حيث تختلط في نفوس الناس مشاعر متضاربة عنيفة، يفصحون عنها حيناً ويكتمونها أحياناً، مشاعر الحلم بالوصول الى الدولة الكردية كباقي دول العالم بالتصادم مع مشاعر القلق من نيات دول الجوار وبغداد في رد الفعل المستقبلي المؤثر على مستقبل الشعب الكردي، الذي يعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية كبيرة وضعف الحالة المعيشية.

تركيا المنزعجة من اجراء الاستفتاء، تختلف مخاوفها عن مخاوف ايران التي ستفقدها الدولة الكردية المقبلة أية امكانية للتدخل في السليمانية خاصة وعموم منطقة كردستان. ستكون الدولة الكردية حاجزاً يمنع الوصول السهل لايران الى الموصل والحدود السورية، والدولة الكردية ذات الجغرافيا الميتة والمحاصرة، تستطيع أن تلعب دور الحصار لمصالح غيرها من خلال جغرافيتها الميتة ذاتها.

ايران ستضطر الى تغيير خطط تكتيكية ولوجستية عدة في الربط الذي تسعى اليه بينها والعراق وسوريا ولبنان وساحل البحر الابيض المتوسط . من الناحية العملية ستتضرر المصالح الايرانية عن دون قصد،حيث ستختلف العلاقة بين دولتين عن العلاقة بين دولة واقليم داخل دولة موالية للمصالح الايرانية.

تركيا همومها مختلفة، ويمكن طمأنتها بشكل أسهل، لأن هناك تلاقي مصالح من الاضرار التي يخلفها وجود حزب العمال الكردستاني في المنطقة، والدولة الكردية ستجعل هذا الحزب المحظور في تركيا والمقرب من المليشيات في العراق ذا وجود غير شرعي مطلقاً في الدولة الكردية، وهذه هي المصلحة الاساسية التي ستجنيها تركيا من اتجاه الاقليم الكردستاني الى التحول الى دولة . كما إنّ الشركات التركية المسيطرة على سوق اقليم كردستان ستعزز النفوذ الاقتصادي المصاحب لعلاقات سياسية متوافقة ومتقدمة لامحالة مع الدولة الكردية المستحدثة .

ويبقى الحكم في بغداد بيضة القبان في كل المعادلات، ويمكن التحول الى المستفيد الاول قبل الأتراك والايرانيين، لكن طريق التفاهمات بين بغداد وأربيل لا تزال طويلة ووعرة ومخترقة من الجانبين الاقليمي والدولي.