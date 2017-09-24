النقل يوعز بإخلاء الجرحى العراقيين بحادث قم مجاناً

الهيئة لـ (الزمان): إنتهاء تفويج الحجاج وتسجيل 20 وفاة

بغداد- شيماء عادل

ديالى ــ سلام عبد الشمري

انهت الهيئة العليا للحج والعمرة عملية نقل الحجاج من الديار المقدسة البالغ عددهم نحو 41 الفا و980 حاجا عبر المنافذ الجوية والبرية , مشيرة الى تسجيل 20 حالة وفاة خلال اداء مناسك الحج.

وقال المتحدث بأسم الهيئة حسن الكناني لـ (الزمان) امس ان (الجمعة الماضية شهدت هبوط اخر طائرة على متنها 140 حاجا عراقيا من مطار جدة الى مطار بغداد الدولي وبذلك انهت بعثة الحج العراقية تفويج الحجاج من الديار المقدسة الى البلاد).

مبينا ان (هذا الموسم كان متميزا حيث لم يسبق لبعثة الحج ان تقوم بتفويج 41 الف حاج تقريبا اضافة الى ان الجانب السعودي كان متعاونا من خلال تقديم جميع التسهيلات امام البعثة).

حالات طبيعية

واوضح الكناني ان (البعثة سجلت 20 حالة وفاة اثنتان بسبب حوادث واما البقية كانت حالات طبيعية بسبب كبر السن), مؤكدا ان (جميع الحجاج الذين تم تفويجهم من الديار المقدسة الى العراق عن طريق البر او الجو هم بحالة جيدة حيث كان الطريق البري مؤمنا بالكامل من قبل القوات العراقية والحشد الشعبي وطيران الجيش والسلطات السعودية ايضا متعاونة معنا سواء في مطاراتها ام في منفذ عرعر الحدودي), مشيرا الى انه (تم نقل14779 عن طريق منفذ عرعر البري و27201 من مطاري جدة والمدينة المنورة الى مطارات محافظات بغداد و البصرة والنجف و السليمانية وكذلك أربيل) وتابع الكناني ان (الهيئة وبرغم الزيادة التي حدثت باعداد الحجاج استطاعت استيعاب جميع الفائزين منهم بالقرعة والحصة الاضافية كما وقدمت الخدمات التي تلائم الحاج من سكن ونقل واطعام وبقية الخدمات الضرورية الاخرى).

من جهة اخرى اوعز وزير النقل كاظم فنجان الحمامي الى شركة الخطوط الجوية العراقية بنقل جرحى حادث مدينة قم من الزائرين العراقيين مجانا وعلى متن طائرات الشركة. وقال مدير عام الشركة ميران فريد في بيان امس أن (الحمامي اوعز بنقل الزائرين الذين تعرضوا لاصابات بسبب انفجار أنبوب غاز في احد الفنادق في مدينة قم في ايران مجانا), لافتا الى انه (يشرف على متابعة الإجراءات للاسراع باكمال عملية نقل الجرحى على متن احدى طائرات الخطوط الجوية), مبينا ان (مكتب الخطوط يتابع مع السفارة العراقية في ايران إكمال الإجراءات لنقل الجرحى الى بغداد). من جانبه ثمن السفير العراقي في طهران راجح الموسوي (مبادرة الحمامي وتكفل الخطوط الجوية بنقل الجرحى إلى بغداد مجاناً).

على صعيد اخر أعلنت ممثلية المواكب الحسينية في محافظة ديالى ، أن عدد المواكب الحسينية للعام الحالي هي الاكبر بتاريخ المحافظة ، مشيرة الى اصدار اصدار قائمة تعليمات وارشادات امنية تفصيلية .

وقال مدير الممثلية علي احمد طاهر لــ (الزمان) امس إن (607 موكب حسيني تم تسجيلها للمشاركة في زيارة العاشر من محرم في عموم مناطق ديالى بالتنسيق مع القيادات الامنية) ، لافتا الى انه تم (تشكيل غرفة عمليات مشتركة من اجل التعاون والتنسيق الامني) .

بطاقة امنية

وأضاف طاهر، انه (تم الاعتماد على اسلوب البطاقة الامنية لكل موكب حسيني من ناحية وضع قائمة بأسماء القائمين عليه معنونه بباجات معرفة بالتنسيق مع القوى الامنية للحيلولة دون وقوع اي خروقات) .

واوضح طاهر، أن (عدد المواكب الحسينية للعام الجاري هي الاكبر بتاريخ ديالى على الاطلاق ، فيما سيتم اصدار قائمة تعليمات وارشادات امنية تفصيلية بكيفية التعاون مع القوى الامنية والابلاغ الفوري عن اي معلومة مهمة) .

من جانبه محافظ ديالى مثنى التميمي ، دعا القيادات الامنية الى وضع خطة لمنع تسلل تنظيم عناصر تنظيم داعش الى المحافظة خلال عمليات تحرير قــضاء الحويجة ضمن محافـــظة كركوك .

وقال التميمي في بيان تلقت لــ (الزمان) نسخة منه، انه (ترأس اجتماعا موسعا للجنة الامنية العليا لمناقشة ملف امن ديالى بشكل عام بحضور قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي وقائد الفرقة الخامسة اللواء الركن أكرم صدام وقائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي) .

واضاف التميمي، انه (دعا القيادات الامنية الى التعاون فيما بينها والاعتماد على العنصر الاستخباري ووضع خطة امنية لمنع تسلل عناصر داعش من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية في الحويجة الى مناطق محافظة ديالى) .

وشدد التميمي ، على (ضرورة القضاء على خلايا داعش النائمة ومنعها من شن هجمات تستهدف المدنيين خلال شهر محرم الحرام، فيما وجه الاجهزة الامنية بتوفير الحماية للحسينيات والمواكب خلال شهر محرم الحرام) . واكد محافظ ديالى ، انه (دعا اصحاب المواكب الحسينية الى ضرورة توعية المواطنين والتعاون التام مع الاجهزة الامنية وان يكون كل مواطن عينا يرصد التحركات المشبوهة والمريبة لهذه المجاميع الارهابية في ضوء الخسائر التي يتكبدها في المناطق التي تخوض فيها قواتنا الأمنية والحشد الشعبي اروع ملاحم البطولة في الدفاع عن العراق) .