كربلاء تستكمل خططها الخدمية لزوار العاشر من محرّم

المنكوشي لـ (الزمان): إزالة التجاوزات في المركز بجهود ذاتية

كربلاء – محمد فاضل طاهر

أكملت الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء استعداداتها لتقديم الخدمة للزوار خلال زيارة العاشر من محرم

وقال مدير دائرة ماء المحافظة حيدر عبد العباس لـ ( الزمان) امس , انه (تمت المباشرة بتأهيل المشاريع والمجمعات والمحطات التي تقوم بضخ الماء الصافي لمركز المدينة والطرق المباشرة بتأهيل المشاريع والمجمعات والمحطات التي تقوم بضخ الماء الصافي لمركز المدينة والطرق الخارجية كما تم تنفيذ انبوب بقطر 800 ملم وبطول 1200 متر في مفرق ناحية الخيرات بالاضافة الى تنفيذ أنبوب آخر بقطر 225 ملم وبطول 6 آلاف متر وبما يخدم مدينة الزائرين التابعة للعتبة الجسينية وكذلك المواكب والحسينيات في تلك المنطقة ).

وأضاف أن ( المديرية تمكنت من تهيئة مصادر جديدة لملء السيارات الحوضية لتأمين المياه للزائرين وكذلك المواكب الحسينية حيث تم نصبها على الشوارع الرئيسة المؤدية الى مركز المدينة ). مشيراً الى انه (تمت المباشرة بأعمال نصب مجمع سعة 240 متراً مكعباً لكل ساعة في محطة الخام بمنطقة باب بغداد لتعزيز شبكة مركز المدينة القديمة وبكميات اضافية من مياه الاسالة).

ملاكات ادارية

وتابع ان (المديرية قد هيأت الملاكات الادارية والفنية خلال مدة الزيارة والعمل على مدار 24 ساعة من اجل إيصال الماء الصافي للمواطنين في عموم المحافظة وكذلك الزائرين بشكل خاص ).

لافتاً الى ان ( المديرية شكلت عدة غرف عمليات للاشراف المباشر على ادارة اعمال المديرية موزعة على كراج للآليات ومشاريع المياه والصيانة والسيطرة النوعية ).

فيما أوضح معاون مدير مجاري المحافظة عامر الكناني

انه ( تم تقسيم المدينة الى عدة محطات واجراء حملات صيانة من خلال الفرق العاملة المكونة من آليات تخصصية ومنها ساحبات صاروخية و(تركتر) كما تم صيانة المنهولات وفتحات التصريف الجانبية .

مشيراً الى (الآليات التي تم تخصيصها هي 34 سيارة صاروخية ومنها ساحبة مياه ثقيلة بالاضافة الى اشراك الآليات الاخرى ومنها حفارة متعددة الاغراض ).

موضحاً ان (الخطة تشمل 4 محاور وهي موزعة على مركز المدينة وتتضمن تسليك وتنظيف شبكات مياه مجاري الامطار والثقيلة كما ان المحور الثاني يتضمن صيانة محطات الرفع وزيادة الطاقات التصريفية لوحدات الرفع والمعالجة لجميع أحياء كربلاء واما المحور الثالث فيتضمن صيانة وإصلاح الآليات التخصصية وتوفير المحروقات (الكاز والدهون) .

في حين ان المحور الرابع هو الاعلام ويتضمن زيادة الوعي للزائرين اصحاب المواكب الحسينية من خلال طبع البوسترات وحثهم على عدم رمي المخلفات بشبكات المجاري).

مبيناً أنه (تم تهيئة 500 منتسب لغرض المشاركة في هذه الزيارة مابين مهندس وفني وسائق ).

في حين ذكر قائممقام قضاء مركز المحافظة حسين المنكوشي لـ (الزمان) أمس إنه (تمت المباشرة مع البلدية للقيام بحملات نهارية وليلية لغرض إزالة التجاوزات في مركز المدينة وتحديداً في منطقة المخيم والعباسية وباب الخان).

موضحاً ان ( العمل مستمر بهذه الحملات ولكن لن يتم تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة المركزية كما حصل في السنوات الماضية ).

مضيفاً ان ( المحافظة شهدت بدءاً من باب قبلة الامام الحسين مد أنبوب المجاري لفك الا ختناقات خلال الزيارة ).

مشيراً الى انه ( تم التنسيق مع مديرية كهرباء المحافظة على إنارة الشوارع الرئيسة لإستقبال الزائرين كما أن هناك لجاناً مشتركة مابين المحافظة والقنصلية الإيرانية لتهيئة الاماكن اللازمة للزوار الإيرانيين خلال هذه الزيارة وكذلك مشاركة جمعية الهلال الاحمر وخاصة في الايام العشرة الاولى من محرم برفد المدينة بالمفارز الطبية وتهيئة ما يحتاجه الزوار من خدمات طبية وصحية ). مؤكداً انه (تم مد انبوب للمياه بسعة 300 ملم لفك الاختناقات الحاصلة للمدينة ولمعالجة شح المياه التي تحصل خلال هذه الزيارة ).

تأمين السيارات

ومن جانبه قال مسؤول قسم العمليات والاعلام في مديرية الدفاع المدني في المحافظة العقيد صلاح الزبيدي لـ (الزمان) امس ان (الخطة للمديرية تتضمن في 3 محاور ومنها محور بغداد- كربلاء وبابل – كربلاء وكربلاء – نجف حيث سيتم تأمينها بسيارات الاطفاء والهدف من ذلك هو لتأمين وحماية الزوار الوافدين الى المحافظة خلال زيارة العاشر من محرم ).

موضحاً ان ( عدد الآليات المشاركة ستكون بحدود 142 آلية اختصاصية بالاضافة الى الدعم من بقية المحافظات المجاورة وبواقع 18 عجلة اطفائية و5 عجلات اسعاف وعجلة تطهير في الحوادث الكيمياوية الناجمة عن الانفجارات المنفلقة وسيتم توزيعها بين أماكن وجودالزوار).

مبيناً أن (أكثر من 770 منتسبا سيشاركون في هذه الزيارة كما سيتم اشراك فرق متخصصة لمعالجة القنابل غير المنفلقة والقيام بعملية مسح شاملة تحسباً لوجود أجسام غريبة قد تؤدي الى وقوع خسائر في صفوف الزوار).

مبيناً انه ( تم تهيئة مركز شرطة لحماية وتحسين البيئة ونشر الفرق الجوالة لتوعية المواطنين , كما تم القيام بحملات استباقية في الفنادق والمحال التجارية والاماكن الحكومية للتأكد من تطبيق تعليمات الدفاع المدني للتقليل من الحوادث الناجمة عن الحوادث ).

الى ذلك ..

قال مدير النقل الخاص في المحافظة صادق الموسوي لـ (الزمان) امس .

ان خطة النقل قد تم تقسيمها الى عدة محاور ومنها محور النجف وستكون من مسؤولية النقل الخاص لنقل الزائرين وتبدأ من ساحة الملحق بإتجاه المحافظات كما أن هناك تنسيقاً مشتركاً مع شرطة كربلاء وقيادة عمليات الفرات الاوسط والحكومة المحلية بهذا الشأن).

موضحاً انه ( سيتم دخول جميع المركبات (النقل الخاص ) المعروفة من قبل مفارز النقل في منطقة الحيدرية ).

مضيفاً ( اما محور بابل – بغداد فسيتم تعزيزه بأعداد من المركبات للعمل على هذين المحورين ).

مشيراً الى ان ( اكثر من 7 آلاف مركبة سيتم تأمينها خلال زيارة العاشر من محرم لنقل الزوار كما ان هناك تنسيقاً مع كافة المحافظات الجنوبية والوسطى لارسال 7 آلاف مركبة اخرى لهذا الغرض بسعة 11 راكباً الى 50 راكباً).

لافتاً الى ان ( هناك طرق بديلة في محور النجف وتستخدم في حالة الطوارئ وفي حال حصول قطع سيتم تزويدها بـ 6 آلاف مركبة وهي معرفة بباجات تعريفية للعمل بهذا الجانب).

استقبال زوار

في غضون ذلك أوضح مدير سياحة المحافظة عـــــلاوي الدعمي لـ (الزمان) أمس أن ( عدد الفنادق السياحية في المحافظة يبلغ 500 فندق سياحي وهي مهيأة لأستقبال الزوار كما ان هناك لجاناً تفتيشية ستكون مهمتها تقديم الخدمات والاشراف على الساكنين في هذه الفنادق).

مبيناً ان (هناك معوقات عمل تواجهنا مثل السكن بالفنادق الشعبية والمنازل وان هدفنا السكن في الفنادق السياحية لكون عليها ضرائب بالاضافة الى اجور الكهرباء والماء والمجاري وان عمل هذه الفنادق والمنازل يؤدي الى ان تكون بعض الفنادق خالية من الزوار).

لافتاً الى ان (أجور الفنادق في كربلاء قليلة قياساً الى الدول المجاورة وهي لا تتعدى الـ 50 دولاراً في فنادق الدرجة الاولى مثل فندق البارون واما الفنادق الاخرى فهي 25 دولاراً خلال ذروة الزيارة). لافتاً الى ان ( عدد الزوار الذين سيسكنون الفنادق خلال الزيارة 70 الف زائر واما بقية الفنادق فتبقى فارغة بسبب فتح السكن للزوار من قبل البيوت والمنازل والمدارس بالاضافة الى وجود ساحات عدة لسكن الزوار الإيرانيين وهذا ادى الى عدم وجود منافس لهم ).