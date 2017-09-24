منح العراق 8 مليارات دولار لتأهيل المناطق المحرّرة

خبير لـ (الزمان):مسؤولية الحكومة الحفاظ على تبرعات الإعمار من الفساد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا الخبير الاقتصادي مناف الصائغ رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الحفاظ على التبرعات الدولية للعراق بشأن اعمار المناطق المحررة, فيما اعلنت وزارة الخارجية عن منح امريكا وكندا 8 مليارات دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة من داعش.

وقال الصائغ لـ (الزمان) امس ان (مساعدة الدول للعراق جاءت بعد تصديه لخطر الارهاب), مطالبا العبادي (بالتحفظ على المبالغ واستثمارها بأعمار المناطق المحررة واعادة الحياة الطبيعية لها دون ذهابها للفاسدين). وتابع ان (التعاون الدولي مع العراق سوف يفتح فرص عمل وافاقا جديدة ومن ضمنها العمل على مشاريع الاسكان التي بدورها تحرك النشاط الاقتصادي في السوق), واضاف ان (مشاريع البنى التحتية اغلبها مدمرة ومتهالكة وبالتالي نحتاج الى اعادتها من جديد ما يحتاج الامر اشخاصا لديهم رؤية واضحة وتوجيه تلك الاموال بعيدا عن ابواب الفساد), مجددا مطالبته للدول المقرضة للعراق بـ(صرف تلك الاموال من قبلها لتنفيذ المشاريع لضمان تلك الاموال في نجاح المشاريع بدلا من توجهها بيد المفسدين).

دعم العراق

الى ذلك أعلنت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تبرعتا بأكثر من ثمانية مليارات دولار لإعادة إعمار العراق , مشيرة إلى أن اليابان والصين وكوريا الجنوبية أعربت عن استمرار دعمها للعراق. وقالت الوزارة في بيان امس إن (الوزير إبراهيم الجعفري شارك في الاجتماع لدعم العراق برعاية الاتحاد الأوربي وأمريكا وألمانيا ومكتب الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة او . سي . اج . اي بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة الدورة 72 في نيويورك), وأضاف أنه (تم التأكيد خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بدعم العراق وإعادة إعمار المدن حيث تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 264 مليون دولار وكندا بمبلغ 8 مليارات دولار), وتابع البيان ان (كلا من اليابان والصين وكوريا الجنوبية اعربوا عن استمرار دعمهم للعراق والمساهمة في إعادة اعماره). من جهة اخرى اعلن مصرف الرافدين عن صرف قروض ميسرة للطلبة والأساتذة والباحثين من الدراسات العليا من اجل تغطية كلف البحوث العلمية التي تقدمها تلك الفئة في المجتمع.

وقال المصرف في بيان امس انه تقرر (صرف قرض بقيمة 5 ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي), مشيرا الى ان (هذا القرض الميسر ياتي من اجل تغطية كلف البحوث العلمية التي تقدمها تلك الشريحة في المجتمع والتي تشكل ركيزة أساس من ركائز البناء العلمي).

على صعيد اخر كشفت هيئة النزاهة عن مصادقة محكمة التمييز الاردنية على قرار تسليم المدان الهارب نائب الأمين العام والمدير العام لمديرية التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (جهود الهيئة أثمرت عن مصادقة محكمة التمييز في الاردن على قرار تسليم المدان نائب الأمين العام والمدير العام لمديرية التسليح والتجهيز الأسبق في الوزارة زياد طارق القطَّان إلى العراق بعد قيام الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد وتجهيز ملفات الاسترداد الصادرة ضده وإرسالها إلى الجانب الأردني).

وجود تعاون

مشيرا الى انه (على الرغم من متابعة الهيئة لهذا الملف خلال اعوام عدة مع البلد الذي كان يأوي المدان بولندا إلا أنَّ جهودها لم تُفلح في حينها بسبب عدم وجود تعاون), وثمن البيان (التعاون الذي أبداه القضاء والادِعاء العام الأردني بالاضافة الى الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في العراق ممثَّـلة بالادعاء العام ووزارة الخارجية ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية والدائرة القانونية في وزارة العدل وسفارة العراق في عمان).

معربا عن امله أن (تتكلَّل تلك الجهود بالنجاح عبر تسليم المدان إلى العراق لغرض اتِّـخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقـه).