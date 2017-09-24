الدعوة إلى طاولة حوار بين دول المنطقة وتشكيل تجمع إقتصادي

الحكيم: لا للقرارات المصيرية الأحادية وقت الأزمات والتحديات

بغداد – داليا احمد

اكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في تجمع جماهيري حاشد في بغداد واربع عشرة محافظة احياء لذكرى الامام الحسين عليه السلام رفضه للقرارات المصيرية الاحادية في وقت الازمات والتحديات . وقال في بيان تلقته (الزمان ) أمس في كلمته خلال التجمع ان (احلام الشعوب وحقوقها لا تسقط بالتقادم ونتمنى ان يكون صوت العقل والمنطق من الجميع اعلى واقوى من صوت الحزازات والانفعالات و ردود الفعل)، واضاف ( ندعو شعب كردستان الى استكمال درب هذا الوطن والاتفاق على وحدة العراق ونحن نتفهم الحلم الذي قاتل من اجله الكرد لكننا نحتاج ان نتفق وان نضع مصالح شعبنا قبل مصالحنا وان لا نحسب حركة الشعوب بسنين عمرنا فنتخذ قرارات مضغوطة قد تطيح بكثير من الإنجازات)، واوضح الحكيم مخاطبا ابناء كردستان ان (العراق يكفيكم شرور العالم وذراعه تحتضنكم وتحميكم ، فتمسكوا بحلمكم وتمسكوا بعراقيتكم، ولنمنح الأجيال المقبلة فرصة للاختيار بعيدا عن الازمات والضغوط والتحديات الانية).

سد منيع

وتابع مخاطبا الجموع ( لا تفرطوا بالعراق ولا تستهينوا بالعراق فهو السد المنيع وهو الحصن الحصين واذا ما انهار العراق لا سمح الله فسننهار جميعا بدون استثناء )، عادا (العراق قدر اهله وقدر المنطقة والعالم ، فيه كربلاء والكوفة وبغداد والبصرة وأربيل والموصل ، فيه تاريخ البشرية وهنا عقدة اتصالات المنطقة والعالم ولن يكون هناك امان اذا ما انهار العراق وفقد الأمان لا سمح الله)، محذرا من (التهاون مع الارهاب فالارهاب لن ينتهي ومذكرا في الوقت نفسه بوصفه الارهاب سرطان العصر الذي لا يعترف بالحدود )، واصفا ( نهاية الارهاب بنهاية داعش بالوهم لان الارهاب فكر لا اسم وقد نواجه عناوين جديدة للارهاب اذا بقي الفكر )، متسائلا (كيف نقضي على الفكر التكفيري والإرهاب وهو يدرس في المدارس؟ لذا ندعو المسلمين الى الاختيار بين العيش في ظل الفكر الظلامي المنحرف او العيش في ظل حضارتنا المتنورة وتطلعاتنا الواعدة ضمن الرؤية الوسطية)، مشيرا الى (الخدمة التي قدمها العراقيون للمنطقة والعالم عندما هزموا خرافة داعش وقاتلوا بالنيابة عن العالم ونالوا احترام العالم بفضل الله ورعايته).وتابع الحكيم ان (ثوابت تيار الحكمة الوطني ليست شعارات ولا لافتات انما الثوابت هي الهوية والشرف والقيمة التي يتشرف بها تيار الحكمة ويعمل من اجلها ويقيس استقامته بحسب تجسيده لها والتزامه العملي بها). واضاف ان ( التيار لا يستغل ثوابته في مشاريعه بل يوظف مشاريعه ووجوده لخدمة ثوابته والوفاء لها ) .

خدمة الاسلام

واوضح الحكيم (اننا اتباع لأهل البيت صلوات الله عليهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وكان لهم دورهم المشهود عند عامة المسلمين في خدمة الاسلام والمحافظة على نسيجه الاجتماعي والانفتاح الصادق على جميع مذاهبه واتجاهاته ولكننا لا ندعي أننا نمثل مدرسة اهل البيت تمثيلا تاما نحن نتحمل مسؤولية الالتزام الحقيقي بهذه المدرسة ولا نحملها مسؤوليتنا)، وتابع (نحن وطنيون وعراقيون ونفخر بذلك لكننا لا ندعي تمثيل العراق كله فالعراق أكبر منا جميعا وشرفنا انما هو الوفاء له وخدمة أهله الطيبين )، محذرا من (سوء الفهم للثوابت والجهل بها فسوء الفهم هو الذي ورط التكفير الاعمى بأن يحول قيم الاسلام الى منطلقات للإرهاب فصار الاسلام وهو دين السلام بسبب قصور رؤيتهم وجهلهم وظلاميتهم دين الاقصاء والإلغاء و الارهاب والتفخيخ والعدوان).

تيار الحكمة

محملا (ابناء تيار الحكمة مسؤولية الاسلام في تجسيد تعاليمه السمحة على ارض الواقع والدفاع عنها سياسيا واجتماعيا وثقافيا كما دافعتم عنها يوم لبيتم فتوى المرجعية بالدفاع عن الوطن في مواجهة الأرهاب الداعشي.

واضاف الحكيم انه (لابد من مصارحة الشعب وبكل شجاعة وامانة، فالأوطان لا تبنى بالكذب والتضليل وانما بالصراحة وبشجاعة قادتها ، وان وقت التغيير قد حان فالشعوب الحرة لا تغفر لمن يصر على الخطأ بحقها وقد تضلل ويشوش عليها ولكن ستكتشف الطريق الصحيح وتصوب مساراتها ). ودعا الحكيم الى (طاولة حوار تجمع العراق وايران وتركيا ومصر والسعودية وتشكيل تجمع اقتصادي على اساس المصالح المشتركة)، مؤكدا ان ( العراق هو قلب هذه المنطقة وان عراقاً ناجحاً هو ضمان لكم جميعا، وان دورنا كعراقيين ان نكون جسراً للتواصل بين دول وشعوب المنطقة وحالة الصراع والتقاطع لن تصل بكم الى أية نتيجة وفي النهاية ستضطرون للجلوس امام طاولة الحوار ).