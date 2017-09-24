الحكومة ويونامي تناقشان دور الصحافة الوطنية في تعزيز السلم

ميثاق الإعلام يدعو إلى ترسيخ التسامح والتعايش بقبول الآخر رفضاً للتطرف

بغداد – صباح الخالدي

دعا مؤتمر ميثاق الاعلام الوطني للتعايش السلمي الى وضع ميثاق يرسخ التعايش ويسهم في صناعة مرحلة الاستقرار السياسي المجتمعي في العراق يستند الى مبادئ مهنية صادقة ونزيهة في عملها .واكد البيان الختامي للمؤتمر الذي عقدته لجنة متابعة وتنفيذ المصلحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) امس بحضور اعلامي واسع للمؤسسات والصحف المحلية من بينها (الزمان) الالتزام بالقوانين المرعية وعدم محاباة الساسة واصحاب المصالح الخاصة ومراعاة خصوصيات الجمهور واحترام حقهم في الحصول على المعلومات وعدم التمييز بين فئات الجمهور بسبب الدين او الطائفة او المذهب او العرق و اللغة او الجنس او الثقافة او اللون مع احترام حرية الفكر والمعتقد والتعبير وتعزيز المشاركة والتواصل بين المؤسسة الاعلامية والجمهور).

تحري الحقيقة

مؤكدا احترام حرية الفكر والمعتقد وضرورة تحري الحقيقة والسعي وراءها ونقل الوقائع بصدق وامانة بدون تجاهل او اجتراء).واوضح البيان انه (لابد من المحافظة على وحدة الدولة وتماسك المجتمع واستقراره والحرص على نشر قيم التسامح وقبول والامتناع عن نشر اي مادة تدعم التطرف او تشجع الجريمة او العنف او الارهاب او خطاب الكراهية او تسهم بالتحريض الديني او الطائفي او المناطقي او تساعد على التمييز ضد المرأة او الاتجار بالبشر)،وتابع ان (الاعلام يسعى الى نشر قيم السلم الوطني والعالمي والمساهمة بصناعة السلام وخلق مناخات التسوية والمصالحة الشاملة تحقيقا للامن والاستقراروالتعايش).

استخدام المصطلحات

واشار البيان الى (عدم اطلاق الاحكام وتوخي الدقة والوضوح في المصطلحات والتعابير المستخدمة في الغطية الصحفية والامتناع عن استخدام المصطلحات الدالة على الهويات الدينية والقومية والطائفية في مجال التوصيف والتنصيف السياسي واحترام الخصوصية الفردية لكل المكونات وعدم الحاق الضرر بالافراد او المؤسسات جراء النشر الصحفي). وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمتي اللجنة ويونامي اكدتا ان الميثاق المتفق عليه يعزز قبول الاخر والتسامح والتعايش السلمي ويلزم عدم اطلاق الاحكام المسبقة وتوخي الدقة والوضوح في المصطلحات والتعابير المستخدمة في التغطية الصحفية وعدم الحاق الضرر بالافراد او المؤسسات واكد ممثل يونامي ان دور الاعلام هو تهيئة الاجواء والوصول الى التعايش السلمي ولابد من بناء وطني وكتابة الميثاق الاعلامي . واضاف ان (العراقيين يشتركون اليوم في محاربة داعش وبناء الثقة والتطلع لحفظ حقوق جميع المكونات مما يتطلب من الاعلاميين مسؤولية صياغة الميثاق ونبذ التطرف ودعم الانسان وتعزيز دور الحكومة في نشر المحبة والتاخي بين الشعب).بعدها بدات الجلسة الاولى للمؤتمر محوره بشأن دور الخطاب والسياسات الاعلامية في تعزيز التعايش وقبول الاخر في محاضرة القاها سلمان كاصد حدد فيها مهام الخطاب الاعلامي كرسالة يتم من خلالها التنسيق بين المهام والمتلقي وان يكون الخطاب اكثر حيادية وتنوعا وحيويا دون ان يكون محرضا اي معتدلا ومتوازيا)،واضاف انه (لابد من قبول الاخر والاعتراف بالتقاء الاطراف في نقاط متجانسة لان التعايش هو ميثاق ولابد من العودة السريعة الى نظرية العقد الاجتماعي كون الانسانية انبعثت من هذا المبدأ)،مؤكدا (ضرورة تكريس ثقافة حرية الاعتقاد من ان الاخر يقبل به وعلى وسائل الاعلام مساندت قيم التعايش وعدم افساح المجال امام الخطاب المتطرف بكل اشكاله).مقترحا خلال المؤتمر اطلاق (برامج اعلامية بذات الاتجاه وتعديل المناهج الجامعية لتعزيز مفهوم التعايش بين افراد المجتمع لاسيما وان التسامح لا يعني رفض حقوق الاخر بل الاعتراف به والدعوة الى الحوار). وتضمن المحور الثاني للمؤتمر الاعلام الوطني ودوره في المصالحة الشاملة للمحاضر رعد الكعبي الذي اكد ان (هناك العديد من النقاط امام الاعلاميين للعمل بروح المسؤولية الوطنية والحرص على نشر قيم التسامح والامتناع عن استخدام اي مادة تدعم التطرف او تشجع على الجريمة او العنف والارهاب او خطاب الكراهية). مشيرا الى (ضرورة عدم اطلاق الاحكام المسبقة وتوخي الدقة والوضوح في المصطلحات والتعابير المستخدمة في التغطية الصحفية وعدم الحاق الضرر بالافراد او المؤسسات جراء النشر الاعلامي).وقد شارك المؤتمرون في مداخلاتهم على المحاضرتين مؤكدين ان (الاعلام له دور حاسم في اتجاهات الرأي والالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية ونشر الحقيقة كما ويسهم في صناعة مرحلة الاستقرار السياسي والمجتمعي في العراق كونه مجموعة مبادئ يتم الالتزام بها والاستناد اليها بالعمل المهني لضبط مساراته وبوصلته بالاضافة الى انه يشكل قاعدة شرف لممارسة المهنة).مشددين على (عدم محاباة السياسيين واصحاب المصالح الخاصة والتمييز بين الفئات بسبب الدين او الطائفة او المذهب ،وصون حقوق الانسان والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي الاهلية لاسباب قانونية وصحية والتعامل مع الاطفال والقاصرين بحذر اثناء التغطية الاعلامية وعدم استغلالهم).