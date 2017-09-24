إنطلاق حملة لمكافحة القوارض في مناطق الكرخ

الصحة تعد خطة طبية لتأمين زيارة العاشر من محرم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

وضعت دائرتا صحة بغداد الكرخ والرصافة خطة لتأمين زيارة العاشر من شهر محرم عن طريق توفير الادوية والمستلزمات الطبية بالاضافة الى سيارات الاسعاف فضلا عن توجيه فرق الرقابة الصحية بمراقبة المطاعم ومحطات تعبئة المياه والاسواق، فيما شهدت مناطق الكرخ انطلاق اكبر حملة لمكافحة القوارض بمشاركة 55 فرقة صحية. وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة اطلقت حملة لمكافحة القوارض في جانب الكرخ شكل خلالها 65 فرقة صحية من قطاعات الرعاية الصحية الاولية ومركز الدائرة وبمشاركة 100 عجلة لغرض تغطية اكبر عدد ممكن من المناطق والتي ستستمر لمدة 10 ايام باستخدام مادة مبيد ستروم وترايكنك)، مبينا ان (الهدف من الحملة هو مكافحة القوارض وتعفير الجحور في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و مخيمات النازحين و السكن العشوائي و الزراعية وذلك لما تسببه تلك النواقل لعدد كبير من الامراض ولاسيما الامراض الانتقالية)، وبشأن وضع خطة لتأمين زيارة العاشر من محرم اكد الحجامي ان (الدائرة هيأت المستلزمات الطبية والعلاجية كافة بالاضافة الى تهيئة صالات العمليات وتقليل منح الاجازات للموظفين من اجل انجاح زيارة العاشر من محرم في منطقة الكاظمية ببغداد). فيما وجهت دائرة صحة بغداد الكرخ فرق الرقابة الصحية بأجراء جولات لغرض متابعة محطات المياه والاسواق وكذلك المطاعم من اجل السيطرة على الامراض الانتقالية لاسيما الاسهال الوبائي.

تجنب الاصابة

وشدد مدير عام الدائرة سعدون الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس على (منع تقديم المقبلات والسلطات في المطاعم لتجنب الاصابة بالاسهال الوبائي)، موجها (فرق الرقابة بأجراء جولات لمتابعة محطاه المياه والمحلات والاسواق من اجل السيطرة على الامراض الانتقالية).

واكد الساعدي (اهمية الزيارات الميدانية الى المؤسسات الصحية من قبل فرق الدائرة اثناء وبعد الدوام الرسمي من اجل رصد ومعالجة المعوقات).

وتابع ان (الدائرة كانت قد وضعت خطة لاستقبال شهر محرم عن طريق تهيئة الادوية والمستلزمات الطبية الى جانب تهيئة سيارات الاسعاف قرب المواكب فضلا عن توفير قناني الدم وتحضير صالات العمليات تحسبا لاي طارئ)، داعيا الفرق الرقابية الى (اخذ دورها في التوعية بشأن السلامة الغذائية والامراض الانتقالية). من جانبه قال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة بشار عبد الطليف انه (تم زيارة معامل إنتاج الثلج وتعبئة المياه الصحية وكذلك إنتاج العصائر والمشروبات الغازية وسحب خلال الزيارة نماذج غذائية من المنتوج وأرسلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي لبيان صلاحيتها إضافة الى تشديد الاجراءات الرقابية على محطات تنقية المياه ار . او المخالفة للشروط والضوابط الصحية). من جهة اخرى استقبل مستشفى ضاري الفياض التابع للدائرة ذاتها 12 الف مراجعا خلال الشهرالماضي. وقال مدير المستشفى معتز مجيد العبودي ان (اعداد المراجعين توزعت في العيادة الاستشارية الصباحية التي استقبلت 6846 مراجعا فيما قدمت الطوارئ خدماتها الى 5227 مراجعا وكانت حصة الولادات 229 ولادة منها 202 ولادة طبيعية و27 ولادة قيصرية)، لافتا الى ان (شعبة المختبر اجرت 5905 فحصا اي ما يعادل 13149 فحوصات مختبريا اما وحدة السونار فلقد اجرت 58 فحصاً كما استقبلت شعبة الاشعة 3482 مراجعا)، مشيرا الى ان (وحدة الاسنان استقبلت 591 مراجعاً ووحدة تخطيط القلب 251 مراجعا الاضافة الى وحدة التجبيس التي استقبلت 293 مراجعا كما اجرى المستشفى 1076 عملية مختلفة). واجرى مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون نحو الف و700 عملية قص للسائل الزجاجي خلال الثلث الاول من العام الجاري. وقال مدير المستشفى عماد فؤاد عيسى ان (عدد العمليات بلغ خلال تلك المدة الف و795 عملية قص السائل الزجاجي التي تعد من اصعب العمليات واكثؤرها تعقيدا)، مبينا ان (الملاكات الطبية تبذل جهود عالية في تلك الوحدة)، مشيرا الى ان (المستشفى تضم ثلاث صالات للعمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية والاجهزة المتطورة المستخدمة في تلك العمليات).

حالات شلل

الى ذلك اعلن مركز الغدير لتأهيل المعاقين عن استقبال 35 حالة شلل دماغي جديدة للاطفال .

وقال مدير المركز حيدر ضياء الشديدي ان (المركز سجل 35 حالة جديدة من الشلل الدماغي للاطفال توزعت بين الشلل الرباعي للاطراف العليا والسفلى).

لافتا الى ان (المركز شهد خلال الشهر الماضي زيادة في عدد حالات الشلل الدماغي مقارنة بالاشهر الماضية)، واوضح الشديدي ان (ملاكات المركز تبذل جهوداً عالية بهدف تحقيق اعلى نسبة شفاء للمرضى).