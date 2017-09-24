مجلس ديالى يدعو إلى برنامج وطني لدعم الخريجين

ديالى ـــ سلام عبد لشمري

اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، عن وجود آلاف الخريجين الجامعيين من دون تعيين بالمحافظة ،

داعيا الى اطلاق برنامج وطني يدعمهم ببناء مشاريع صغيرة.

وقــــــــال الدايني لــ ( الزمان ) امس ان ( مـجلس مــــــــحافظة ديالى عقد اجتماعا موسعا مع العشرات من الطلبة الخريجين من مخــــــــــتلف مناطق المحافظه لمناقـــــــــشة قضاياهم، والتي ابرزها انعــــــــــدام فرص التــــــــــعيين في الدوائر الحكومية، وقلة توفر فرص العمل في القطاع الخاص نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة ) .

وأضاف الدايني ، أن ( هناك اكثر من 60 الف خريج جامعي في ديالى بمختلف الاختصاصات من دون تعيين، وبعضهم منذ سنوات طويلة ) ، مؤكدا أن ( استيعابهم في الدوائر الحكومية مستحيل، واملنا في نشاط القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي الذي سيؤمن مظلة لاستيعاب الكثير منهم ) .

ودعا رئيس مجــــــــلس المحافظة ، الى ( اطلاق برنامج وطني برؤى جديدة تدعم الخريجين ببناء مشاريع صغيرة تكون ركيزة لبناء حياتهم في توفير لقمة الخبز ) .لافتا الى أن ( ديالى تعاني حاليا من بطالة هي الاعلى في تاريخــــــــــها نتيجة تداعــــــــــيات حزيران 2014 وتأثيراته الكبــــــــــيرة على الاقتصاد الوطني ) .

حلول كاملة

واكد عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي لــ ( الزمان ) امس اننا جادون في ايجاد الحلول الكاملة لمعالجة مشاكل الخريجين .

واضاف المسعودي ، ان ( مجلس ديالى يسعى الى ايجــــــــاد الحلول الكفيلة لمعالجة مـــــــــــشكلة الخريجين من خلال مفاتحة الحــــــــــكومة المركزية و الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل لهــــــــــذه الشريحة و توفـــــــــــير لهم مشاريع يستــــــــــــطيعون من خلالها التعبير عن طاقاتـــــــهم في كافة المجالات ) .

عضو مـــــــــــجلس محافظة ديالى ونائب رئيس للجنة الطاقة عامر الكيلاني اوضـــــــح لــ ( الزمان ) ، ان (توزيع النفط الأبيض على مواطني المحافظة سيبدأ في الاول من تشرين الاول المقبل ) .

واضاف الكيلاني ، ان ( ايقاف عملية التوزيع ، جاءت بسبب إجراءات فنية من قبل وزارة النفط، ) ،

لافتا الى ان ( حصة كل عائلة تحمل بطاقه تموينـــــــــية هي 300 لتر للموسم الشتوي المقبل يتم استلامها على ثلاث دفعات بواقع 100 لتر لكل دفعه ) .