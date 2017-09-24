(الزمان) تستطلع لبنان في العيد (4)

مناطق مسيحية ترحّب بالجميع كسائحين ولا تسمح بشراء عقار

حمدي العطار

على الرغم من أن عطلة العيد في لبنان لمناسبة عيد الاضحى وهي تخص المسلمين لكننا لآحظنا القرى والمدن المسيحية التي طابعها السياحي يستوجب عليها أن تكون جاهزة لأستقبال المسلمين من داخل لبنان وخارجه أحسن استقبال، ولا شك أننا في رحلتنا هذه صادف زيارة أكثر من مدينة وقرية مسيحية، فعندما اردنا زيارة منزل ومتحف جبران خليل جبران ذهبنا الى قرية (بشري) وهي ما نسبة 99 بالمئة مسيحيون،وعندما اردنا أجراء لقاء مع رئيس رابطة الشعراء والمطربين في لبنان “كمال قبيسي” ذهبنا الى قرية ” مشمش” وهي قرية مسيحية بأمتياز!

كما أننا زرنا مدينة (برمانا) وهي مدينة سياحية تبعد عن بيروت 17 كم وهي ايضا مدينة مسيحية،وفي بيروت الشرقية، منطقة أشرفية وهي ايضا الجزء المسيحي من بيروت!

قد يكون من المفروض في المجتمعات المتحضرة كما هي لبنان أن لا تكون مثل هذه التسميات! مدينة او قرية او منطقة مغلقة لطائفة او دين معين ! بل تكون مفتوحة لكل اللبنانيين من جميع الطوائف، لكن ما سمعناه يثير الاستغراب! حيث أن في تلك المناطق المسيحية قد يمنع المسلمين في شراء عقار فيها بتوجيه من الوحدات الادارية (البلديات) وفي حالة الاصرار على عقد صفقة الشراء قد تعرقل عملية أكمال المناقة وعدم منح المشتري براءة الذمة! لذلك تكاد تلك المناطق تكون مغلقة لطائفة المسيحيون! بينما مناطق أخرى تكون للمسلمين السنة واخرى للشيعة ورابعة الى للدروز.

قرية مشمش مكان للتأمل والابداع

حتى نصل الى قرية “مشمش” وللاسم عدة تفاسير البعض يؤكد بأنه كانت (مشمس) بالسريالية وتعني ان الشمس تسطع على القرية طيلة النهار، والبعض يصر على اسم مشمش لزراعة المشمش !

تمتاز هذه القرية بالطبيعة الخلابة واشجار الأرز ومغارات وشلال الدغلة الذي يبلغ ارتفاعه 100م وفيها (وادي جهنم) ونهر البارد،- تسعى البلدية في القرية الى تغيير اسم الوادي من جهنم الى (وادي الجنة) لجمال منظره!فالقرية تملك مميزات السياحة البيئية بأمتياز! وتصلح للراغبين في التأمل والابداع !

قرية مختصة بالاديرة والكنائس

“مشمش” قرية ضمن قضاء يسمى (جرد عكار) وترتفع عن سطح البحر 1750 م،كما انها تشتهر بكثرة الكنائس والاديرة ففيها 12 كنيسة ومؤسسة دينية تعني (بالايتام والمسنين والشبيبة) كما تضم صومعة القديس (شربل) الذي ينشر البركة في هذه القرية فيقصده كل مسيحيين في لبنان والعالم كما يقول المسيحيون ! كما توجد بقايا الاثارالرومانية ، فهي تصلح للسياحة الدينية والتاريخية.

جونيه وجبيل سياحة متنوعة

كان علينا المرور بمدينة (جونيه) وتعني (الخليج) وهي مدينة سياحية تشتهر بالمطاعم والملاهي الليلية التي تقع على البحر وكذلك بكازينو لبنان الشهير والمختص (بالقمار) وكم شهد هذا الكازينو من مسرات الفائز وانهيار الخاسر في لعبة الحظ السريعة!

كما توجد فيها تلفريك يوصلك الى قمة الجبل لتزور السيدة (حريصة)،ونحن نجتاز جونيه لنصل الى عاصمة السياحة العالمية لسنة 2016 مدينة (جبيل) أو كما تسمى باللغة الفينيقية (بيبلوس) وتعني (البردي) لأرتباط جبيل بتجارة البردي المستورد من مصر، وهي المدينة التي اكتشفت نمطا جديدا من الكتابة الابجدية الصوتية في مجال التدوين ،وهي (مدينة معاصرة بثوب قديم) “برمانا” ختامها مسك

بقوة وحنان وجمال مدينة برمانا احدى مدن محافظة الجبل (المتن) وفي أجواء طبيعية غاية في الجمال مع مناخ نموذجي كانت دعوة الصديق اللبناني (أمين صالح) رئيس المؤسسة اللبنانية للخدمة الضريبية ونقيب خبراء المحاسبين والمدققين اللبنانيين السابق والمحاسب القانوني والكاتب والمحلل المالي والاقتصادي .

كان في منتهى الكرم هو وعائلته الكريمة لم يتركنا خلال اليومين الاخيرين من رحلتنا وأصر علينا أن تكون سهرتنا في المدينة التي لا تنام (برمانا)، وتسمى – مدينة الورود- قطعنا الطريق من بيروت الى مرتفعات برمانا والتي تبلغ ارتفاعها 750 متراً عن سطح البحر في صعود متعرج وعر،لكن وصولنا الى برمانا التي لا تبعد عن بيروت سوى 17كم لكنه استغرق منا ساعة ونصف بسبب ازدحامات المرور في بيروت خاصة لهذا اليوم، سميت المدينة (برمانا) نسبة الى بيت رمانه او تقليدا لرمز الهة الرعد والشتاء شجرة (الرمان) وتعد برمانه من اجمل المدن السياحية في لبنان وهي دائما مزدحمة بالسياح اللبنانيين والعرب والاجانب خاصة في الليل لما فيها من مطاعم ومقاه ووسائل ترفيه تضاهي اهم المدن الاوربية، وفي برمانا هناك اماكن لا توجد في كل لبنان مثل ((مايو كافيه) .

كما هناك أكبر سويت (جناح) في فندق “Grand Hills Hotel ” حيث تبلغ مساحته 4130م2 وقد سجل هذا السويت في مدونة كينس للارقام القياسية،وتشتهر المدينة برياضة التنس وممارسة الرياضة الروحية (المشي) حيث جمال الطبيعة وسحر المناظر والتعرف على الكثير من الاعشاب والاشجار وفوائدها!وتعد برمانا مدينة هواؤها نقي خالية من التلوث لكثافة الاشجار والاخضرار الممتد على سفوح المرتفعات وهي تحتضن برمانا،يرجع تاريخ هذه المدينة الى 300 سنة ق.م وفيها الاديرة والكنائس التي يبلغ عمرها 1510 سنة .

ويذكر التاريخ ان السفاح “جميل باشا” قد حول احد الاديرة الى ســـــــجن للوطنيين من بلدة برمـــــــانا، وذهب السفاح الى مزبلة التاريخ وعاد الدير يستقبل الناس ويقوم بكل الاعمال الخيرية لأبناء المدينة.

كما أن هذه المدينة اعطت لبنان مجموعة كبيرة من القادة السياسيين ابرزهم الرئيس (أمين لحود).

لا يمر عام الا وبرمانا تنظم فيه اكثر من مهرجان ومسابقة وفي سنة 2016 تم تنظيم مهرجان (سوق الاكل) لمدة اربعة ايام استقبل ما يزيد عن 40 الف زائر.

يتبع