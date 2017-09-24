كفاءات حرفية تنعش المنطقة الصناعية في الموصل

الموصليون يعودون لورش التصليح لإدامة مركباتهم بعد مدة إنقطاع طويلة

الموصل – سامر الياس سعيد

تنتعش المناطق الصناعية الخاصة التي تحوي محلات الحدادة والمهن المرتبطة بصيانة السيارات في عدد من مناطق مدينة الموصل خصوصا بعد عودة ارباب العمل ممن اضطروا لترك المدينة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بعد ارغامهم على النزوح من قبل تنظيم داعش من اعمالهم اليومية المرتبطة بكسب الرزق. وقال دلوفان براوري انه عاد لمحله الكائن في صناعة الكرامة بعد ان اضطر لتركه بعد سيطرة تنظيم داعش.

مشيرا الى ان( جاره في المنطقة حافظ على محله من العبث والسرقة التي طالت عدداً من محلات المنطقة الصناعية المذكورة) وتابع براوري (ان عمله حاليا يمتد لساعات طويلة حيث يبدا في الساعة الثامنة والنصف صباحا ولايغلق محله اسوة بساعات غلق محلات الصناعة في الساعة الرابعة عصرا لكنه يعمل الى ما بعد هذه الساعة لساعات طويلة من اجل تصليح وصيانة السيارات العائدة للموصليون.

وقال مفيد سكريا انه (يعمل في صناعة الكرامة بالجانب الايسر وهنالك كثافة من قبل اهالي المدينة على مراجعة محلات الصناعة سواء من اجل اعمال الحدادة او صبغ السيارات

فكل المحلات باشرت باعمالها وليس هنالك نقص في اي صنف من صنوف الاعمال التي تجري في صناعة الكرامة. واضاف سكريا ان (هنالك عدد من ارباب العمل من المسيحيين باتوا يعودون لاعمالهم وكراجاتهم من اجل استقبال زبائنهم الذين لم يجدوا بديلا عن تلك الايدي المهنية التي غابت عن صناعة مدينة الموصل فاضطر الكثيرون لارجاء صيانة سياراتهم حتى الى ما بعد التحرير من اجل ارسالها الى خبرات لديها خدمة في هذه المهن لاتقارن بغيرهم من ارباب العمل ممن يفتقرون الى الخبرة وعادة ما تكون الاعمال التي يقدموها تفتقر لسنوات طويلة خصوصا وانها مرتبطة بالسيارات وما تعكسه تلك السيارات من قدرة على تحمل ظروف الطريق او ارتكاب الحوادث الناتجة من غياب السلامة المهنية).

اما حازم كشمولة فقال ان (اغلب محلات صناعة الكرامة باشرت بتقديم خدماتها لاهالي المدينة وهنالك طلب كبير على حدادين وحرفيين بصيانة السيارات غابوا لفترة سيطرة التنظيم وعادوا مجددا بعد الان تحرير الجانب الايسر من المدينة في مطلع العام الحالي وتابع كشمولة ان سيارات كثيرة تضررت خلال الفترة الما ضية سواء من خلال اضطرار اصحابها لتركها بسبب سوء نوعية الوقود المستخدم والذي كان يتيحه التنظيم في منافذ معينة دون تكريره او يكرر باساليب بدائية مما يضر بالسيارة كما قام التنظيم في اخر ايامه باستخدام سيارات الاهالي كسواتر لدرء تقدم القوات الامنية مما ادى لالحاق اضراركبيرة فيها مما حتم على اصحابها القدوم بها للمنطقة الصناعية من اجل ازالة الاضرار التي لحقت بها خصوصا بوجود خبرات موصلية عادت لهذه المنطقة لتقدم خدماتها ولتوظف الانتعاش الذي اصابته هذه المنطقة والتي تجد من يزورها بانها كانت مهجورة قبل فترة وجيزة والان عادت الحياة لها بوجود الكثير من المحلات التي تعمل بكامل طاقتها لغرض استيعاب السيارات العاطلة وادامتها بالشكل الجيد).