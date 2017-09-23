ترقّب وغموض يهيمنان على مصير إستفتاء كردستان وسط تضارب الأنباء

مفاوضات الفرصة الأخيرة في بغداد تصطدم بتصلب المواقف

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أربيل – فريد حسن

ساد الترقب والغموض اجواء المشهد السياسي أمس في ما يتعلق بإجراء استفتاء اقليم كردستان على الانفصال في موعده غدا الاثنين من عدمه وسط ترشح انباء من الاتحاد الوطني الكردستاني بتأجيله فيما سارعت اوساط الحزب الديمقراطي الكردستاني والجهات الحكومية في اربيل الى نفي التأجيل، في وقت شهدت بغداد واربيل مفاوضات مكثفة عدت الفرصة الاخيرة لتدارك الموقف.ونفت مصادر الوفد الكردي امس ماتردد عن القبول بمشروع الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا مقابل تأجيل الاستفتاء، كما اكد رئيس الوفد روز نوري شاويس النفي وتابع ان الاستفتاء سيجري في موعده. وقال اعضاء الوفد بعد اجتماعهم بقيادة التحالف الوطني ان (الاستفتاء سيجري في موعده المحدد والحوار مع بغداد سيكون مفتوحا بعد اجراء الاستفتاء من اجل الوصول للاستقلال). كما نفى مجلس استفتاء الاستقلال النبأ.وقال في بيان إن (عددا من وسائل الإعلام نشرت بيانا لمكتب بافيل الطالباني تفيد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني قبلا بمشروع الأمم المتحدة وأمريكيا وبريطانيا وفرنسا مقابل تأجيل الاستفتاء. وهذا الخبر لا أساس له من الصحة)، مؤكداً ان (الاستفتاء سيجري في موعده المحدد). ونشرت وسائل إعلام كردية في وقت سابق من يوم امس بيانا منسوبا لمكتب بافيل نجل زعيم الاتحاد الوطني جلال الطالباني اكد فيه القبول بالمقترحات الدولية. ونفى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله تأجيل الاستفتاء وأكد في تصريح أن (الاستفتاء سيجري في موعده المحدد). والتقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بوفد المجلس الأعلى للاستفتاء في الاقليم للتباحث في سبل الخروج من الازمة .

وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس انه (جرى خلال اللقاء تداول موضوع الاستفتاء والأزمة الحالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والسبل الكفيلة بالخروج منها بما يضمن الاستقرار في البلاد).وسلّم الوفد الى قيادة التحالف الوطني رسالة الاقليم بشأن الاستفتاء الى الحكومة الاتحادية والاطراف السياسية.خلال اجتماع عقد بمقر التحالف الوطني في بغداد ، من دون الكشف عن مضمون الرسالة. وافادت مصادر التحالف الوطني بأن التحالف جدد رفضه للاستفتاء ودعا الاقليم للعدول عنه .وقال النائب عن التحالف علي العلاق خلال مؤتمر صحفي في بغداد بعد الاجتماع مع الوفد الكردي إن (التحالف الوطني يرفض استفتاء الاقليم جملة وتفصيلا).وبشأن اجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها قال (نرفض الاستفتاء حتى في اقليم كردستان).في المقابل، قال شاويس خلال المؤتمر (جئنا الى بغداد من اجل الحوار)، مضيفاً أن (الحوار سيجري بعد الاستفتاء الذي سيتم بموعده المحدد). وقطعت القوات الامنية امس الطرق المؤدية الى المنطقة المحيطة بالمنطقة الخضراء من جهة الكرادة بالتزامن مع وصول الوفد ولقائه بمعصوم وقيادة التحالف الوطني . وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي قد افاد بوصول وفد رفيع المستوى إلى بغداد اليوم السبت بهدف التوصل إلى حلول وسطى بين حكومتي المركز والإقليم . من جهته، عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نصر لله السورجي ان الوفد سيناقش الفرصة الاخيرة في ملعب الحكومة الاتحادية بشأن حقوق الاقليم مثل المادة 140 ورواتب قوات البيشمركة ونقاط اخرى عالقة بين الطرفين على ان يكون يوم امس آخر فرصة لحسم تلك الخلافات والاتفاق على حل النقاط العالقة بين الطرفين والحصول على ضمانات لغرض تأجيل الاستفتاء. وفي اربيل عقد اجتماع مهم بين القيادة السياسية الكردستانية وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والتحالف الدولي والامم المتحدة لبحث الملف نفسه. وقال رئيس الاقليم مسعود البارزاني ان شرطه لتأجيل الاستفتاء هو ان (تقدم الامم المتحدة اقتراحا وتحدد فيه اجندة ووقت اجراء الاستفتاء).ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن البارزاني تأكيده (عدم تأجيله من دون بديل واجندة حقيقية وتحديد وقت لإجراء الاستفتاء بإشراف يونامي).وأضاف أنه (لم يتسلم لحد الان اية ضمانات لتأجيل الاستفتاء غير اقتراحات للجلوس على طاولة الحوار مع بغداد الذي فشل منذ 14 عاما الماضية).وتوقع (بدء المفاوضات بعد اجراء الاستفتاء مع بغداد والدول المتحالفة في المنطقة خلال العامين القادمين)، داعيا بغداد الى (التفكير في كيفية اجراء مفاوضات، وان نكون جارين جيدين لبعضنا). والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي برئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش وأكد له (موقفه الثابت برفض الاستفتاء في اقليم كردستان لعدم دستوريته)، لافتا الى ان (الاولوية هي للحرب ضد الارهاب وتحرير كامل الاراضي العراقية). وبحسب بيان لمكتب العبادي فقد اكد كوبيش بدوره (موقف الامم المتحدة الواضح الرافض لاستفتاء الاقليم واهمية اللجوء الى الحوار).