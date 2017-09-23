إعتقال خاطف بالأعظمية وشرطة البصرة تصادر مخدرات

تحذير نيابي من تزايد حالات الجرائم المنظمة في بغداد

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت القوات الامنية من تحرير طفلة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها في منطقة الاعظمية، فيما حذر رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل علي البديري من وجود عصابات جريمة منظمة تقوم بخطف المراهقات وتشغيلهن في اماكن غير اخلاقية. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان (قوة بإمرة ضابط استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ومفرزة من نجدة الاعظمية والأمن الوطني واستخبارات الداخلية وبعد متابعة دقيقة تمكنت من تحرير طفلة مختطفة وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الاعظمية).واشار الى (تسليم الخاطف إلى الجهات المختصة). ومن جانبه قال البديري في تصريح امس ان (هنالك بعض الحالات التي وردت الينا وشكاوى من بعض المواطنين عن اختفاء بناتهم اللاتي دون سن 18 عاما). مبينا انه (تم القبض على اشخاص منهم في بغداد وتبين انهم مرتبطون بعصابات خطف منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي).واضاف ان (تلك العصابات تقوم بإغراء المراهقات بالحب او الزواج او طلب الخروج معها ثم تختفي الفتاة ولا يعرف مصيرها، وبعدها يتم العثور على البعض منهن في ملاهي ليلية او منازل مشبوهة). لافتا الى ان (تلك العصابات تنشط بشكل كبير بالعاصمة بغداد لسهولة التنقل فيها واخفاء المخطوفات).وتابع ان (مراكز الشرطة لا تتعاون بشكل كبير في تفعيل مذكرات القبض تجاه المطلوبين بهذه الجرائم، حيث تحصل عمليات مساومة وروتين اداري قد يجعل المجرم يهرب او يتم تسويف قضيته بعكس البعض منها التي تم تنفيذ اوامر القبض بشكل فوري من قيادة عمليات بغداد). داعيا القائد العام للقوات المسلحة الى (تكليف عمليات بغداد بالاشراف المباشر على جميع القضايا المتعلقة بجرائم خطف المراهقات وتفعيل الجهود الاستخبارية للقبض على رؤوس تلك العصابات). واكد (ضرورة السيطرة على منافذ تدفق الانترنت لمتابعة خيوط تلك العصابات وتشريع القوانين التي تفرض تلك السيطرة بشكل واضح، اضافة الى اعداد الجهات المعنية برامج توعية بهكذا جرائم لتحذير المراهقات وذويهن من تلك العصابات).وفي البصرة قال مصدر امس ان (مفرزة من الشرطة ألقت القبض في سيطرة الجوابر الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي البصرة وميسان ضمن قضاء القرنة على متهم بتجارة المخدرات). مبيناً أن (المتهم تم ضبط بندقية من نوع (كلاشنكوف) بحوزته، إضافة الى نصف كيلو غرام من مادة (الكرستال) المخدرة).ولفت الى ان (المفرزة سلمت المتهم الى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معه تمهيداً لتقديمه للقضاء).