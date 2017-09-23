التربية تنفي تأجيل الموعد الرسمي لدوام المدارس

بغداد – تمارا عبد الرزاق

نفت وزارة التربية تأجيل بدء الدوام الرسمي للمدارس كافة للعام الحالي 2017-2018 . وقالت المتحدث باسم الوزارة سلامة الحسن في تصريح امس ان (ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار بشأن تأجيل بدء الدوام الرسمي للمدارس كافة للعام 2017-2018 الى 29 من الشهر الجاري عار عن الصحة)، مشيرة الى ان (هذا التاريخ يصادف يوم الجمعة وان الموعد الذي تم تحديده سابقا هو 27 من الشهر ذاته الذي يصادف يوم الاربعاء لم يتغير). وكانت الوزارة قد اعلنت عن نسب نجاح الدراسة الاعدادية ، مشيرة الى ان جهات عدة حاولت تشويه عمل الوزارة واستهدافها وتضليل الراي العام.وقال الوزير محمد اقبال في بيان امس ان (نسب النجاح لهذا العام بلغت 72 بالمئة للاحيائي و 56 بالمئة للتطبيقي وكذلك للفرع الادبي)، مبينا ان (جهات عدة حاولت تشويه عمل الوزارة واستهدافها وتضليل الراي العام)، واضاف ان (احتساب النسب يكون بعد الدور الثاني)، واوضح اقبال ان (النسب ستزداد بعد اعلان نتائج الدور الثاني لمحافظة نينوى)، وتابع ان (الوزارة مستمرة في نهجها بضبط العملية الامتحانية وتحسين المخرجات واتباع الطرق الحديثة لتطوير العملية الامتحانية).