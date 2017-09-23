الخالصي:مشروع الإنفصال فتنة جديدة تحرق شعب كردستان

الفتلاوي تحذّر المسؤولين الكرد في الحكومة الإتحادية من الإشتراك بالإستفتاء

بغداد- الزمان

حذرت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حنان الفتلاوي امس السفراء والمسؤولين والموظفين الكرد لدى الحكومة الاتحادية من المشاركة في استفتاء إقليم كردستان المقرر إجراؤه يوم غد الاثنين، فيما جدد المرجع الديني جواد الخالصي رفضه لمشروع الانفصال في شمال العراق ورأى انه بداية فتنة جديدة يحترق فيها الشعب الكردي. وقالت الفتلاوي في بيان ان مشاركة السفراء الكرد وأصحاب المناصب العليا من الكرد وجميع الموظفين الأكراد لدى الحكومة الاتحادية سيعرضهم للمساءلة القانونية التي قد تصل الى حد الطرد من الوظيفة ومحاكمة البعض بالحنث باليمين وخصوصا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف الاستفتاء وقرار مجلس النواب بعدم دستوريته. واضافت الفتلاوي في بيانها(لا يعقل أن يأكلوا من خيرات العراق ويتمتعوا بمناصبه وامتيازاته ويتمردوا عليه ويسهموا بتقسيمه)، مؤكدة أنها ستكون خصما لدى القضاء ضد كل من يتجاوز قرار المحكمة الاتحادية والسلطة التشريعية. بدوره، قال الخالصي خلال خطبة اول الجمعة ان (موقفنا واضح من كل دعوات الانفصال والتقسيم، سواء كان في العراق أو في أي دولة من عالمنا العربي والاسلامي، لأن هذه المخططات وخصوصاً مشروع الانفصال في شمال العراق هو بداية فتنة جديدة يحترق فيها الكثيرون وبالأخص الشعب الكردي)، مضيفاً (لا نريد من احد ان يتاجر بالشعب الكردي ويبيعه للمشروع الصهيوني، كما رفضنا من تكلم باسم الشيعة والسنة وسار في المشروع الامريكي)، على حد قوله. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عنه قوله ان (مدرسة الإمام الخالصي حريصة على الشعب العراقي ومنه الشعب الكردي، فقد وقفت مع الشعب الكردي في قضيته العادلة، وتقف معه اليوم في قضاياه المحقة، فهو جزء لا يتجزأ من هذا البلد)، لافتاً الى ان(قوة الاكراد في انتمائهم للعراق، وضعفهم في الانفصال عنه، فهويتنا الاسلامية تجمعنا وتقوينا، ولن ينفع أدعياء السياسية من الكرد انسلاخهم عن هذه الحقيقة).وتابع ان (مخطط الصهاينة في دعمهم لمشروع الانفصال، ناتج من ايمانهم بأن مصيرهم المحتم إلى زوال، ولذلك يعملون على انشاء كيان صهيوني جديد لكي ينشغل الناس به، فيطيلوا في عمر كيانهم)، بحسب قوله . واشار الى ان (اسرائيل اليوم تسير إلى نهايتها، وهذا الكيان في طريقه إلى فنائه المحتم بالدمار والبوار، ولن تنفعهم مخططات الفتن ومشاريع التقسيم، لأن الامة اليوم اقدر على فهم هذه المخططات اكثر من أي وقت مضى)، موضحاً ان (واحدة من وسائل التطبيع مع الكيان الصهيوني واختراق الشعب العراقي، تأتي من خلال دورات التعليم التي تقام في خارج العراق لشباب العراق، ومثال ذلك ما قامت به وزارة التربية من فتح دورة لتعليم اللغة الانكليزية في لبنان، وكان برنامج الدورة ضعيفاً ولا قيمة له، فقد انصب منهج الدورة على تعليم الطلبة اعلام الدول والتعريف بها، وكان علم اسرائيل من ضمن هذه الأعلام، حيث ظهر شاب يتكلم عن اسرائيل وكأنها دولة صديقة، هل يصح هذا من وزارة التربية، ونحن في حالة حرب مع الكيان الصهيوني؟!) على حد قوله. وفي شأن آخر، دعا الخالصي (المسلمين كافة إلى احياء ذكرى عاشوراء بكل قوة، ولكن بالاسلوب الصحيح، وعلى المواكب الحسينية ان تقدم نموذجاً صحيحاً، وترجمةً حقيقية لأهداف الثورة الحسينية، ومنهج الاصلاح الحسيني النابع من حقائق الدين وثوابت الشرع).وأضاف (احيوا ذكرى شهدائكم الذين استشهدوا على يد الأمريكان والارهاب، لان احياء ذكرى الشهداء احياءً لهذه الأمة، وامتداد لإحياء ذكرى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام).وتساءل (هل نحن مع الاسلام بصدق أم نخادع انفسنا؟، فإن كنتم مع الاسلام بصدق، فاصرخوا صرختكم، وقولوا قولتكم: نحن مع الحسين ومنهجه، والمتمسكين بمسيرته، ونرفض أي بديل عن الاسلام وبأي عنوان كان)، مشدداً على القول (في المحنة التي يعيشها العراق اليوم، يجب ان نقول كلمتنا بقوة، نريد العراق دولة إسلامية، ومنهجاً اسلامياً، ورسالة اسلامية، ونرفض السير في طريق الجاهلية). وخلص الخالصي الى القول ان (ما جرى في الناصرية من قتل واجرام اصدق مثال على فشل مشروع الجاهلية الذي أراده الامريكان) مضيفاً ان(الأمان والاستقرار لا طريق لهما في دنيانا إلا بالرجوع إلى أحكام الإسلام، وتطبيقها وفق منهج صحيح، يعطي لكل ذي حقٍ حقه).