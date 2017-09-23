الشروع بالصفحة الثانية من عمليات الحويجة بعد تحرير عشرات القرى والأحياء

السلطات المحلية تدعو نازحي عنة إلى العودة بعد تطهيرها من العبوات

بغداد – محمد الصالحي

طوت قيادة العمليات المشتركة الصفحة الاولى من معارك تحرير قضاء الحويجة في كركوك فيما تمكنت القوات الامنية من تحرر كامل قضاء عنة بالانبار وقتل العشرات من تنظيم داعش . وقال الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في تصريح امس ان (المرحلة الاولى من عمليات تحرير قضاء الحويجة انتهت) مبينا ان (ذلك جاء بعد اكتمال الصفحة الثالثة بتحرير ناحية الزاب قبل قليل اضافة الى عدد كبير من القرى التابعة والمحاذية لها). واضاف انه (تم تحرير المناطق من مخمور وحاج علي جنوبا الى ناحية الزاب شمالا، ومن نهر دجلة غربا الى سلسلة جبال مكحول شرقا). مشيرا الى انه (تم اخلاء اعداد كبيرة من العوائل).وقال العامري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (بعد إنتهاء عمليات تحرير الحويجة واطرافها سنبدأ عمليات لتطهير المناطق والصحراء الممتدة من قضاء بيجي جنوبا باتجاه الحدود السورية إلى جنوب الحضر ومن غرب بيجي باتجاه قضاء رواه إلى الحدود العراقية السورية وإكمال تطهير حوض الفرات ومن ثم التحرك باتجاه القائم).وأضاف أن (ما يفصلنا عن قضاء القائم هو 80كم) لافتا إلى أنه (إذا أكملنا هذه العملية فستكون الأرض العراقية خالية من أي وجود عسكري لعصابات داعش).ودعا العامري إلى ضرورة (وضع خطة استخبارية لمتابعة وملاحقة الجيوب، بالإضافة إلى خطة محكمة لمسك المناطق المحررة). وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي بمحور الشمال علي الحسيني في تصريح امس ان (قوات عمليات دجلة وثلاثة ألوية من الحشد الشعبي ولواء المغاوير الخامس وشرطة طوارئ طوزخورماتو وآمرلي تمكنت من تحرير منطقة الرزكة التي تعتبر احدى اهم معاقل تنظيم داعش). واضاف ان (تلك القوات تمكنت من السيطرة على الطريق الرابط بين الطوز وتكريت). ومن جانبه قال قائد عملية تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات جهاز مكافحة الارهاب بدات بعملية واسعة لتحرير مناطق النمل والزوية غرب نهر دجلة). واضاف ان (ذلك جاء ضمن الصفحة الثالثة من المرحلة الاولى لعمليات تحرير الحويجة).وقال مصدر امس ان (قوات البيشمركة سوف تشارك في عملية تحرير قضاء الحويجة). وأضاف أن (البيشمركة ستقوم بفتح عدد من الطرق للقوات العراقية في مناطق جنوب وغرب كركوك وستكون بعيدة عن مركز المدينة، لكي تتمكن القوات الأمنية العراقية من الهجوم على قضاء الحويجة). واوضح تم (الاتفاق عليها بعد اجتماع عسكري عقد في مدينة أربيل).وذكر اعلام الحشد في بيان له تلقته (الزمان) امس ان (ألوية الحشد الشعبي والقوات الامنية انطلقت بالصفحة الثانية من المرحلة الاولى لتحرير ما تبقى من الاراضي الواصلة الى منطقة الزاب غرب الحويجة). وأشار الى (نزوح عشرات العوائل من مناطق القتال وان قوات الحشد الشعبي باشرت بنقلها الى المناطق الآمنة).وقال القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري في تصريح امس (من الصعوبة توقع سقف زمني لتحرير قضاء الحويجة بالكامل). (لافتا إلى ان (الانتحاريين والمعرقلات لن تثني توجه القوات الأمنية لتحرير آخر شبر من القضاء).وكانت خلية الإعلام الحربي، قد أعلنت عن تحرير عشرين قرية في قضاء الحويجة في إكمال الصفحة الأولى من المرحلة الاولى. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (استخبارات الحشد الشعبي كشفت عن انسحاب عناصر داعش من القرى المحاذية للزاب الى الحويجة بعد تقدم قوات الحشد والقطعات الامنية بإتجاههم).واضاف ان (عناصر التنظيم بدأت بالتخبط في قاطع عمليات الزاب بعد انكسارها امام القوات المتقدمة). وفي الانبار قال رئيس مجلس عنه بمحافظة الأنبار عبد الكريم العاني في تصريح امس أن (القضاء تعرض لدمار وخراب بفعل العصابات الارهابية من تدمير للبنى التحتية لكن بهمة الغيارى والمخلصين سيُعاد بناؤه وأعماره من جديد). داعياً (أهالي القضاء النازحين الى العودة لمناطقهم المحررة والتكاتف مع القوات الأمنية والتعاون معهم ضد إرهابيي داعش من أجل أن يسود العدل والأنصاف والتراحم فيما بينهم والعيش بأمن وسلام ومحبة). وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله قد اعلن عن تحرير قضاء عنة غربي بشكل كامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه. وقال يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات عمليات الجزيرة المتمثلة بقطعات فرقة المشاة السابعة واللواء المشاة الآلي 30 الفرقة الآلية الثامنة والحشد العشائري حرروا قضاء عنة بالكامل ورفعوا العلم العراقي على مبانيه).وكان رئيس مجلس قضاء عنة عبد الكريم العاني أعلن، في وقت عن دخول القوات الأمنية والعشائر إلى مركز القضاء من ثلاثة محاور.