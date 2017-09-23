الكاتب صباح عطوان يشن هجوماً على الفن عبر (الزمان): الدراما العراقية معاقة ولاديّاً بعد الإحتلال بكيمياوي التخلف والهمجية

حوار- علي كاظم

في نهاية السبعينات شاهدت مسلسل عراقي أسمه ” اعماق الرغبة بطولة الفنانة سوسن شكري وسامي قفطان وقرأت أسم كاتب المسلسل فكان أسمه ” صباح عطوان ” بصراحة لم أسمع به سابقآ فحفظت هذا الاسم على ظهر قلب الذي أصبح فيما بعد احد أشهر كُتاب الدراما العراقية وتمنيت لو ألتقي به شـــخصيا بعد أن تابعت كل أعماله الفنية المميزة التي كتبها وجاءتني الفرصة عندما تم تكريمنا سوية عام 2014 من قبل مؤسسة النور للثقافة والإعلام في مهرجان أقيم في قاعة علي الوردي في المركز الثقافي البغدادي . كنت سعيداً جدآ بلقائه وتحدثنا كثيرآ وبعدها أفترقنا هو ذهب الى هولندا حيث يقيم هناك وأنا ذهبت الى السويد وقبل أسبوعين أتصلت به وذكرته بلقائنا اليتيم في بغداد وطلبت منه أن يكون ضيفي في جريدة الزمان فقال غال والطلب رخيص . أذن ضيفنا الكاتب الكبير صباح عطوان فاهلا وسهلا به

{ بالارقام ماذا كتب صباح عطوان خلال مشواره الطويل؟

– سجل30 مسرحية من بينها مسرحية المحطة . 91 فيلما وتمثيلية سهرة . 69 مسلسلاً درامياً .5 أفلام طويلة للسينما . 15000 عمل أذاعي . دبلوم وبكالوريوس أخراج سينمائي . تم اختياري من ضمن 100 أشهر كاتب في العالم . مدير البيوت الثقافية العمالية لمدة أربعين سنة

{ بعد هذه السيرة الذاتية الرائعة كيف يرى الكاتب الكبير صباح عطوان الدراما العراقية الان؟

– معاقة ولادياً بعد الاحتلال بكيمياوي التخلف والهمجية

{ ماهو الحل برأيك لإعادة الدراما العراقية الى سابق عصرها؟

– النظافة في القلوب والتحضر في الرؤوس والكرامة للوطن والاحترام للكفاءات

{ التقيت شخصيا بالكثير من الفنانيين والفنانات وأكدوا ان قلة الاعمال لعدم وجود كتاب دراما بعد سفر الكاتب صباح عطوان وقلة انتاج الأخرين؟

– لا..الفنانون مساكين كالدراويش..يتقون شر الجهات التي تمتلك القرار وينافقونها كي يعملوا احيانا

{ ما رأيك بالاعمال الفنية التي تظهر الان على الشاشة؟

– غير جيدة مع الأسف

{ هل لديك اعمال جاهزة وماهي؟

– لدي ثلاثة اعمال كبرى الاول ” ارهاب ” والثاني ” كلام في الحب ” وايضا ” المفتش العام ” وهناك وفيلم ” الجرح والملح ” لكنهم يتركون أعمالي وينتجون كل ماهو تافه وفاشل ومزر وفسرها انت

{ وهل قدمت هذه الاعمال ورفضت من المسؤولين؟

– لم ترفض وهل يرفض لي شي / وافقوا بالاجماع لكن كاتبها صباح عطوان عليه علامة أكس ربما اسمي الاول لأنني خنت العروبة والإسلام ..!!

{ بماذا تفسر رفض اعمالك؟

– هرم قديم والاهرام يجب ان تزال لانها للفراعنة وأيضا للشهرة التي أكتسبتها في النظام السابق

{ رأيك ببعض الفنانين الذي تقلدوا مناصب ادارية وابتعدوا عن مهنتهم الأصلية التمثيل؟

– انتصفوا لإنفسهم ومصالحهم الشخصية وليس للفن قطعا.. والآ لماذا يحصل ما يحصل في وجودهم..؟

{ العناوين التي تضعها طالما تكون مثيرة للانتباه وغريبة بعض الشيء، لماذا؟

– أنا مغرم بالعناوين، واحيانا هو الذي يفجر العمل، مثلاً: كنت امر دائما من منطقة (الكفاح) وهي من مناطق بغداد القديمة، واستطلعها لان هناك يكون تصوير بعض اعمالي، ومنها مسلسل (عالم الست وهيبة) فجيل المخرجين الذي عملت معه لا يترك المؤلف بل كان ملازماً له، حسن حسني مثلاً اذهب معه الى البصرة ونضع خريطة بالمطاردة من اين تبدأ ونعبر الجسور والانهار، ولفت انتباهي ذات مرة ان الكلمة اسمها (الفردوس) وهي منطقة الحياة فيها مزرية جدا، والناس الذين فيها يعيشون في القاع ومتعبون للغاية، فكتبت عملا عنوانه مفـــــــــارقة وهو (اعالي الفردوس) وكان رباعيـــــــــــة مؤثرة في وقتها، وعملا مميزا لانه تناول حياة الناس من القاع، وانا المعروف عني لا اخترع الاشخاص، على حد مقولة لبيكاسو (انا لا ابحث انا اجد دائما)، نعم .. فأنا اجد دائمــا، وهم موجودون من حولي وفي كل مكان، في الباص والشارع، فكنت اتسكع يوميا، تقودني اقدامي لأرى هذه المظاهر الانسانية وأتأثر بها تأثرا مباشرا.

{ بماذا تفكر وانت تجلس وحدك الان في بيتك هل في عمل جديد أو تحزن على تدهور الدراما العراقية

– لدي رواية (ضيوف جدتي..) 500 صفحة عن المافيا والباراسايكولوجي تدوراحداثها على الحدود النمساوية الايطالية الالمانية السويسرية تصحح الآن لتترجم وتطبع في اوربا وكتابين اخرين ترجم احدهما (آخرقلاع الماموث ).

لا احزن على شيء.. مرحلة طاعون حضاري ويزول..

{ ماهو الشي الذي فعلته ومن ثم ندمت عليه لاحقا بالنسبة لعملك؟

– أنا في أوربا منذ 40 سنة رايح جاي وامضي نصف العام فيها ندمت لإني لم أكيف نفسي ادبيا وفنيا في اوربا خلال مامضى علما ان فرقة بريطانية ارادتني كاتبا متفرغا لها عام 1980 عندما كنت بلندن ووقتها ساعدني طبيا الاستاذ سعد البزاز بحكم مسؤوليته

{ اغنية يا حريمة لمن تقولها؟

– لمن يستحق العتب ممن يجسب نفسه من تراب العراق وهوائه

{ هل تُمارس الرياضة وتتابع كرة القدم ام انك بعيد عنها؟

– رياضتي اذهب يوميا الى نهر الراين مشيا لإمارس صيد الاسماك وقد اصطدت 89 سمكة كبيرة مرقمة كلها ومصورة في صفحتي

{ مسلسل جرف الملح هل كان بداية صباح عطوان ليقول لا للظلم؟

– لا سبقته مسرحية قصر الشيخ للفرقة القومية عام 1970 في شباط التي اخرجها الرائع وجيه عبد الغني

وقبلها اعمالي بالبصرة عام 1968 1969

” العاطفة والاحتقار والجسر”

وقبلها بيت الطرشان 1962 ببغداد مصورة ايضا بعمر 16 سنة

وقبلها القائدوالاسيرة بمدرسة المنذرية بالتنومة عام 1957

وقبلها معن بن زائدة ايضا بنفس المدرسة 55

{ لو طلب منك العودة الى العراق واستلام منصب اداري في وزارة الثقافة والإعلام هل توافق وماهو أول قرار تتخذه

– انشاء مسارح شعبية ودور سينما شعبية في قصبات المدن والمحافظات.. اقتطاع الف دينار من كل موظف بالدولة العراقية لدعم الثقافة والمسرح والسينما والفنون الاخرى .. بناء مشفى للفنانين.. وتقاعدللكبار منهم.. وفرض نظام الكوتاعلى الفضائيات العراقية كلها لكي تنتج وتشتري انتاج البعض لدعم الانتاج الوطني ..جمع التراث العراقي من بيوت العراقيين لقاء مبالغ وبناء مركز وطني للفنون و والثقافة والارشفة

{ هناك من يقول كاتب مبدع مع مخرج متالق تكون نتيجته عملاً رائعاً حتى لو كان الممثلون من الهواة أو درجة ثانية؟

– بالضبط خذ اعمالي مع حسن حسني وابراهيم عبد الجليل وكارلو هاريتون وصلاح كرم ونبيل يوسف . انها ليست ناجحة فقط بل خالدة

{ لماذا اخترت مهنة الكتابة ولم تفكر في ان تكون ممثلا او مخرجا؟

– لم اخترها بل هي اختارتني ..فقد كنت صغيرا اقرأ ما يعجز عن قراءته الكبار..وكنت اصغر مراهق يدخل جمعية الكتاب والمؤلفين العراقيين ..وادباء البصرة وانا صغيرا كانوا يسمونني بـ( النابغة) وما كنت ذلك. لكن ثمة موهبة

{ خلال عمرك الطويل في الفن العراقي هل صادفك موقف محرج أو طريف؟

– مكتبي كان في الطابق الخامس ببغداد وتوقف بي المصعد عصرا والعمارة خالية وبقيت ادق لساعات دون جدوى الى أن أنتبه طفل سقطت كرته في الطابق أبن مهندس اسفل مكتبي فصعد فسمعني منهارا تماما فاخبر عني وكان مواقفاً تعيساً كلما أتذكره

{ هل حصلت اعمالك على جوائز في مهرجانات عربية وعالمية؟

– جائزة مهرجان موسكو السينمائي عام 1979 عن فيلم يوم اخر وجائزة النقاد السوفييت وجائزة مجلس السلم العالمي

الذهبية الكبرى لمهرجان القاهر الدولي عن مسلسل عالم الست وهيبة سنة 2000..

الذهبية الكبرى للسيناريو لمهرجان تونس السينمائي عن فلم الوارثه..

الفضية لمهرجان الكويت عن تمثيلية ضيوف ليل بارد..

جائزة ووسام الثقافة لاتحاد الادباء الدولي في تونس6 201

{ لماذا نجاح المسلسلات التركية بنظرك ؟

لان المسلسل التركي فيه قصة لطيفة يتم انتخابها بعناية، فيه ممثلون وسيمون وممثلات جميلات وفيه طبيعة ساحرة، والاخراج سلس وناعم ورقيق، فيه بيوت جميلة وفيللات راقية واجواء شاعرية وودودة، لذلك ترى العمل سلسا وتمر الساعات عليك وانت لا تريد ان تفارقه، فالمسلسل التركي عبارة عن مقبلات قبل ان يكون مسلسلاً، لذلك ترى المشاهد يشاهد فيه الطبيعة الجميلة والممثلين اللافتين والفيللات الفارهة والحوار السلس البسيط والاخراج المحكم الصنع، فماذا تريد اكثر من هذا.

{ لماذا لا نعمل نحن العرب مثلما يعمل الاتراك ؟

لان شخصيتنا هجومية، شخصيتنا العراقية مكتظة بالهم والغم، شخصية احيانا عدائية، ولهذا كيف يمكن لك ان تقدم رومانسية في جو من التشنج والعدائية؟ لكن السوريين لديهم اعمال شفافة جدا.

{ كلمة اخيرة

أشكرك على هذا اللقاء وشكرا لجريدة الزمان . فقلت له نحن بدورنا نشكرك على منحنا الوقت الكافي لهذا اللقاء