منافسات المجموعة الآسيوية الرابعة تحسم اليوم

منتخب الناشئين يحقّق إنتصارين ويتطلّع للتأهل على حساب الهند

الناصرية – باسم الركابي

تتجه الانظار اليوم الاحد نحو ملعب النيبال عندما يخوض منتخب الناشئين مباراته الفاصلة والمصيرية امام نظيرة الهندي ضمن المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس اسيا للناشئين الجارية الان في النيبال

واعتلى منتخب ناشئي العراق، صدارة المجموعه الرابعة، لتصفيات آسيا للناشئين تحت 16 عاما المقامة في مدينة كاتماندو النيبالية، بعد تغلبه عل شقيقه الفلسطيني برباعية نظيفة.

وتمكن ليوث الرافدين من الانتفاض في الشوط الثاني لاحراز اربعة اهداف ، بعد ان انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وسجل اهداف العراق كل من حسن سلمان (50) وأحمد اياد (67) وعبدالرزاق قاسم (72 من ضربة جزاء) والبديل عبدالله حسون (89)، وبهذا الفوز تصدر منتخب العراق الترتيب برصيد 6 نقاط كاملة.وقال مدرب العراق علي هادي في تصريحات صحفية ان منتخب العراق بدأ يتألقم على الاجواء وتمكنا من اجراء بعض التغييرات في الشوط الثاني لتسجيل انتصار كبير، رغم اننا لم نقدم بالشوط الاول ما كان منتظر منا.

واشار هادي الى ان فريقنا يلعب بتأني ودون تسرع، وهذه ميزة جيدة تحسب للفريق ، حيث حققنا المطلوب وتنتظرنا مباراة مهمة مع المنتخب الهندي اليوم الاحد، وهدفنا تحقيق فوز ثالث كون العراق جاء الى البطولة لحسم بطاقة التاهل كبطل للمجموعة الرابعة.

الفريق5 العراقي كله امل في حسم المهمة في ظل التفوق الفني من خلال واقع نتيجتي الجولتين الاخيرتين اللتين نجحا فيهما منتخبنا بعدما حسمهما بتفوق وتحد كبيرين وجمع ست نقاط وخمسة اهداف وحرمان المنافسين النيبال وفلسطين من التسجيل

ويقف المنتخب اليوم بثقة وقوة والتطلع الى حسم الامور لانه في افضل حالاته وكل التوقعات تمنحه فرصة التأهل والمرور الى المنافسات القادمة وكله امل في الوقوف بثقة وارادة على عتبة الانتقال الى نهائيات اسيا عبر مهمة اليوم التي يكون قد استعد لها في ظل التفوق في المباراتين السابقتين ومؤكد سيلعبها بقوة وطريقة لعب من خلال الاستحواذ على الكرة والتحكم في الامور بعدما ارتفعت معنويات اللاعبين المنتظر ان يقدموا المزيد في مباراة اليوم التي تظهر الفرصة المواتية لتحقيق الانجاز الاولي من خلال عبور بوابة المنتخب الهندي من خلال تقديم المستوى المطلوب خصوصا بعد الأداء الهجومي الذي قدمه امام منتخب فلسطين وتمكن من تسجيل اربعة اهداف في الحصة الثانية من المباراة والفوز ما منح الفريق الامل في التقدم بثقة عالية خلال مباراة اليوم.

الفرصة المواتية

كما تظهر المباراة الفرصة المواتية امام الهند الفريق المتواضع لكنه هو الاخر يطمح في حسم المهمة عبر نتيجة الفوز والنجاح ولان مهمة المباراة تختلف عن سابقاتها كما سيلعب من اجل التعادل ورفع رصيده الى خمس نقاط لكي يرى نفسه بين الفرق الخمسة الثواني ما يجعله ان يلعب بروحية النتيجة لكن على المدرب علي هادي ان ياخذ اهمية المباراة واللعب من اجل الفوز بغض النظر عن مستوى الطرف المقابل لانه لاامان في نتائج مباريات كرة القدم التي باتت اليوم ترفض هيمنة وسيطرة اي عنوان على النتائج فقط من يلعب ويقدم الاداء المطلوب من منتخبنا بعدما رسخ اقدامه وحقق فوزين عززا من رصيده ورفعا من حظوظه وبعد الإشادة المحلية باداء وعطاء اللاعبين المتوقع ان يزداد في مباراة الحسم والتوجه بأفضلية الى التصفيات الاسيوية كما يظهر منتخبنا في افضلية ليس من خلال تصدر المجموعة والفوزين على النيبال وفلسطين بل من خلال الواقع الحالي حيث الفارق الكبير بينهما وتظهر الافضلية للكرة العراقية امام فرق المجموعة الثلاثة المغمورة ولو ان المباريات لاتعترف بالتاريخ والجغرافية وحجم ونوع وتاثير النتائج بل من يقدم المستويات الفنية العالية لكن مهم ان تظهر فرق من خلال البطولات القارية كما مهم ان تقوم بعضها في تضيف وتنظيم البطولات وهذا تحول في مسار الكرة الاسيوية عندما تتنافس الدول على تضيف التصفيات ما يظهر التطور الذي عليه الكرة من خلال مشاركات المنتخبات والاندية والاحتراف والاهم في كل الامور هو ان كرة القدم اليوم تعد الوسيلة الاهم للتعارف وتجاوز كل التفاصيل الاخرى مهم ان تظهر النيبال على تنظيم احدى المجموعات ولان هذا تحول مهم في عمل الا تحاد الاسيوي في توزيع المجمعات بين عدة دول وسيكون احدى عوامل توسع اللعبة التي تشهد بين الحين والاخرى تحولا مهما في مسار التنظيم ان لاتبقى المهمة الممثلة بدول معنية ولان تكليف مثل هذه الدول سيدفعها للاهتمام ببناها التحتية والكثير من منها حققت تطورت لأنها طلبت تنظيم الدورات والبطولات وغير ذلك لايمكنها ان تتقدم خطوة.

فوزين متتالين

وبعد انتهاء مباريات الجولتين الاولى والثانية وحصول منتخبنا على فوزين متتالين والخروج بالعلامات كاملة وتؤكد تعليمات البطولة عن ترشح الفرق العشرة ابطال المجموعات اضافة الى افضل خمس منتخبات تحتل المراكز الثانية . وسيلعب منتخبنا بخياريي التعادل والفوز بعدان جمع ست نقاط من الفوز على اصحاب الارض بهدف في مستهل افتتاح مباريات المجموعة ليخطوا خطوة مهمة على طريق مواصلة نجاحاته التي عززها بالفوز العريض على منتخب فلسطين بأربعة اهداف دون رد سجلت جميعها خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي جرى امس الاول .

وتعاقب على تسجيل الاهداف اللاعبين حسن سلمان د50واحمد اياد د67 وعبد الرزاق قاسم د72 وعبد الله حسون د89 في مهمة رفعت من حظوظ الفريق في المضي قدما باتجاه حسم الامور والمجموعة بعد فوزين مهمين سيساعدان لفريق في اللعب بأريحية اليوم امام المنتخب الهندي بأربع نقاط جمعها من الفوز على منتخب فلسطين بثلاثة اهداف دون رد وتعادل مع منتخب النيبال بهدفين اي ان فريق فلسطين يكون قد خرج من التصفيات والنيبال امام مهمة صعبة تتطلب منه تسجيل خمسة اهداف وخسارة الهند أمام العراق ربما يصبح ثانيا في مهمة معقدة جدا .

حظوظ العراق

في وقت تظهر حظوظ العراق الاكبر في حسم امر المجموعة في ظل الافضلية التي منحته نتيجتي المباراتين ومهم جدا ان يحسمها اللاعبين وبانتظار ان يواصلوا نجاحاتهم والانتقال الى نهائيات كاس القارة عندما يظهر المرشح الساخن للتأهل في ظل النتيجتين المذكورتين والمستوى الفني الذي يتمتع به الفريق الذي ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد رغم اجواء اللعب وقبلها ولأنه لعب مع اصحاب الارض و قتل الرغبة في حسم الامور عير تحمل استضافة المجموعة المذكورة قبل ان يتجرع خسار منتخبنا بين جمهوره وفي ملعبه. ومهم ان يتجاوز منتخبنا عقبة البلد المضيف التي اكثر ما تظهر صعبة امام الضيوف لكن ما سهل من المهمة هي فترة الاعداد التي مر بها منتخبنا وكانت مهمة جدا وسارت كما خطط لها المدرب علي هادي الذي وصل المهمة خلال اقامة اكثر من معسكر للفريق الذي بات على بعد نصف خطوة من الحسم والانتقال الى الدور النهائي وتكرار انجاز منتخب الناشئين الذي احرز لقب اسيا 2016 التي جرت في الهند ويستعد الان بقيادة قحطان جثير لنهائيات كاس العالم التي ستقام في الهند في السادس من الشهر المقبل وسيلعب في المجموعة التي تضم فرق تشيلي وانكلترا والمكسيك ويأمل ان يحقق اول انجاز عالمي في البطولة التي استعد لها المنتخب ويظهر بالفريق المتكامل ومن خلال وجود عدد من اللاعبين الذين استفادوا من اللعب مع فرق الدوري الممتاز واثبتوا جدارة في اللعب ومؤكد سيخدمون الفريق وتخطي المهمة علما ان المنتخب سيلعب اول مبارياته في الثامن من الشهر المقبل بمواجهة المكسيك.

واعود للبطولة الجارية في النيبال حيث تواجد منتخبنا ضمن المجموعة التي يأمل ان يقرر مصيره بأقدام عناصره الواعدة التي قدمت نفسها كما يجب ويظهر المنتخب في الحالة الفنية والحالة التهديفية بعدما سجل خمسة اهداف وهي نسبة عالية والتطلع لزيادة غلتها عبر مباراة اليوم التي مهم ان يظهر سلاح التهديف للذهاب الى حل المهمة التي تشكل تحولا كبيرا في مسار المشاركة والعمل على دعم المهمة الحاسمة التي سيلعبها باريحية.

ويظهر العراق المرشح الساخن في ان يذهب للحل عبر مجموعة لاعبين تدرك اهمية النتيجة التي ستخدم سمعة الكرة العراقية بعد النجاحات التي حققتها فرق الفئات العمرية في العديد من البطولات ولان الفوز اليوم سيدعم المنتخب والكرة العراقية وعناصر الفريق التي تمثله وهي تتطلع الى اجتياز تجربة رسمية امتدادا للنتائج الايجابية التي حققها المنتخب في المباريات التجريبية

لوحة الشرف

ومهم ان نعرض اسماء اللاعبين بشكل عام لان في ذلك دعم لهم ومنحهم الثقة في الظهر المطلوب ونحن اكثر سعادة عندما نجد هده الاسماء ان تظهر في احدى المحافل الكروية القارية والاسعد ان تكون اعمار اللاعبين مطابقة لتعليمات الاتحاد الاسيوي وهذا الاهم حتى لا يتجرا اي لاعب في اخذ فرصة زميل له والاهم ان يأتي البناء متكاملا من خلال التأسيس لقاعدة كروية من الناشئين وتامين لدعم المطلوب لهم لعكس دورهم في الظهور الشخصي من خلال هذه الفرصة وكذلك اللعب مع فرق الاندية (مجمد حسن ومحمد احمد ومصطفى رميض ومحمد رضا وعلي كاظم محسن واحمد عبد الله واحمد اياد وعبدالرزاق قسم وقاسم كعدة وحسن سلمان ومرتضى احمد وحسين جاسم وحين خليفة وساجد عباس ومرتضى احمد وكرار حيدر وعبد الله حسون وحسين خالد واحمد علي وصلاح هادي ومحمد صادق ومحمد لؤي و علي موحان وعلي نعيم) وتمنى على اللاعبين انفسهم ان يوفروا هذه لفرصة لأنفسهم عبر اول مهمة رسمية التي ستفتح الطريق امامهم للعب مع فرق الدوري والاول ان يقدموا المستويات العالية في البطولة المذكورة خصوصا في مباراة اليوم التي نامل ان ينهيها اللاعبين ضمن خيار النتيجة الحاسمة وعلى المدرب ان ياخذ الامور على محمل الجد وان يأخذ مهمة المنتخب الهندي بالمهمة الصعبة اما تطلعات الفريق الاخر الذي يمني النفس في تحقيق الوصول الاول من التصفيات وليس حجز مكانه من خلال الاستضافة للبطولة

سامي ناجي

ويقول رئيس فرع اتحاد الكرة في البصرة سامي ناجي مهم جدا ان ينهي ناشئتنا التأهل عبر المرور من بوابة المنتخب الهندي وهو في الوضع المطلوب بعدما حقق فوزين تواليا حيث التغلب في مباراة الافتتاح على المنتخب المضيف النيبال النتيجة التي منحت الفريق الثقة لانها جاءت على حساب فريق لم يتعرف عليه من قبل ولعب في ظروف مهمة حيث عاملي الارض والجمهور قبل ان يفشل فريقنا مخططهم وتقديم فريقنا نفسه المرشح القوي من اليوم الاول و في نتيجة اكثر من مهمة ولان المباراة الاولى اكثر ما تشكل التحدي لاي فريق كما انها تمثل التحدي والمرور منها اهمية للمنافسة وتعزيز حظوظ الفريق الذي نجح في مباراته الثانية بقوة عندما نجح بتسجيل اربعة اهداف خلال الشوط الثاني ما زادمن حالة انسجام اللاعبين والتطلع الى تقديم المستوى المنتظر منه امام الهند في مهمة يامل ان ينجح الجهاز الفني واللاعبين في تقديم الفريق بالشكل المطلوب وتحقيق التقدم وحسم المهمة التي تتطلب الارتقاء بالمستوى من اجل تحقيق الفوز الثالث والحاسم ونقطة التحول عندما ينتقل الفريق الى نهائيات اسيا وهذا الاهم في الامر الذي لايبدو سهلا اذا لم تأخذ الامور بالحسبان والنظر للفريق المقابل بأهمية من دون الاستخفاف به مع وجود كل الفراق بيننا وبينهم ولابد ان يقدم منتخبنا نفسه خصوصا ي مبراة اليوم وهو يستحق التفوق بعد ان نجح في المباراتين السابقتين قبل ان تأتي مباراة الهند التي تعتبر الحدث الكروي على مستوى البلد الذي اكثر ما يهتم ويتابع الشارع الرياضي مشاركات المنتخبات الوطنية

طموحات الهند

بالمقابل تظهر طموحات الفريق المنافس عالية بعد تخطي منتخب فلسطين بثلاثية ما يعكس ارتفاع دوره الهجومي ووجود اللاعب الهداف ما يتوجب اللعب بحذر شديد بغض النظر عن نتيجتي الفوز على اصحاب الارض وفلسطين لكن كل شيء لايوازي نتيجة اليوم واهمية اللعب بقوة واهتمام كبيرين في ظل حالة الاداء التي قدمها اللاعبين والنجاح الكبير في تحقيق الفوزين اللذين منحاه الافضلية في المجموعة التي فقط تحتاج اليوم الى جهود اللاعبين التي مهم ان ترتق الى مستوى الحدث التي تشكل التحدي الكبير مع الافضلية التي عليها منتخبنا والصورة الجميلة التي قدمها وهو عازم على حسم الامور من خلال اداءاللاعبين والدور المطلوب من المدرب علي هاشم الذي يريد ان يحقق نجاح شخصي وهو على معرفة جيدة مع اللاعبين عبر فترة العمل وما امنه الاتحاد من مباريات تجريبية ساعدت اللاعبين على الاحتكاك واللعب بأفضل مستوى وما يهمنا ان نشاهد المنتخب بالمستوى الذي يؤمن له حسم النتيجة والانتقال بثقة الى المهمة الاكبر ويقول مدرب الناصرية السابق صاحب محمد منتخبنا مؤهل قوي لخطف تذكرة التأهل على حساب منتخب الهند وذلك ما يدفع اللاعبين الى اللعب بالمستوى الاهم لدعم حظوظهم ولان المنتخب سيلعب بخياري الفوز والتعادل وهذا جانب مهم يدعم طموحات وتطلعات الفريق الذي ظهر متوازن وبالحلة الاكثر اطمئنان بعد عكسه ارادة اللعب والنتائج وهو في افضل حال وقادر على تقديم مباراة الحسم وهو قادر على خوضها بثقة عالية بعد المستوى الجيد الذي قدمه امام فلسطين وعدد الاهداف التي خرج فيها ما يظهر قوة الفريق في الهجوم عندما سجل خسة اهداف مقابل شباك نظيفة ما يعكس تربط صفوف الفريق الذي يامل ان يعكس حالته في لقاء اليوم ومؤكد ان اللاعبين يدركون اهمية المباراة ومسؤولية الدفاع عن حظوظ الفريق.