8 أوسمة للصالات في دورة الألعاب الأسيوية

عشق اباد – رحيم الدراجي

تمكن الرباع صفاء راشد من تحقيق الوسام الذهبي، في دورة الالعاب الاسيوية للصالات الجارية حاليا في مدينة عشق اباد تركمانستان لترتفع غلة العراق الى ثمانية اوسمة ، بواقع ثلاثة ذهبية، وخمسة برونزية.

وحل الرباع العراقي اولا بمنافسات رفع الاثقال في وزن 85 كغم من بين 12 مشاركا من العراق وايران واوزباكستان وتركمانستان وكازاخستان والصين وتايلند وجزر ساموا ولاعبين من كوريا الجنوبية والاردن والسعودية، بعد ان جمع 365كغم، فيما حل الاوزبكي ثانيا بمجموع 364 كغم، و الايراني ثالثا بمجموع 361كغم

حيث تمكن رباعنا صفاء راشد من خطف 161 كغم في المحاولة الثالثة ،فيما خطف في المحاولة الثانية 159 كغم، كما كان قد خطف في المحاولة الاولى 155 كغم ، فيما تمكن في المحاولة الاولى من نتر 199 كغم، والثانية تمكن رباعنا البطل من نتر 204 كغم ، ليتمكن من رفع 207 ليحصل على الوسام الذهبي .وحضر المنافسات امين عام اللجنة الاولمبية السيد حيدر حسين علي والسيد محمد حسن جلود امين عام الاتحادين الاسيوي والدولي للعبة ،

كما حضر ايضا الدكتور مصطفى صالح امين عام اتحاد اللعبة بصفته حكما اسيويا .

فيما خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة مواجهة اول امس الجمعة امام نظيره التركمانستاني بنتيجة 20-13 ، وعلى الرغم من تلك الخسارة الا ان منتخبنا الوطني بقي متصدر المجموعة نتيجة حسم نتائج مبارياته السابقة مع طاجاكستان ولبنان بجمع العلامة الكاملة الـ21 والتي تنهي المباراة قبل نهاية وقتها الاصلي ومن المقرر ان يكون منتخبنا قد واجه امس السبت في الدور الربع نهائي منتخب الساموا

وتعرض لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة، حسان علي ، الى التواء في الكاحل اثر سلبا في اداء المنتخب على المواجهة ضد تركمانستان التي خسرها المنتخب ، اذ تحامل اللاعب حسان علي على الاصابة التي لحقت به.