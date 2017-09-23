13 لاعباً في قائمة مكونة من 55 لاعباً

الريال يهيمن على قائمة المرشحين لتشكيلة منتخب العالم

{ مدن – وكالات: نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استطلاعاً للآراء شارك فيه 25 ألف لاعب محترف من مختلف الدوريات الوطنية لاختيار قائمة مكونة من 55 لاعبًا الأفضل في العالم خلال عام 2017 قبل اختيار التشكيلة المثالية للعام المعروف اختصارًا بـ فيفا فيف برو. ووفقًا للقائمة التي نشرها الاتحاد الدولي على موقعه الإلكتروني، قد سجل نادي ريال مدريد الإسباني حضوراً قوياً ولافتًا بوجود 13 لاعباً من صفوفه في القائمة يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابل 7 لاعبين من غريمه التقليدي نادي برشلونة وعلى رأسهم المتألق المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وتواجد لاعبو الميرنغي في كافة الخطوط بوجود الكوستاريكي كايلور نافاس كمرشح لحراسة المرمى، وأمامه الإسباني داني كارفاخال و البرازيلي مارسيلو والفرنسي رافاييل فاران و الإسباني سيرجو راموس في خط الدفاع، أما في خط الوسط تواجد البرازيلي كاسيميرو و الإسباني ايسكو والألماني توني كروس و الكرواتي لوكا مودريتش، بينما في خط الهجوم تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو و الويلزي غاريث بيل و الفرنسي كريم بن زيمة. وجاء الحضور القوي لريال مدريد بعدما فرض لاعبوه أنفسهم بقوة الموسم المنصرم الذي انهاه بطلاً لثنائية الدوري الإسباني و دوري أبطال أوربا قبل أن يعززهما بإحرازه للقبي السوبر المحلي والسوبر القاري. وعلى مستوى الجنسيات سجل الإسبان حضورهم القوي في القائمة بتواجد 9 لاعبين، أربعة منهم في نادي برشلونة، وهم جوردي ألبا و اندريس انييستا و جيرارد بيكي و سيرجيو بوسكيتس، ولاعبان من ريال مدريد هما إيسكو و سيرجو راموس، بالإضافة إلى دافيد دي خيا حارس نادي مانشستر يونايتد الإسباني، ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني. كما تواجد في القائمة 7 برازيليين، و 6 فرنسيين و 4 من ألمانيا و آخرون من إيطاليا وثلاثي من الأرجنتين. هذا وسجلت القائمة حضورًا ضعيفاً للاعب الإنكليزي بتواجد لاعب واحد فقط، هو المهاجم هاري كين نجم نادي توتنهام هوتسبير، وهو الحضور الذي يعكس تراجع اللاعب الإنكليزي في الأعوام الأخيرة خاصة بعدما أصبح وجوده في الدوري الممتاز عملة نادرة في ظل الغزو الكروي الأجنبي للملاعب الإنكليزية، مما اثر على نتائج المنتخب. وأوضح بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الإعلان عن التشكيلة المثالية لعام 2017 سيكون في الـ 23 من شهر أكتوبر المقبل على هامش الحفل الذي سيتم فيه إعلان جوائز العام الجاري، وعلى رأسها جائزة لاعب العام ذا بيست التي استعاد الفيفا هيمنته عليها بعد أعوام من شراكته مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والتي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

اغراء ريال مدريد

على صعيد متصل ذكرت تقارير صحفية امس السبت، أنَّ ريال مدريد يسعى لتدعيم هجومه خلال المدة المقبلة، بضم أحد أبرز نجوم الدوري الإنكليزي البريميير ليج. وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، إنَّ ريال مدريد وضع نصب عينيه التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، مشيرة إلى أن النادي الإسباني يتابع اللاعب منذ انطلاق الموسم الجاري. وأضافت الصحيفة، أنَّ رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، يرى أن ماني يمتلك القدرات التي تؤهله لارتداء قميص ريال مدريد بالمستقبل، لذلك تابعوا اللاعب عن قرب خلال المدة الماضية لدراسة إمكانية التعاقد معه. وانضم ماني، إلى ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون منذ 3 أعوام، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني فقط، وسجَّل 3 أهداف خلال الموسم الحالي. وحصل ماني على بطاقة الحمراء أمام مانشستر سيتي، وتم إيقافه 3 مباريات، علمًا بأن نال لقب أفضل لاعب الشهر الماضي بالدوري الإنكليزي. كان ليفربول خسر بخماسية من السيتزنز، وتعادل مع بيرنلي (1-1) بالدوري، وتعادل (2-2) مع إشبيلية بدوري الأبطال، وودَّع كأس الرابطة على حساب ليستر سيتي بعد الخسارة (0-2). وتحدث ماني عن النتائج السلبية ابقوله: من المبكر للغاية الحديث عن الألقاب، ونحن لا نركز على نتائج الفرق الأخرى، لكن فريقنا فقط ونحاول الفوز على أي فريق نواجهه لنحسن مركزنا في ترتيب الدوري الإنكليزي. وتابع : عدم الفوز في أي مباراة منذ لقاء أرسنال الأخير أمر قد يحدث لأي فريق، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتغيير هذا الوضع والتركيز في كل مباراة على حدة لتحقيق الفوز.

تمديد عقد راموس

من جهة اخرى قالت تقارير صحفية، إن نادي ريال مدريد الإسباني، يستعد لتمديد عقد مدافعه سيرجيو راموس، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقام ريال مدريد مؤخرًا بتجديد عقود كل من كارفاخال وكريم بنزيمة ومارسيلو وإيسكو. وأشارت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد، إلى أن الفريق بصدد تمديد عقد القائد سيرجيو راموس حتى عام 2021 . وكان راموس قد وقع على عقد جديد في صيف عام 2015، يربطه بالنادي الملكي حتى عام 2020، وسيقوم النادي بتمديد عقد اللاعب لعام إضافي. ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل بخصوص العقد الجديد لقائد الفريق الملكي، لكنها أوضحت أنه في حال تمديد العقد حتى عام 2021 فإن راموس سيصل إلى 17 موسما بقميص ريال مدريد. وتؤكد الصحيفة أن ريال مدريد في الموسم الواحد يقوم بتمديد عقود 5 أو 6 لاعبين، وقام حتى الآن بتمديد عقود 4 لاعبين، ولا زال يسعى لتحسين عقود آخرين.

واختتمت الصحيفة مؤكدًة أن الهدف القادم هو اللاعب الفرنسي رافائيل فاران، إضافة إلى إمكانية تحسين عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو أيضًا.