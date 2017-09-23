ليفربول رابع فريق يصل إلى النقطة الـ 1000

{ لندن – وكالات: اصبح نادي ليفربول النادي الرابع في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يصله رصيده الإجمالي من النقاط إلى 1000 نقطة، نجح في حصدها في بطولة الدوري الإنكليزي في اعقاب تعادله الإيجابي أمام ضيفه نادي بيرنلي. ويلعب ليفربول في الدوري الممتاز منذ انطلاق المسابقة في موسم (1992-1993)، و رغم انه لم يفز بعد بلقب البطولة إلا انه نجح في بلوغ سقف الـ 1000 نقطة لينضم الى كل من نادي مانشستر يونايتد الذي حصد 1139 نقطة مع 13 لقباً، ونادي أرسنال الذي حصد 1044 نقطة مع 3 ألقاب ثم نادي تشيلسي الذي جمع 1027 نقطة مع 5 ألقاب. وبحسب تقرير لصحيفة ذا صن، فإن الريدز وصلوا إلى النقطة الألف بعدما لعبوا 484 مباراة من خلال تحقيقهم 293 انتصاراً ومعها 121 تعادلاً و 70 خسارة. واكتفى الليفر خلال حضوره في الدوري الممتاز بلقب الوصافة التي نالها أكثر من مرة، كان آخرها في عام 2014، حيث عجز في بقية المواسم عن مجاراة أندية مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي و أندية العاصمة لندن الثلاثة، خاصة تشيلسي وأرسنال. ويعتبر نادي توتنهام هوتسبير الأقرب بالانضمام إلى أندية الـ 1000 نقطة بعدما حصد 874 نقطة حتى الآن ليكون خامس نادٍ يحقق هذا الإنجاز، يأتي بعده نادي إيفرتون صاحب الـ 808 نقاط، بينما تبقى اندية نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي و ويست هام بعيدة عن بلوغ هذا السقف، حتى و ان كانت نتائج السيتي الحالية ورصيده الذي بلغ 702 نقطة يرشحانه لبلوغ سقف الـ 1000 نقطة على المدى المتوسط، بعدما جعل منه الإماراتيون نادياً كبيراً بفضل التعاقدات القوية التي يقومون بها مع كلمريكاتو.