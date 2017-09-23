فيسبوك وتأثيره على المجتمع

يعد الفيسبوك من ألمواقع ألاشهر في ألعالم من حيث قيامه بالدور ألمهم في تطور ألتكنولوجيا ألتي أحدثت ثورة في ألتـــقدم ألعلمي والذي يتيح الفرصة للتواصل وبسرعة عالـــية بين ألاشخاص محليأ كان او عالميأ ويعد بابا مفتوحا على مصراعيه أمام ألاعلام لنشر ألاخبار وألاحداث ألمختلفة حين حدوثها فورأ.

ولكننا مع ألاسف الشديد نرى في مجتمعنا بعض ألاشخاص ألمشرفين على بعض ألصفحات ألتي ينشرون فيها أفكارهم ألمسمومة كما تنشر ألنار في ألهشيم وتبث فيها أخبارهم ألزائًفة وتقاريرهم ألكاذبة حيث يتقنون أللعب بسهولة على عقول بعض الاشخاص غير الواعية ويسيرونهم كسير القطيع باثارتهم للنعرات الطاىًفية وسرعان مايدخل ألمتنازعون من أفراد ألمجتمع في مهاترات وجدال أبتداء في ألسباب وألشتاىًم باوسخ ألكلمات ألا أخلاقية التي تنم عن جهل ألاشخاص ألرجعيين ألمتخلفين ألذين لايمتلكون أي ثقافة للحوار والذين تربوا وتعلموا على قذف ألشتاىًم حتى قبل أن يعرفوا مدى مصداقية ألخبر ألمنشور أو ألموضوع ألمطروح ومن هذه ألتنازعات يجعلون من أنفسهم سخرية للمستـفيدين من هذا ألنزاع ومايصدر من نتاىًج سلبية وسوء ألعلاقات بين افراد ألمجتمع وعدم استقرارها .

لذلك علينا ان نقف ونتساءل مع ذاتنا فنحن بأمس ألحاجة الى ألتعاون بدلا من أن نستبد ألانانية وألاعتداء على بعضنا ألبعض ويجب علينا ألاكتفاء بهذا ألــــقدر لاننا نمتلك أعظم حضارة على مر ألتاريخ ولازلنا متاخرين ألى الان فكم نحتاج من ألزمن حتى نتطور ونتعلم كيف نصبح أناسأ صالحين للعيش .

عبدالعزيز توفيق