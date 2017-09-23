الأحوال الشخصية في الرصافة

كانت بناية محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة في بداية السبعينات محكمة تعج بالمراجعين وحكى لي أحد المحامين القدامى أن هذه المحكمة كان فيها (3) قضاة وفيها ازدحام كبير لكثرة المراجعين وفيها قاعة كبيرة للمحامين ولها ملحق للابنية كانت تضم مشتملات حيث كانت في السابق دارا للقاضي وبناية فيها محكمة التمييز الخاصة للاحوال الشخصية ان هذه البناية او قفت وقفا” خيريا” من قبل الفاضلة عادلة خاتون زوجة والي بغداد الذي يلقب أبا ليلى لانه كان يخرج في مواسم الصيد الى منطقة ديالى لاصطياد الاسود حيث ان هذه الفاضلة او قفت هذه البناية للغرض أعلاه ومقابل هذه البناية مايزال هناك جامع عادلة خاتون وانني استغرب من ادارة الاوقاف قيامها بغلق هذا الجامع ومن المعروف ان غلق جامع يتنافى مع باب البر والاحسان واقامة الصلاة وأنني اتعجب عندما يبرر المسؤولون في أمن المصارف بغلق هذا الجامع فأي احتياطيات أمنية وراء هذا العمل الذي يحرم كثير من المصلين من اداء الصلاة في هذا الجامع تيمنا” بالفاضلة عادله خاتون ان هذا الاجراء لاينم عن ادارة ومسؤولية بل يبرر ان يتم في افتتاح هذا الجامع وابتعاد الاشخاص الذين يدعون حماية المصارف من هذا المكان لانه بيت الله ونرجع الى موضوعنا عندما قامت دائرة الاوقاف باعطاء البناية المخصصة للاستثمار والموقوفة الى محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة وان جميع الفقهاء المسلمين يعتبرون من الكبائر الكبرى عدم الالتزام بصك الوقفية لان ارادة الواقف هو صدقة جارية وانشأء المساجد او الجوامع تدخل من هذا الباب ان البناية القديمة كانت فيها من الامور التراثية التي يستوجب المحافظة عليها كذلك بناية الجامع المقابل الى محكمة الاحوال الشخصية ومع ذلك فأن مناقشة الحال على الواقع على ماهو الان وملاحضتنا ان المستثمر عندما خصص جناح لمحكمة الاحوال الشخصية في الرصافة فان المكان ضيق ومنعزل لا يتلاءم ومكانة المحكمة واصل الوقفية هذا من جانب ومن جانب أخر فان موقـع المحكمة بعيد عن الموقع المعتبر لبناية القديمة حيث أن المشاهد للبناية من الداخل أن الاسلاك الكهربائية ظاهرة فهل يجوز ان تكون هذه البناية الحديثة أسلاكها ظاهرة ومغطاة بأنابيب بلاستيكية علما” ان المحلات محلات تجارية كلها أسلاك الكهرباء فيها دفن وبصورة جديدة كذلك نلاحظ الداخل الى البناية والمقصود هنا بناية المحكمة تشققات كثيرة في البناية كذلك تلف قسم من الابواب رغم ان عمر هذه البناية لم يتجاوز (4) سنوات وبالضبط (3) سنوات ونصف فهل يجوز ذلك يا دائرة الاوقاف علما” ان المستثمر اجور المحلات التجارية بسرقفلية لا تقل عن ( 100,000) الف دولار امريكي لكل محل واذا حسبنا كلفة البناء ومبالغ السرقفليات تكون امام مبالغ هائلة وكبيرة حصل عليها المستثمر فكان الاجدر للمشرفين على البناية ان تكون بناية المحكمة لها طراز خاص وملحقات ومشتملات تدل على احترام هذا المكان احتراما” لوقف الفاضلة عادلة خاتون وجدير بالاشارة هنا الى ان قبر الفاضلة عادلة خاتون حصر في مكان لا يليق في مكانة هذه الفاضلة قياسا” للغرض الذي اوقفت من اجله هذه البناية وهي الصدقة الجارية والله وراء قصد .

صلاح الحسن