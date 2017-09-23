بلد الدفّانة – شامل حمدالله

دفان اوتربي او اندر تيكر بلغة الانكليز كما يحلو للعرب ان يؤكدوا على رفض الـ” كـ”، هي مهنة مزدهرة في عراق العسكر والديمقراطية الميليشاوية، فكلما حل رئيس ازدهرت اللحود والاكفان وازداد بيع الكافور و البخور و الياس و الشموع والقماش الاسود وازدهرت معها قصص الفقدان والحزن و انتعش انذال التحرش بالارامل، هذا بالاضافة الى قصص المعاقين من ملبي نداءات الواجب الذين يستجدون تكاليف العلاج فيما زمرة المتنفذين اذا سعلوا حجزت لهم مشفيات خاصة!

ترى الا يجدر بالدفان السياسي ان يختار رمز القبر لحملته الانتخابية، فهي شعار صادق في التنفيذ فاز المرشح ام لا!

طبقة العراقيين من العامة ينتظرون الموت على يد السلطة الوطنية.

تقبل التعازي بأي وقت ومكان.