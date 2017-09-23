النجف تستكمل الإستعدادات لإستقبال العاشر من محرّم

أمانة بغداد تضع خطة لتوفير الخدمات للزائرين

النجف – سعدون الجابري

اكملت محافظة النجف الاستعدادات المطلوبة لاستقبال شهر محرم الحرام ببذل الجهود من اجل توفير افضل الخدمات لزائري المراقد المقدسة في المحافظة.

وقال مدير دائرة ماء المحافظة مهدي حليص الحاتمي لـ(الزمان) امس ان (المديرية أعدت خطة خدمية متكاملة تنقسم الى قسمين القسم الاول يشمل الايام العشرة الاولى من شهر محرم يتضمن استنفار الملاكات الهندسية والفنية وجميع فروع الصيانة في عموم المحافظة لمعالجة اي طارئ او خلل في شبكة مياه الاسالة) واضاف انه (تم استنفار الاليات الحوضية والبالغ عددها 40 إلية لإيصال المياه العذبة للمواكب الحسينية المنتشرة في المحافظة وقضاء الكوفة وقرب مسجد الكوفة).

موضحاً انه (يتم توزيع المياه على المواكب المنتشرة في تلك المناطق اضافة الى التنسيق مع العتبة العلوية لتزويدها بحاجتها من الماء فضلا عن الجهود التي تبذل في إيصال الماء للمناطق غير المخدومة بشبكات مياه الاسالة وغيرها من المناطق وتزويدها بكل احتياجاتها من مياه الاسالة) واشار الحاتمي الى ان (القسم الثاني من خطة الدائرة الخدمية تخص زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام حيث تتوزع الاليات بين طريق ياحسين وطريق ابو صخير وغيرها من الطرق المؤدية للمحافظة التي توجد فيها المواكب الحسينية ويسلكها الزائرون لتغطية جميع تلك المواكب والمناطق من احتياجهم للماء) وتابع ان (المديرية تستقبل سنوياً جهداً آليا من المحافظات المجاورة للمشاركة بتأدية الخدمة في هذه المناسبة الاليمة على قلوب المؤمنين في جميع بقاع الارض كون الاعداد الغفيرة التي تقصد المحافظة بحاجة الى جهد مضاعف وكبير).

مؤكداً انه (تم تشكيل ورشة صيانة مُشكلة من ملاكات هندسية وفنية تكون على تواصل مباشرة في متابعة اي معوقات تواجه الآليات وأصلاحها بأسرع وقت والتاكيد لمتابعة صيانة شمعة إملاء الماء للحوضيات وعددها 6 منتشرة في خان الربع ومنطقة الزركة وفي الحيدرية وفي المشروع الجديد (مجمع ماء ياحسين) لإدامة عملها بصورة مستمرة).

انجاز متقدم

وعلى صعيد اخر حققت ملاكات مديرية توزيع كهرباء المحافظة نسب انجاز متقدمة في مشروع فك اختناق مغذيات مكرمة 25 بفتح مغذي مكرمة 7 من محطة المصطفى ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2017 من مشاريع دفعة الطواريء والخاصة بفك الاختناقات .وقال مدير توزيع كهرباء المحافظة براك الشمرتي لـ(الزمان) أمس ان (نسبة الانجاز في المشروع بلغت نحو95 بالمئة والهدف من تنفيذ هذا المشروع هو لفصل شريط حي المكرمة والذي يضم اكثر من 25 محولة عن حي المكرمة ونقله الى مغذي خاص وهو المغذي الجديد مكرمة 7) واضاف ان (ذلك يؤدي الى تخفيف الاحمال عن المحطة والتقليل من الاعطال بحيث ستكون هناك اتاحة وانسيابية في ايصال الطاقة الكهربائية الى المواطنين.

مؤكداً انه (تم حفر ومد ودفن قابلو حجم 3*150 ملمترا مربعا ولمسافة 850 متر ومن المتوقع ان ينجز العمل خلال 45 يوما). وأعلنت أمانة بغداد عن اعداد خطة خدمية بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء بالتنسيق مع عدد من الجــهات ذات العلاقة .

وقال بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (الامانة أعدت خطة لشهر محرم تشمل قيام الدوائر البلدية الاربع عشرة المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بغداد بتهيئة جميع المتطلبات الخدمية واللوجستية عبر إستنفار جميع آلياتها وملاكاتها لتقديم الخدمات وتهيئة الاحتياجات الضرورية للمواكب الحسينية من ماء واكياس جمع النفايات والاهتمام بنظافة الطرق التي يسلكها الزائرون).

واضاف أن (دائرة بلدية الكاظمية اعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وبقية الجهات الأخرى لتهيئة الظروف والمناخات الملائمة والمناسبة في تقديم الخدمات البلدية ودعم المواكب الحسينية وتسهيل حركة الزائرين الذين سيتوافدون على المدينة المقدسة خلال شهر محرم وذكرى عاشوراء وتقديم فضلى الخدمات لهم) واشار الى أن (الدائرة ستقدم الخدمات على مدار 24 ساعة التي تشمل تنظيف وغسل الشوارع الرئيسة والفرعية وتأهيل مشبكات تصريف مياه المجاري والأمطار وتهيئة الماء الصالح للشرب وتهيئة عدد من الحدائق العامة داخل وخارج المدينة المقدسة لتكون أماكن إستراحة للزائرين).