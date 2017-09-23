تداول 43 مليار سهم خلال الأسبوع الماضي

إرتفاع ملحوظ في مؤشر سوق العراق للأوراق المالية

بغداد – الزمان

سجل مؤشر سوق العراق للاوراق المالية ارتفاعا مميزا خلال الاسبوع الماضي في عدد وقيمة الاسهم المتداولة محققا ادراج لمصرف واحد في جلسات السوق.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان إن السوق نظم خلال الاسبوع المنتهي في الرابع عشر من ايلول الجاري خمس جلسات للتداول في السوق النظامي و5 جلسات للتداول في السوق الثانوي فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة مساهمة ، منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني)، موضحاً إن (عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 مليار سهم مقابل 1 مليار سهم للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة وصلت الى 3654.4 بالمئة فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي 31 مليار دينار مقابل 881 مليون دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعة هي الاخرى بنسبة 3457 بالمئة). واضاف ان(مؤشر السوق ISX 60 أقفل في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ583.61 نقطة مرتفعة بنسبة 1.2 بالمئة عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على 576.71 نقطة). وبشأن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في السوق قال ان (عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 104 ملايين سهم مرتفعة بنسبة 6,1 بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله، فيما كانت قيمتها 423 مليون دينار لترفع القيمة هي الاخرى بنسبة 462,5 بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله وهذه نفذت عبر 239 صفقة على اسهم 10) شركات. اما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 44 مليون سهم منخفضة بنسبة 74,3 بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله وبقيمة بلغت 32 مليون دينار التي هي الاخرى انخفضت بنسبة 67,2 بالمئة من خلال تنفيذ 16صفقة على اسهم شركتين).

تقديم افصاح

وافاد عبد السلام بأن (السوق تداول خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم 41 شركة في السوق النظامي و4 شركات في السوق الثاني ليصبح عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 24 شركة بعد قرار هيئة الاوراق المالية ايقاف التداول على الشركات التي لم تقدم البيانات المالية السنوية لعام 2016).

مشيراً الى ان (السوق سجل ادراج وتسجيل وايداع اسهم شركة مصرف الاقليم التجاري في السوق الثاني اعتبارا من جلسة 14 ايلول الجاري وانه سيتم اطلاق التداول على اسهم الشركة بعد تفعيل نسبة 5 بالمئة من الاسهم او مرور 21 يوما من تأريخ بدء الايداع اي اعتبارا من جلسة 5/10/2017.