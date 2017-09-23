في ذكرى الحسين – عبدالهادي البابي

أكرم الناس الشهداء ، أكثر الناس عطاء الشهداء، الشهداء يهبون لنا الصدق لأنهم صادقون ، ويهبون لنا الأخلاص لأنهم مخلصون ، ويهبون لنا الشجاعة لأنهم شجعان ، ويهبون لنا القوة لأنهم أقوياء ، ويهبون لنا حرية الضمير لأنهم أحرار ويهبون لنا العزة لأنهم أعزاء ، ويهبون لنا البطولة لأنهم أبطال ، الشهداء يهبون الحياة للجميع ، فحياتنا من حياة الشهداء ، وحياتنا من موت الشهداء حياتنا من دم الشهداء تاريخنا بُني من الدم ، حياتنا من الدم ، الدم داخل تركيبتنا من أول يوم في تاريخنا من يوم بدر ، ويوم أحد ، ويوم الخندق ، ويوم فتح مكة ، ويوم مؤتة، ويوم صفين ، ويوم مرج عذراء ، ويوم عاشوراء ، ويوم فخ ، وأيام ثورة العشرين ، وأيام الإنتفاضة الشعبانية ، وأيام الجهاد ضد المحتلين ، وأيام الدفاع المقدس ضد الإرهاب ..وأيام الدم الذي سال أنهاراً من أجساد الشهداء الأبرياء من ضحايا الأرهاب الأسود ، هذه الأيام المباركة أيام الدم ، هذه الأيام صنعتنا ، فحياتنا من حياة الشهداء ، نحن الأحياء نستوهب الحياة من الشهداء ، لأنهم هم الأحياء ونحن الأموات ، هم الذين قالوا :لاللطاغوت ، لا للكفر ،لا للأرهاب، لا للأحتلال ، لا للعاصين حدود الله ، ونحن الأحياء نسالم ونبايع ، فنحن الأموات ، وأولئك هم الأحياء ،ونستلهم ونستوهب منهم الحياة، لأننا نسينا الشهادة كفريضة وكسنة إسلامية، أصبحت الشهادة عندنا مجرد ذكرى في تاريخنا ، نحتفل بها فقط وننشد الأشعار والقصائد ونطلق الكلمات ،ونشرب العصير ونأكل الحلوى ، ونسينا أن الأنسان يمكن أن يستشهد في سبيل الله ، ونسينا أن الناس كانوا يتسابقون إلى الشهادة ، ونسينا أن الناس كانوا يتمنون الشهادة ،ونسينا أنه عندما كنا نتمني الشهادة كنا أقوياء ، كنا أبطالا ، كنا أعزاء ، كنا أكفاء ، ولما نسينا الدم ، وعز عندنا الدم ذلتْ عندنا القيم ، وعزتْ عندنا نفوسنا ، فذلتْ عندنا قيمُنا ومبادئنا وكرامتنا ، فما أحوجنا إلى التفكير في الشهادة في سبيل الله ، وأستحضار رموزها العظيمة في تاريخنا ، ثم نتمناها كما كان يفعل شهداؤنا ، حتى نمتلك العزة والقوة والمنعة التي تزيل من طريقنا كل العقبات، وتصنع لأجيالنا القادمة سبل الحياة الحرة الكريمة..