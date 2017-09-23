نداء عاجل – فاضل ياسين البدران

الى انبل شعوب الكرة الأرضية .. الى الشعب الكردي الشجاع وقياداته الحكيمة المخلصة .

ايهما افضل على المدى المنظور:

دولة مستقلة محاصرة تعمها المآسي ويسود شعبها الحرمان، ام دولة كردية حديثة مزدهرة ومرفهة ؟

مشكلتنا نحن الشعوب الشرقيه عامة .. الجهل والتسرع والانجراف وراء العواطف البراقة دون اخذ الحيطة والحذر للتدعايات المدمرة المحتملة التي ستنال شعوبنا والمنطقة في اغلب الاحيان وكاننا وحدنا في هذا العالم الفسيح المعصومين من الاخطاء .. اضافة الى تعمد قياداتنا تجاهل الظروف المحلية والدولية للحدث البراق الذي نجري وراءه ..وكما حدث مع الشعب العراقي بعد غزو الكويت .. والنتيجة معروفة لنا جميعا .

لا يوجد اشجع منكم ولا اكرم منكم ولاسيما اذا كانت الغاية عزة وكرامة اقليم كردستان .. كما ان تقرير مصيركم حقكم المشروع لا جدال فيه.. ولكن هل الظرف الحالي مناسب الان ؟ وهل التضحية بالمكاسب الحالية والحاق الضرر بالاقليم وشعبه لتحقيق غاية الشعب الكردي باضافة كلمة (الدولة الكردية المستقلة) تستحق كل التداعيات المتوقعة والتي ربما تستمر لعدة عقود ؟

كل الزعامات فانية ولكن الشعب الكردي باق وقادر على تحقيق احلامه مستقبلا باتباع نداء العقل واقتناص الفرص المناسبة والظروف المناسبة. ان ظروف العراق الحالية غير مناسبة ليس للاكراد فحسب بل ولكل العراقيين باستثناء قلة لاتتجاوز الواحد في المئة . . ولكن املنا بالمستقبل الباهر لن يتزعزع فالعراقيون بكافة قومياتهم واديانهم شجعان وبسلاء ولا يوجد من يماثلهم في ذلك بين الشعوب الاخرى .

اود ان اطرح السؤال التالي :

هل يقبل الشعب الكردي النبيل الذي تأخى مع اخوته في العراق وتعايش معهم بالسراء والضراء لاكثر من ثلاثة الاف عام ان تنتهي هذه العلاقة (وهي اطول علاقة اخوية بين قوميتين في التاريخ) ان تنتهي بالمآسي والاحزان والدمار لكل العراق وليس للاقليم فقط .. فالحرب ليس فيها منتصر بل فيها دمار ومآس تعم الجميع . فالخراب يستغرق ساعات احيانا ولكن اصلاح تبعاته ربما يستغرق عقودا.

أملي وطيد بانضباط الشعب الكردي وقياداته في هذا الظرف غير المناسب وكل احلام الشعب الكردي ستتحقق بما يتفق ومصالحهم باذن الله.